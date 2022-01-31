Джонсон, Моравецький та Рютте днями відвідають Україну, - Кулеба. ВIДЕО

Днями Україну одночасно відвідають прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон, Польщі Матеуш Моравецький, Нідерландів Марк Рютте.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Буквально днями у нас у Києві будуть одночасно прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів. Постійно прибувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів - вже практично на шляху. Так само і моя британська колега", - розповів міністр.

За словами Кулеби, глави дипломатії низки центральноєвропейських країн також перебуватимуть в Україні наступного тижня.

"Паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які виконують роль посередників у Нормандському форматі", - додав глава МЗС.

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