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Джонсон, Моравецкий и Рютте на днях посетят Украину, – Кулеба. ВИДЕО

На днях Украину одновременно посетят премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Польши - Матеуш Моравецкий, Нидерландов - Марк Рютте.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов – уже практически на пути. Так же и моя британская коллега", – рассказал министр.

По словам Кулебы, главы дипломатии ряда центральноевропейских стран будут также находиться в Украине на следующей неделе.

"Параллельно здесь будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, выполняющих роль посредников в Нормандском формате", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Турции Эрдоган посетит Украину на этой неделе, - Кулеба

Читайте також: Німеччина "наївно закриває очі" на агресію Росії та її енергетичну політику, - прем'єр Польщі Моравецький

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Рютте Марк (391) Джонсон_Борис (506) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+8
Не пойму кто у нас президент по моему Борис Джонсон он больше переживает за нас чем писюанист
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31.01.2022 15:11 Ответить
+5
Цим нагнітателям зелений усе роз'яснить!!
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31.01.2022 14:51 Ответить
+5
Не дають спокою, а Шмаркля ж знову в Буковель зібрався, віддихнути. Давно ж відпустка була, аж 2 тижні тому! А вони, бач, роз`їздились, нагнітають...
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31.01.2022 15:04 Ответить
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Цим нагнітателям зелений усе роз'яснить!!
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31.01.2022 14:51 Ответить
нагнітають суки. Не шоб тихо перерахувати гроші на той рахунок шо вова на візитці записав.
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31.01.2022 14:59 Ответить
Уууу, скільки нагнетатєлєй зразу зібралось! Зеля . кишни їх!.
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31.01.2022 15:01 Ответить
УПА

.Союз..України Польщі та Англії
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31.01.2022 15:04 Ответить
Не дають спокою, а Шмаркля ж знову в Буковель зібрався, віддихнути. Давно ж відпустка була, аж 2 тижні тому! А вони, бач, роз`їздились, нагнітають...
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31.01.2022 15:04 Ответить
https://bombay.d3.ru/strana-kh-2249930/ Страна Х -

... Германия в 1955 году, когда она вступила в НАТО.
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31.01.2022 15:06 Ответить
Это капец! Бедный Вова! Ему бы лучше Киркоров посетил бы Украину, или Миша Галустян. А тут эти мировые лидеры всё едут и едут, нагнетают и нагнетают!!! Владимир Владимирович, спасайте!!!
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31.01.2022 15:10 Ответить
Не пойму кто у нас президент по моему Борис Джонсон он больше переживает за нас чем писюанист
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31.01.2022 15:11 Ответить
а ще Ердоган пхнеться... та шо ж вони змовились, чи шо? шастають сюди-туди, панімаєш, заважають стомленому Вєлічайшему відпочивати і готуватися "на шашличкі на майскіе"...
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31.01.2022 15:24 Ответить
не пускайте до них обдовбаного руського прихвостня - а то вогно знову язиком нателыпаэ такого, що навыть коли Эрмак зачитуватиме "розсмішить смішного"
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31.01.2022 15:26 Ответить


зараз момент вимагати миротворців ООН.----------------Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19401 2 часа назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19401 ОТКРЫТЬ В

🌐🔫США запросили заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Украины: американская сторона отметила, что действия России в отношении Украины представляют прямую угрозу международному миру, безопасности и Уставу ООН. Также представительство США вновь выступило с утверждением, что у границы Украины собрано около 100 тыс. российских военных. Закономерный итог попыток России давить на нервы США и ее союзников: вместо гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток Россия сталкивается с ответным давлением, гораздо более основательным и более внушительным. Смягчение российской риторики вероятно может быть обусловлено не только пониманием Кремля, что он заигрался, но и формальным запросом США. Создание миролюбивого образа при этом не отменяет того факта, что военное напряжение в Европе остается на высоком уровне и вряд ли в ближайшее время спадет. Тем не менее, тренд на деэскалацию намечен.



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31.01.2022 15:43 Ответить
Ех, Вован, тобі б з Патрушевим на піаніно в два .уя шлягер забацать на концерті у кремлі, ото був би рівень. А тут ці всякі їдуть про високі матерії терти будуть. Все і так ясно як два пальці об асвальт.
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31.01.2022 15:50 Ответить
ненаше зелёное дитя и так без глаза, рук и головы.. так что "семь нянек" Украине не помешают, пока нет Пороха..
бо у нас тут жлобами-мечтателями понавыбрано лайна всякого..(
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31.01.2022 16:04 Ответить
опять зеленая гнида будет выкручиваться
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31.01.2022 16:19 Ответить
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31.01.2022 16:20 Ответить
Така сама відмова була від забудовника коттеджного містечку, який переїхав з Криму. Відмовив він якомусь ватнику, який хотів купити коттедж. Там було приблизно таке спілкування у Фейсбуці, як вище. На жаль скрін з Ютюб не зробив.
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31.01.2022 16:44 Ответить
Слава богу, что у Украины такие друзья не смотря на неадекватного зенаркомана! Они прекрасно понимают, что он покинет свой трон и придут нормальные политики. И помогают они Украине, как государству, а не наркоманам.
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31.01.2022 16:38 Ответить
Зелені жаби в цій шановній компанії таки лишні.
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31.01.2022 17:39 Ответить
Зачем приезжать, ведь верховный президент кричит на весь мир.
Не помогайте нам, не надо оружия, я хочу говорить с Путиным.
Нам Байден, Джонсон мешает жить с Путиным, общаться через ермака-козака.
Это орёт и мерзавец Арахамия и вся шваль с ОП.
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31.01.2022 19:43 Ответить
Сколько важных, умных и занятых людей и стран пытаются помочь Украине и привести в чувства и ум это зеленое ничтожество!
Какой стыд!
Чтоб вам пусто было, стадо зебильное!
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01.02.2022 01:23 Ответить
Чудово.
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01.02.2022 04:35 Ответить
 
 