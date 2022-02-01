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Новости Коронавирус и карантин
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Дети тяжело переносят "Омикрон", - Радуцкий

Дети тяжело переносят

Штамм коронавируса "Омикрон" тяжело протекает у детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Дом".

"Нельзя сказать, что "Омикрон" не так страшен. Потому что сегодня мы столкнулись с тем, что авиакомпании отменяют рейсы, потому что некому лететь, нет экипажей. Очень большое количество больных. Мы это видим и по Верховной Раде", — подчеркнул он.

Радуцкий напомнил, что в сравнении с иными вариантами "Омикрон" отличается более высокой скоростью распространения. Кроме того, отмечается тяжелое течение заболевания у детей.

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"И "омикрон" имеет гораздо худшую вещь, чем прошлые варианты — "омикроном" очень тяжело болеют дети, чего (раньше - ред.) не было — при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят "Омикрон", — уточнил он.

По его словам, такие данные подтверждает и статистика относительно загруженности стационаров.

"И мы это видим по загруженности кроватей. Если взрослая кровать в целом по стране загружена чуть более 30%, то детская кровать, к сожалению, загружена в некоторых регионах на 70-80%", — подытожил Радуцкий.

Автор: 

дети (6578) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Тварюка лиса.
Станом на вчора пыд ковід на всю країну виділено 69 340 ліжок, із них дитячі - 4 406 (або 6% від загальної кількості виділених ліжок).
Падло брехливе так і хоче вштирити дітей, ніяк не нажереся гнида?
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01.02.2022 16:34 Ответить
+10
Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
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Це ця тварина, що продала маски на початку епідемії.
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01.02.2022 16:31 Ответить
+8
Вот зачем врать !!!.. или это заброс чтобы подобраться ближе со своим чудо-шмурдяком к детям !? ....ох и МРАЗИ
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01.02.2022 17:21 Ответить
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Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Це ця тварина, що продала маски на початку епідемії.
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01.02.2022 16:31 Ответить
Тварюка лиса.
Станом на вчора пыд ковід на всю країну виділено 69 340 ліжок, із них дитячі - 4 406 (або 6% від загальної кількості виділених ліжок).
Падло брехливе так і хоче вштирити дітей, ніяк не нажереся гнида?
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01.02.2022 16:34 Ответить
Із загальної кількості зайнятих 25 340 ліжок у країні, дітьми зайнято 2 430.
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01.02.2022 16:39 Ответить
Ваш допис і правильне розуміння сказаного цим шахраєм і злодієм:
"І ми це бачимо за завантаженістю ліжок. Якщо дорослі ліжка загалом по країні завантажені трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка, на жаль, завантажені у деяких регіонах на 70-80%" як раз показує, як вони маніпулюють статистикою з метою формування потрібного емоційного фону і реакції у наріду
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01.02.2022 17:23 Ответить
ТА НІ, ЛЕГКО
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01.02.2022 16:42 Ответить

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01.02.2022 16:46 Ответить
А Кузин говорит что дети в основном легко переносят омикрон. Так кого слушать, кому верить?
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01.02.2022 16:58 Ответить
Мне поверь!ковида нет,небыло и небудет.жаль упоротых,но уже всё,поезд ушел!
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01.02.2022 17:46 Ответить
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01.02.2022 20:39 Ответить
Вонючим 3,14дорам (руский дух), веры нет, пошол нах** лаптеногий
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01.02.2022 21:12 Ответить
Это ты про себя? реклама так,неочень.
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01.02.2022 21:40 Ответить
Вот зачем врать !!!.. или это заброс чтобы подобраться ближе со своим чудо-шмурдяком к детям !? ....ох и МРАЗИ
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01.02.2022 17:21 Ответить
Очень большое количество больных. Мы это видим и по Верховной Раде", - подчеркнул он.

каким боком дети к верховной зраде (для сравнения))) ну разве по уровню развитию ....у некоторых
так если смотреть по зраде - так там половина идиотов и шизофреников... нелеченных !!! )))
так шо?
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01.02.2022 17:28 Ответить
Та то как в "12стульев" возле провала"...милиционеры приравниваются к детям... "😂 а вообще - имбецилы не могут связно сформулировать мысли (если они есть)
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01.02.2022 19:28 Ответить
Подруга, ее дочка и внучка очень тяжело переносят Омикрон. Волнами идет рвота, тошнота... как у взрослых, так и у внучки.
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01.02.2022 18:11 Ответить
А они привитые?
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01.02.2022 18:20 Ответить
насколько знаю - да, привитые. Только какое отношение прививка от ковида - работает и на Омикрон. Первая заболела внучка - 8 лет, потом Дочка и подруга. Сегодняс утра подруга сообщила, что ей полегчало, но сейчас снова волна - тошнота и рвота.
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01.02.2022 18:34 Ответить
Тошнота и рвота сопровождаются поносом или нет?
ПС: это не праздное любопытство.
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02.02.2022 15:37 Ответить
Рвота... Странные симптомы как для Короны. Точно Омикрон? Может траванулись чем-то дружно?
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01.02.2022 18:39 Ответить
Я перенес Омикрон дней 7 назад, а сегодня та же фигня, что описана выше.
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01.02.2022 19:40 Ответить
Вы любой недуг, ЛЮБОЙ называете одним словом микрон,вы болеете чем угодно но только не модной болезнью, потому что её НЕТ, небыло и не будет!
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01.02.2022 20:14 Ответить
У вас есть хрустальный шар, в котором вы видите как я называю любой недуг?
Реальность такова, что в этом мире миллиарды лет существуют вирусы, которые атакуют другие живые существа, в т.ч. человека, а сегодня человечество переживает эпидемию одного из таких вирусов, который распознается ПЦР тестами. И когда в моем офисе в один день заболевает сразу 6 человек, а на следующий день еще 5, то я не начинаю думать, что все это совпадение или подстроено рептилоидами и жыдомасонами, живущими на плоской земле без вирусов. Оставьте подобные рассуждения таким как вы.
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01.02.2022 22:43 Ответить
Я не собираюсь вас переубеждать, оставайтесь при своём мнении,колитесь,глотайте, ставьте клизьму от вашей болезни,короче личите друг друга!но не лезьте к нормальным,чистым людям!нам это НЕ НАДО! вообще!
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02.02.2022 04:51 Ответить
Насчет "не лезьте" - так это вы написали мне под моим комментарием, я вас вообще не трогал. Живите как хотите - естественный отбор сделает свое дело.
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02.02.2022 11:01 Ответить
тошнота и рвота первые признаки Омикрона... вчера у подруги вечером снова пошла волна, вроде с утра полегчало, к вечеру по-новой.
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02.02.2022 09:24 Ответить
так вколись містер радуцький разів 25 і будеш захищений і корешів поколи по раді а ми й без тебе подохнемо трарюки ви всі наші обрані гімнюки
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01.02.2022 18:27 Ответить
А кто вообще в Украине производит секвенирование вируса? Очередная брехня от преступника.
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01.02.2022 18:50 Ответить
 
 