Джонсон, Моравецкий и Рютте на днях посетят Украину, – Кулеба. ВИДЕО

На днях Украину одновременно посетят премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Польши - Матеуш Моравецкий, Нидерландов - Марк Рютте.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов – уже практически на пути. Так же и моя британская коллега", – рассказал министр.

По словам Кулебы, главы дипломатии ряда центральноевропейских стран будут также находиться в Украине на следующей неделе.

"Параллельно здесь будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, выполняющих роль посредников в Нормандском формате", - добавил глава МИД.

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