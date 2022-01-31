Джонсон, Моравецкий и Рютте на днях посетят Украину, – Кулеба. ВИДЕО
На днях Украину одновременно посетят премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Польши - Матеуш Моравецкий, Нидерландов - Марк Рютте.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов – уже практически на пути. Так же и моя британская коллега", – рассказал министр.
По словам Кулебы, главы дипломатии ряда центральноевропейских стран будут также находиться в Украине на следующей неделе.
"Параллельно здесь будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, выполняющих роль посредников в Нормандском формате", - добавил глава МИД.
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.Союз..України Польщі та Англії
... Германия в 1955 году, когда она вступила в НАТО.
зараз момент вимагати миротворців ООН.----------------Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19401 2 часа назад
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🌐🔫США запросили заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Украины: американская сторона отметила, что действия России в отношении Украины представляют прямую угрозу международному миру, безопасности и Уставу ООН. Также представительство США вновь выступило с утверждением, что у границы Украины собрано около 100 тыс. российских военных. Закономерный итог попыток России давить на нервы США и ее союзников: вместо гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток Россия сталкивается с ответным давлением, гораздо более основательным и более внушительным. Смягчение российской риторики вероятно может быть обусловлено не только пониманием Кремля, что он заигрался, но и формальным запросом США. Создание миролюбивого образа при этом не отменяет того факта, что военное напряжение в Европе остается на высоком уровне и вряд ли в ближайшее время спадет. Тем не менее, тренд на деэскалацию намечен.
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бо у нас тут жлобами-мечтателями понавыбрано лайна всякого..(
Не помогайте нам, не надо оружия, я хочу говорить с Путиным.
Нам Байден, Джонсон мешает жить с Путиным, общаться через ермака-козака.
Это орёт и мерзавец Арахамия и вся шваль с ОП.
Какой стыд!
Чтоб вам пусто было, стадо зебильное!