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Новини
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Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну цього тижня, - Кулеба

Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну цього тижня, - Кулеба

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

"Крім того, цього тижня ми прийматимемо в Україні президента Туреччини", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 27 січня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти переговори лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зазначимо також, що раніше Ердоган вже кілька разів наголошував на готовності Анкари організувати на своїй території переговори лідерів України та Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба анонсував два тижні "інтенсивної дипломатії" задля зміцнення безпеки України

Туреччина (3627) Ердоган Реджеп Таїп (954) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Ердоган знает, как вести себя с непослушными еврейскими мальчиками
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31.01.2022 14:38 Відповісти
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31.01.2022 14:39 Відповісти
+7
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31.01.2022 14:52 Відповісти
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Ердоган знает, как вести себя с непослушными еврейскими мальчиками
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31.01.2022 14:38 Відповісти
Байрактары с собой привезёт ,хотя-бы сотню-другую ?
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31.01.2022 14:38 Відповісти
Генсек НАТО в эфире Би-би-си заявил, что "чем более агрессивно Россия будет себя вести, "тем больше сил НАТО получат на своих границах". https://t.me/bbcrussian/22380 https://t.me/bbcrussian/22380

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31.01.2022 14:38 Відповісти
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31.01.2022 14:39 Відповісти
стукачей кто спрашивал?
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31.01.2022 14:58 Відповісти
Справжній друг України, не до пари з тими, яких нам Петро сватав (Меркель, Макрон...Лукашенко)
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31.01.2022 14:43 Відповісти
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31.01.2022 14:52 Відповісти
на смене, чучело? хоть белого насыпали или на паленке протянешь?
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31.01.2022 14:59 Відповісти
В спам бот
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31.01.2022 14:59 Відповісти
дуня, бот твой папа и сидит он на швабре вместе с тобой
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31.01.2022 15:02 Відповісти
этот поц скажет Эрдогану чтобы не нагнетал, байрактары не нужны, а то экономика развалится.
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31.01.2022 14:56 Відповісти
Ласкаво просимо до України нашого великого Друга султана Ердоган!
Турецький і український народи завжди будуть братніми!
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31.01.2022 14:58 Відповісти
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31.01.2022 15:02 Відповісти
Значит неделя без войны!!! Прикольно быть президентом - фуршеты, встречи!!!! Уважуха Пан Зеленский!!!
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31.01.2022 15:04 Відповісти
Турции , как впрочем и Азербайджану нужно понимать что из Карабаха рашен" миротворцев" нужно будет выкуривать как лисицу из курятника. Сами они не уйдут. Аллах в помощь.
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31.01.2022 15:24 Відповісти
В другой ситуации была бы мечта для дипломатов - за пару дней один за другим в очереди на визиты президенты Франции, Турции, Азербайджана, премьеры Британии, Нидерландов, Польши, министры иностранных дел США, Франции, ФРГ и так далее, и тому подобное . . .
Жаль, что причина такая плохая, лучше было бы, если бы после победы Украины над россией ездили в гости, праздновать, договариваться о будущем и согласовывать, как будем освежевать тушку оркостана, кто какие сектора контроля получит . . .
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31.01.2022 16:13 Відповісти
Турция верно и последовательно в своих действиях, в отличие многих безликих европейских!
Эрдоган жёстко сказал: Крым не когда не будет рошистским и точка!
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31.01.2022 22:28 Відповісти
Хорошо.
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01.02.2022 04:25 Відповісти
 
 