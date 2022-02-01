Прем’єр Нідерландів Рютте прилетить завтра в Україну
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте планує завтра зустритися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомила пресслужба глави української держави, інформує Цензор.НЕТ.
"2 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - йдеться у повідомленні.
Також президент України та прем’єр-міністр Нідерландів планують провести зустріч з представниками ЗМІ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1-2 лютого в Україну також прибувають з візитами прем’єр-міністри Польщі та Великої Британії.
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європейці та американці будуть їсти та спати с ЗЕ-лохом по черзі, щоб він не накосячив !