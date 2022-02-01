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Новини Газова війна
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Моравецький про "Північний потік-2": "Німеччина передає пістолет в руки Путіна"

Моравецький про

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" небезпечний проєкт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Північний потік-2" дуже небезпечний проект. Німеччина, таким чином, передає пістолет в руки Путіна. Я апелюю до наших партнерів, щоб вони зрозуміли ризики. Таким чином вони подбають про свою безпеку. Ми хочемо дружньо жити з РФ, але повинні враховувати всі небезпеки", - заявив Моравецький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль та Моравецький закликали Німеччину не сприяти запуску "Північного потоку - 2"

Автор: 

Німеччина (7490) Польща (8636) Північний потік (2473) Моравецький Матеуш (371)


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В этой эпопее , судя по последним выступлениям , Зеленский должен заступиться за Северный поток-2.
Сказать ,что все ок ,
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01.02.2022 16:44 Відповісти
Черчілю приписують слова сказані ним перед початком ІІ Світової війни: "Люди що підгодовують крокодила надіються що він наїсться і до них самих справа не дійде ! Але він все одно їх з"їсть - в останню чергу!"
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01.02.2022 16:46 Відповісти
Те кто завтракают с людоедами попадают в меню на ужин.
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01.02.2022 17:14 Відповісти
И "пистолет", и собственные яйца...
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01.02.2022 16:47 Відповісти
Скорее, передает футину дверь со своими яйцами в щели.
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01.02.2022 17:11 Відповісти
Ну добре, коли Зеленський назвав Меркель безпонтовою...
А тут уже премєр Польщі...

Що кажуть майже ватні методички?
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01.02.2022 19:38 Відповісти
 
 