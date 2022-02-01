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Моравецький про "Північний потік-2": "Німеччина передає пістолет в руки Путіна"
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" небезпечний проєкт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Північний потік-2" дуже небезпечний проект. Німеччина, таким чином, передає пістолет в руки Путіна. Я апелюю до наших партнерів, щоб вони зрозуміли ризики. Таким чином вони подбають про свою безпеку. Ми хочемо дружньо жити з РФ, але повинні враховувати всі небезпеки", - заявив Моравецький.
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А тут уже премєр Польщі...
Що кажуть майже ватні методички?