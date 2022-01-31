Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну цього тижня, - Кулеба

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

"Крім того, цього тижня ми прийматимемо в Україні президента Туреччини", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 27 січня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти переговори лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Зазначимо також, що раніше Ердоган вже кілька разів наголошував на готовності Анкари організувати на своїй території переговори лідерів України та Росії.

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