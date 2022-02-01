Прем’єр Нідерландів Рютте прилетить завтра в Україну

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте планує завтра зустритися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила пресслужба глави української держави, інформує Цензор.НЕТ.

"2 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - йдеться у повідомленні.

Також президент України та прем’єр-міністр Нідерландів планують провести зустріч з представниками ЗМІ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1-2 лютого в Україну також прибувають з візитами прем’єр-міністри Польщі та Великої Британії.

Також читайте: Джонсон, Моравецький та Рютте днями відвідають Україну, - Кулеба. ВIДЕО