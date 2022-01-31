Джонсон, Моравецький та Рютте днями відвідають Україну, - Кулеба. ВIДЕО
Днями Україну одночасно відвідають прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон, Польщі Матеуш Моравецький, Нідерландів Марк Рютте.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Буквально днями у нас у Києві будуть одночасно прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів. Постійно прибувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів - вже практично на шляху. Так само і моя британська колега", - розповів міністр.
За словами Кулеби, глави дипломатії низки центральноєвропейських країн також перебуватимуть в Україні наступного тижня.
"Паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які виконують роль посередників у Нормандському форматі", - додав глава МЗС.
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.Союз..України Польщі та Англії
... Германия в 1955 году, когда она вступила в НАТО.
зараз момент вимагати миротворців ООН.----------------Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19401 2 часа назад
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🌐🔫США запросили заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Украины: американская сторона отметила, что действия России в отношении Украины представляют прямую угрозу международному миру, безопасности и Уставу ООН. Также представительство США вновь выступило с утверждением, что у границы Украины собрано около 100 тыс. российских военных. Закономерный итог попыток России давить на нервы США и ее союзников: вместо гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток Россия сталкивается с ответным давлением, гораздо более основательным и более внушительным. Смягчение российской риторики вероятно может быть обусловлено не только пониманием Кремля, что он заигрался, но и формальным запросом США. Создание миролюбивого образа при этом не отменяет того факта, что военное напряжение в Европе остается на высоком уровне и вряд ли в ближайшее время спадет. Тем не менее, тренд на деэскалацию намечен.
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бо у нас тут жлобами-мечтателями понавыбрано лайна всякого..(
Не помогайте нам, не надо оружия, я хочу говорить с Путиным.
Нам Байден, Джонсон мешает жить с Путиным, общаться через ермака-козака.
Это орёт и мерзавец Арахамия и вся шваль с ОП.
Какой стыд!
Чтоб вам пусто было, стадо зебильное!