Кулеба анонсував два тижні "інтенсивної дипломатії" задля зміцнення безпеки України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Ми дійсно зберігаємо пильність та враховуємо кожен сценарій. Але дипломатія продовжує працювати, а ситуація залишається в руслі дипломатичних переговорів. Це головний результат інтенсивної дипломатії в інтересах безпеки України та українських громадян", - пояснив міністр.
Кулеба відзначив активні дипломатичні переговори Президента України Володимира Зеленського, зокрема телефонні розмови з лідерами США Джозефом Байденом і Франції Еммануелем Макроном, головний результат яких — збереження безпекової ситуації у руслі дипломатичних переговорів.
"Ми з самого початку будували цю дипломатію таким чином, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії, і що росіяни говорять у відповідь", - додав він.
За словами глави МЗС, завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію.
"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн", - сказав Кулеба, додавши, що йдеться про глав урядів Великої Британії, Нідерландів і Польщі.
"За тиждень відбудеться візит до України моїх колег з Німеччини та Франції. Вони зокрема здійснять візит на Донбас. Я закликав усіх партнерів саме до цього, аби побачити на власні очі, що таке війна, що таке людські проблеми, з якими люди там стикаються", - підсумував він.
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продолжают биковать
Военные РФ начали развертывание пунктов управления под прикрытием средств ПВО в Беларуси.
Минобороны РФ сообщило о начале развертывания защищенных средствами ПВО полевых пунктов управления войсками в рамках учения в Беларуси.
- Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. (...) Защиту (пунктов управления) от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО, - заявили в Минобороны РФ.
- Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами, - сказали в российском военном Военные РФ начали развертывание пунктов управления под прикрытием средств ПВО в Беларуси.
Минобороны РФ сообщило о начале развертывания защищенных средствами ПВО полевых пунктов управления войсками в рамках учения в Беларуси.
- Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. (...) Защиту (пунктов управления) от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО, - заявили в Минобороны РФ.
- Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами, - сказали в российском военном ведомстве. https://t.me/charter97_org/60738
Это действительно задача интенсивной дипломатии.
Обсуждение ситуации на российско-украинской границе пройдет по запросу США. - https://t.me/charter97_org/60747 https://t.me/charter97_org/60747
ваш презедент уже укрепил безопасность в пятницу. запад просто в ахере от спичей найвеличнейшего.
Тут реально только интенсиваня дипломатия поможет.