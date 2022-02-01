Дети тяжело переносят "Омикрон", - Радуцкий

Штамм коронавируса "Омикрон" тяжело протекает у детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Дом".

"Нельзя сказать, что "Омикрон" не так страшен. Потому что сегодня мы столкнулись с тем, что авиакомпании отменяют рейсы, потому что некому лететь, нет экипажей. Очень большое количество больных. Мы это видим и по Верховной Раде", — подчеркнул он.

Радуцкий напомнил, что в сравнении с иными вариантами "Омикрон" отличается более высокой скоростью распространения. Кроме того, отмечается тяжелое течение заболевания у детей.

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"И "омикрон" имеет гораздо худшую вещь, чем прошлые варианты — "омикроном" очень тяжело болеют дети, чего (раньше - ред.) не было — при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят "Омикрон", — уточнил он.

По его словам, такие данные подтверждает и статистика относительно загруженности стационаров.

"И мы это видим по загруженности кроватей. Если взрослая кровать в целом по стране загружена чуть более 30%, то детская кровать, к сожалению, загружена в некоторых регионах на 70-80%", — подытожил Радуцкий.