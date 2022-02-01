Дети тяжело переносят "Омикрон", - Радуцкий
Штамм коронавируса "Омикрон" тяжело протекает у детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Дом".
"Нельзя сказать, что "Омикрон" не так страшен. Потому что сегодня мы столкнулись с тем, что авиакомпании отменяют рейсы, потому что некому лететь, нет экипажей. Очень большое количество больных. Мы это видим и по Верховной Раде", — подчеркнул он.
Радуцкий напомнил, что в сравнении с иными вариантами "Омикрон" отличается более высокой скоростью распространения. Кроме того, отмечается тяжелое течение заболевания у детей.
"И "омикрон" имеет гораздо худшую вещь, чем прошлые варианты — "омикроном" очень тяжело болеют дети, чего (раньше - ред.) не было — при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят "Омикрон", — уточнил он.
По его словам, такие данные подтверждает и статистика относительно загруженности стационаров.
"И мы это видим по загруженности кроватей. Если взрослая кровать в целом по стране загружена чуть более 30%, то детская кровать, к сожалению, загружена в некоторых регионах на 70-80%", — подытожил Радуцкий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Це ця тварина, що продала маски на початку епідемії.
Станом на вчора пыд ковід на всю країну виділено 69 340 ліжок, із них дитячі - 4 406 (або 6% від загальної кількості виділених ліжок).
Падло брехливе так і хоче вштирити дітей, ніяк не нажереся гнида?
"І ми це бачимо за завантаженістю ліжок. Якщо дорослі ліжка загалом по країні завантажені трохи більше ніж на 30%, то дитячі ліжка, на жаль, завантажені у деяких регіонах на 70-80%" як раз показує, як вони маніпулюють статистикою з метою формування потрібного емоційного фону і реакції у наріду
каким боком дети к верховной зраде (для сравнения))) ну разве по уровню развитию ....у некоторых
так если смотреть по зраде - так там половина идиотов и шизофреников... нелеченных !!! )))
так шо?
ПС: это не праздное любопытство.
Реальность такова, что в этом мире миллиарды лет существуют вирусы, которые атакуют другие живые существа, в т.ч. человека, а сегодня человечество переживает эпидемию одного из таких вирусов, который распознается ПЦР тестами. И когда в моем офисе в один день заболевает сразу 6 человек, а на следующий день еще 5, то я не начинаю думать, что все это совпадение или подстроено рептилоидами и жыдомасонами, живущими на плоской земле без вирусов. Оставьте подобные рассуждения таким как вы.