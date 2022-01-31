Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну цього тижня, - Кулеба
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну цього тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.
"Крім того, цього тижня ми прийматимемо в Україні президента Туреччини", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, 27 січня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти переговори лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Зазначимо також, що раніше Ердоган вже кілька разів наголошував на готовності Анкари організувати на своїй території переговори лідерів України та Росії.
Топ коментарі
+7 Vitaliy noname
показати весь коментар31.01.2022 14:38 Відповісти Посилання
+7 Шрек Баблокат
показати весь коментар31.01.2022 14:39 Відповісти Посилання
+7 Не один из 73%
показати весь коментар31.01.2022 14:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Турецький і український народи завжди будуть братніми!
Жаль, что причина такая плохая, лучше было бы, если бы после победы Украины над россией ездили в гости, праздновать, договариваться о будущем и согласовывать, как будем освежевать тушку оркостана, кто какие сектора контроля получит . . .
Эрдоган жёстко сказал: Крым не когда не будет рошистским и точка!