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Прем’єр Нідерландів Рютте прилетить завтра в Україну

Прем’єр Нідерландів Рютте прилетить завтра в Україну

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте планує завтра зустритися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила пресслужба глави української держави, інформує Цензор.НЕТ.

"2 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - йдеться у повідомленні.

Також президент України та прем’єр-міністр Нідерландів планують провести зустріч з представниками ЗМІ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1-2 лютого в Україну також прибувають з візитами прем’єр-міністри Польщі та Великої Британії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Нідерланди (1588) Рютте Марк (442)


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таке враження, що

європейці та американці будуть їсти та спати с ЗЕ-лохом по черзі, щоб він не накосячив !
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01.02.2022 16:47 Відповісти
Решили наркоше мозги вправить, а заодно и выяснить на кого оно работает- Украину или таёжный союз.
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01.02.2022 16:47 Відповісти
Что-то зачастили иностранные гости к нашей Бубочке
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01.02.2022 16:54 Відповісти
Снимниктоапщатьсянебудет
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01.02.2022 16:56 Відповісти
Мабуть таки пошлють, бо збрехали про свободу слова в опитувальнику.
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28.05.2022 11:26 Відповісти
 
 