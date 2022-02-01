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Новини Допомога Україні
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До Києва з Польщі прибуло 29 вантажівок гумдопомоги

До Києва з Польщі прибуло 29 вантажівок гумдопомоги

Вчора, 31 січня, Польща направила до України 120 тонн гуманітарної допомоги. 1 лютого до Києва прибуло 29 вантажівок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Укрінформ".

Польський уряд організував гуманітарну допомогу на запит України.

Повідомляється, що допомогу в Україну з пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ-Ягодин" відправили зранку 31 січня. Наступного дня до Києва вже приїхало 29 вантажівок.

Вантаж везли у супроводі співробітників ДСНС. Польща поставила Україні медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри, постільну білизну, а також два мільйони масок для захисту від коронавірусу.

Польська сторона у листі до ДСНС висловила сподівання, що це допоможе громадянам України в умовах боротьби з COVID-19 та кризової ситуації на українсько-російському кордоні.

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Польща (8636) гуманітарна допомога (1005)


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Дожились плять...
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01.02.2022 16:33 Відповісти
А что, кто-то хуже нас развивается?
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01.02.2022 17:07 Відповісти
Подкормите осла у него рожа уже в телик не помещается!
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01.02.2022 16:46 Відповісти
Дякую справжнім друзям 🇵🇱🇺🇦
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01.02.2022 16:58 Відповісти
Що там кацапи? Пердаки вже палають на Гум.Допомогу?
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01.02.2022 17:57 Відповісти
СПАСИБО ПОЛЬСКИМ БРАТЬЯМ!!!!!
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02.02.2022 20:04 Відповісти
 
 