До Києва з Польщі прибуло 29 вантажівок гумдопомоги
Вчора, 31 січня, Польща направила до України 120 тонн гуманітарної допомоги. 1 лютого до Києва прибуло 29 вантажівок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Укрінформ".
Польський уряд організував гуманітарну допомогу на запит України.
Повідомляється, що допомогу в Україну з пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ-Ягодин" відправили зранку 31 січня. Наступного дня до Києва вже приїхало 29 вантажівок.
Вантаж везли у супроводі співробітників ДСНС. Польща поставила Україні медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри, постільну білизну, а також два мільйони масок для захисту від коронавірусу.
Польська сторона у листі до ДСНС висловила сподівання, що це допоможе громадянам України в умовах боротьби з COVID-19 та кризової ситуації на українсько-російському кордоні.
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