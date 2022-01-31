Президент Турции Эрдоган посетит Украину на этой неделе, - Кулеба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

"Кроме того, на этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", – сказал Кулеба.

Напомним, 27 января турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Отметим также, что ранее Эрдоган уже несколько раз отмечал готовность Анкары организовать на своей территории переговоры лидеров Украины и России.

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