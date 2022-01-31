Президент Турции Эрдоган посетит Украину на этой неделе, - Кулеба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину на этой неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.
"Кроме того, на этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", – сказал Кулеба.
Напомним, 27 января турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Отметим также, что ранее Эрдоган уже несколько раз отмечал готовность Анкары организовать на своей территории переговоры лидеров Украины и России.
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+7 Vitaliy noname
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+7 Не один из 73%
показать весь комментарий31.01.2022 14:52 Ответить Ссылка
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Турецький і український народи завжди будуть братніми!
Жаль, что причина такая плохая, лучше было бы, если бы после победы Украины над россией ездили в гости, праздновать, договариваться о будущем и согласовывать, как будем освежевать тушку оркостана, кто какие сектора контроля получит . . .
Эрдоган жёстко сказал: Крым не когда не будет рошистским и точка!