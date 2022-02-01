До Києва з Польщі прибуло 29 вантажівок гумдопомоги

Вчора, 31 січня, Польща направила до України 120 тонн гуманітарної допомоги. 1 лютого до Києва прибуло 29 вантажівок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Укрінформ".

Польський уряд організував гуманітарну допомогу на запит України.

Повідомляється, що допомогу в Україну з пункту пропуску на кордоні "Дорогуськ-Ягодин" відправили зранку 31 січня. Наступного дня до Києва вже приїхало 29 вантажівок.

Вантаж везли у супроводі співробітників ДСНС. Польща поставила Україні медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри, постільну білизну, а також два мільйони масок для захисту від коронавірусу.

Польська сторона у листі до ДСНС висловила сподівання, що це допоможе громадянам України в умовах боротьби з COVID-19 та кризової ситуації на українсько-російському кордоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом Україна та Польща оголосять про поглиблення співпраці у військовій сфері, - Шмигаль