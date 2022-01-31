УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини
1 650 12

Кулеба анонсував два тижні "інтенсивної дипломатії" задля зміцнення безпеки України

Кулеба анонсував два тижні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ми дійсно зберігаємо пильність та враховуємо кожен сценарій. Але дипломатія продовжує працювати, а ситуація залишається в руслі дипломатичних переговорів. Це головний результат інтенсивної дипломатії в інтересах безпеки України та українських громадян", - пояснив міністр.

Кулеба відзначив активні дипломатичні переговори Президента України Володимира Зеленського, зокрема телефонні розмови з лідерами США Джозефом Байденом і Франції Еммануелем Макроном, головний результат яких — збереження безпекової ситуації у руслі дипломатичних переговорів.

"Ми з самого початку будували цю дипломатію таким чином, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії, і що росіяни говорять у відповідь", - додав він.

За словами глави МЗС, завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію.

"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн", - сказав Кулеба, додавши, що йдеться про глав урядів Великої Британії, Нідерландів і Польщі.

"За тиждень відбудеться візит до України моїх колег з Німеччини та Франції. Вони зокрема здійснять візит на Донбас. Я закликав усіх партнерів саме до цього, аби побачити на власні очі, що таке війна, що таке людські проблеми, з якими люди там стикаються", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін має обрати між перетворенням Росії на державу дисбалансу чи на учасника деескалації, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Автор: 

дипломатія (711) МЗС (4173) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Осталось только как-то объяснить США, почему ЗЕ заявляет то же, что и Лавров.

Это действительно задача интенсивной дипломатии.
показати весь коментар
31.01.2022 10:25 Відповісти
+7
показати весь коментар
31.01.2022 10:24 Відповісти
+4
Сегодня пройдет заседание Совбеза ООН по наращиванию российских войск на границе с Украиной.

Обсуждение ситуации на российско-украинской границе пройдет по запросу США. - https://t.me/charter97_org/60747 https://t.me/charter97_org/60747

показати весь коментар
31.01.2022 10:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
31.01.2022 10:24 Відповісти
Коли цю агентку зарештують?
показати весь коментар
31.01.2022 10:34 Відповісти
раз-два-трі-чєтирє-пять
продолжают биковать

Военные РФ начали развертывание пунктов управления под прикрытием средств ПВО в Беларуси.

Минобороны РФ сообщило о начале развертывания защищенных средствами ПВО полевых пунктов управления войсками в рамках учения в Беларуси.

- Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. (...) Защиту (пунктов управления) от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО, - заявили в Минобороны РФ.

- Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами, - сказали в российском военном Военные РФ начали развертывание пунктов управления под прикрытием средств ПВО в Беларуси.

Минобороны РФ сообщило о начале развертывания защищенных средствами ПВО полевых пунктов управления войсками в рамках учения в Беларуси.

- Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. (...) Защиту (пунктов управления) от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО, - заявили в Минобороны РФ.

- Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами, - сказали в российском военном ведомстве. https://t.me/charter97_org/60738
показати весь коментар
31.01.2022 10:39 Відповісти
Осталось только как-то объяснить США, почему ЗЕ заявляет то же, что и Лавров.

Это действительно задача интенсивной дипломатии.
показати весь коментар
31.01.2022 10:25 Відповісти
другими словами бездари за госсчет покатаются по миру
показати весь коментар
31.01.2022 10:25 Відповісти
"мережеві інтенсивні заяви зеленої влади" про відсутність загрози нападу рашиста на Україну вже показують свою ефективну інтенсивну мережеву дію у всьому світі,зокрема в США
показати весь коментар
31.01.2022 10:29 Відповісти
Сегодня пройдет заседание Совбеза ООН по наращиванию российских войск на границе с Украиной.

Обсуждение ситуации на российско-украинской границе пройдет по запросу США. - https://t.me/charter97_org/60747 https://t.me/charter97_org/60747

показати весь коментар
31.01.2022 10:30 Відповісти
Один Кулєба щось намагається робити як дипломат, решта, з "нашим мальчиком" гонять пургу як чорти. Соромно.
показати весь коментар
31.01.2022 10:36 Відповісти
Кулеба зайсається не дипломатією, а коментує те що роблять дипломати. Дипломатією займеється Зеленський - він її розвалює.
показати весь коментар
31.01.2022 10:40 Відповісти
спасибо
ваш презедент уже укрепил безопасность в пятницу. запад просто в ахере от спичей найвеличнейшего.
показати весь коментар
31.01.2022 10:52 Відповісти

Тут реально только интенсиваня дипломатия поможет.
показати весь коментар
31.01.2022 10:53 Відповісти
аж целых две недели! не перетрудитесь... а том вон дерьмопутаны открыли зРаду на два дня и снова закрыли... перетрудились...
показати весь коментар
31.01.2022 11:04 Відповісти
 
 