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Президент Турции Эрдоган посетит Украину на этой неделе, - Кулеба

Президент Турции Эрдоган посетит Украину на этой неделе, - Кулеба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

"Кроме того, на этой неделе мы будем принимать в Украине президента Турции", – сказал Кулеба.

Напомним, 27 января турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Отметим также, что ранее Эрдоган уже несколько раз отмечал готовность Анкары организовать на своей территории переговоры лидеров Украины и России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина приветствует предложение Эрдогана выступить посредником между Украиной и РФ, - посол Боднар

Автор: 

Турция (3500) Эрдоган Реджеп Тайип (920) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Ердоган знает, как вести себя с непослушными еврейскими мальчиками
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31.01.2022 14:38 Ответить
+7
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31.01.2022 14:39 Ответить
+7
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31.01.2022 14:52 Ответить
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Ердоган знает, как вести себя с непослушными еврейскими мальчиками
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31.01.2022 14:38 Ответить
Байрактары с собой привезёт ,хотя-бы сотню-другую ?
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31.01.2022 14:38 Ответить
Генсек НАТО в эфире Би-би-си заявил, что "чем более агрессивно Россия будет себя вести, "тем больше сил НАТО получат на своих границах". https://t.me/bbcrussian/22380 https://t.me/bbcrussian/22380

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31.01.2022 14:38 Ответить
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31.01.2022 14:39 Ответить
стукачей кто спрашивал?
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31.01.2022 14:58 Ответить
Справжній друг України, не до пари з тими, яких нам Петро сватав (Меркель, Макрон...Лукашенко)
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31.01.2022 14:43 Ответить
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31.01.2022 14:52 Ответить
на смене, чучело? хоть белого насыпали или на паленке протянешь?
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31.01.2022 14:59 Ответить
В спам бот
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31.01.2022 14:59 Ответить
дуня, бот твой папа и сидит он на швабре вместе с тобой
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31.01.2022 15:02 Ответить
этот поц скажет Эрдогану чтобы не нагнетал, байрактары не нужны, а то экономика развалится.
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31.01.2022 14:56 Ответить
Ласкаво просимо до України нашого великого Друга султана Ердоган!
Турецький і український народи завжди будуть братніми!
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31.01.2022 14:58 Ответить
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31.01.2022 15:02 Ответить
Значит неделя без войны!!! Прикольно быть президентом - фуршеты, встречи!!!! Уважуха Пан Зеленский!!!
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31.01.2022 15:04 Ответить
Турции , как впрочем и Азербайджану нужно понимать что из Карабаха рашен" миротворцев" нужно будет выкуривать как лисицу из курятника. Сами они не уйдут. Аллах в помощь.
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31.01.2022 15:24 Ответить
В другой ситуации была бы мечта для дипломатов - за пару дней один за другим в очереди на визиты президенты Франции, Турции, Азербайджана, премьеры Британии, Нидерландов, Польши, министры иностранных дел США, Франции, ФРГ и так далее, и тому подобное . . .
Жаль, что причина такая плохая, лучше было бы, если бы после победы Украины над россией ездили в гости, праздновать, договариваться о будущем и согласовывать, как будем освежевать тушку оркостана, кто какие сектора контроля получит . . .
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31.01.2022 16:13 Ответить
Турция верно и последовательно в своих действиях, в отличие многих безликих европейских!
Эрдоган жёстко сказал: Крым не когда не будет рошистским и точка!
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31.01.2022 22:28 Ответить
Хорошо.
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01.02.2022 04:25 Ответить
 
 