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Джонсон, Моравецький та Рютте днями відвідають Україну, - Кулеба. ВIДЕО

Днями Україну одночасно відвідають прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон, Польщі Матеуш Моравецький, Нідерландів Марк Рютте.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Буквально днями у нас у Києві будуть одночасно прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів. Постійно прибувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів - вже практично на шляху. Так само і моя британська колега", - розповів міністр.

За словами Кулеби, глави дипломатії низки центральноєвропейських країн також перебуватимуть в Україні наступного тижня.

"Паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які виконують роль посередників у Нормандському форматі", - додав глава МЗС.

Читайте також: Німеччина "наївно закриває очі" на агресію Росії та її енергетичну політику, - прем'єр Польщі Моравецький

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Рютте Марк (434) Джонсон Борис (584) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+8
Не пойму кто у нас президент по моему Борис Джонсон он больше переживает за нас чем писюанист
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31.01.2022 15:11 Відповісти
+5
Цим нагнітателям зелений усе роз'яснить!!
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31.01.2022 14:51 Відповісти
+5
Не дають спокою, а Шмаркля ж знову в Буковель зібрався, віддихнути. Давно ж відпустка була, аж 2 тижні тому! А вони, бач, роз`їздились, нагнітають...
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31.01.2022 15:04 Відповісти
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Цим нагнітателям зелений усе роз'яснить!!
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31.01.2022 14:51 Відповісти
нагнітають суки. Не шоб тихо перерахувати гроші на той рахунок шо вова на візитці записав.
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31.01.2022 14:59 Відповісти
Уууу, скільки нагнетатєлєй зразу зібралось! Зеля . кишни їх!.
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31.01.2022 15:01 Відповісти
УПА

.Союз..України Польщі та Англії
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31.01.2022 15:04 Відповісти
Не дають спокою, а Шмаркля ж знову в Буковель зібрався, віддихнути. Давно ж відпустка була, аж 2 тижні тому! А вони, бач, роз`їздились, нагнітають...
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31.01.2022 15:04 Відповісти
https://bombay.d3.ru/strana-kh-2249930/ Страна Х -

... Германия в 1955 году, когда она вступила в НАТО.
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31.01.2022 15:06 Відповісти
Это капец! Бедный Вова! Ему бы лучше Киркоров посетил бы Украину, или Миша Галустян. А тут эти мировые лидеры всё едут и едут, нагнетают и нагнетают!!! Владимир Владимирович, спасайте!!!
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31.01.2022 15:10 Відповісти
Не пойму кто у нас президент по моему Борис Джонсон он больше переживает за нас чем писюанист
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31.01.2022 15:11 Відповісти
а ще Ердоган пхнеться... та шо ж вони змовились, чи шо? шастають сюди-туди, панімаєш, заважають стомленому Вєлічайшему відпочивати і готуватися "на шашличкі на майскіе"...
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31.01.2022 15:24 Відповісти
не пускайте до них обдовбаного руського прихвостня - а то вогно знову язиком нателыпаэ такого, що навыть коли Эрмак зачитуватиме "розсмішить смішного"
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31.01.2022 15:26 Відповісти


зараз момент вимагати миротворців ООН.----------------Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19401 2 часа назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19401 ОТКРЫТЬ В

🌐🔫США запросили заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Украины: американская сторона отметила, что действия России в отношении Украины представляют прямую угрозу международному миру, безопасности и Уставу ООН. Также представительство США вновь выступило с утверждением, что у границы Украины собрано около 100 тыс. российских военных. Закономерный итог попыток России давить на нервы США и ее союзников: вместо гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток Россия сталкивается с ответным давлением, гораздо более основательным и более внушительным. Смягчение российской риторики вероятно может быть обусловлено не только пониманием Кремля, что он заигрался, но и формальным запросом США. Создание миролюбивого образа при этом не отменяет того факта, что военное напряжение в Европе остается на высоком уровне и вряд ли в ближайшее время спадет. Тем не менее, тренд на деэскалацию намечен.



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31.01.2022 15:43 Відповісти
Ех, Вован, тобі б з Патрушевим на піаніно в два .уя шлягер забацать на концерті у кремлі, ото був би рівень. А тут ці всякі їдуть про високі матерії терти будуть. Все і так ясно як два пальці об асвальт.
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31.01.2022 15:50 Відповісти
ненаше зелёное дитя и так без глаза, рук и головы.. так что "семь нянек" Украине не помешают, пока нет Пороха..
бо у нас тут жлобами-мечтателями понавыбрано лайна всякого..(
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31.01.2022 16:04 Відповісти
опять зеленая гнида будет выкручиваться
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31.01.2022 16:19 Відповісти
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31.01.2022 16:20 Відповісти
Така сама відмова була від забудовника коттеджного містечку, який переїхав з Криму. Відмовив він якомусь ватнику, який хотів купити коттедж. Там було приблизно таке спілкування у Фейсбуці, як вище. На жаль скрін з Ютюб не зробив.
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31.01.2022 16:44 Відповісти
Слава богу, что у Украины такие друзья не смотря на неадекватного зенаркомана! Они прекрасно понимают, что он покинет свой трон и придут нормальные политики. И помогают они Украине, как государству, а не наркоманам.
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31.01.2022 16:38 Відповісти
Зелені жаби в цій шановній компанії таки лишні.
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31.01.2022 17:39 Відповісти
Зачем приезжать, ведь верховный президент кричит на весь мир.
Не помогайте нам, не надо оружия, я хочу говорить с Путиным.
Нам Байден, Джонсон мешает жить с Путиным, общаться через ермака-козака.
Это орёт и мерзавец Арахамия и вся шваль с ОП.
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31.01.2022 19:43 Відповісти
Сколько важных, умных и занятых людей и стран пытаются помочь Украине и привести в чувства и ум это зеленое ничтожество!
Какой стыд!
Чтоб вам пусто было, стадо зебильное!
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01.02.2022 01:23 Відповісти
Чудово.
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01.02.2022 04:35 Відповісти
 
 