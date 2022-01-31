Кулеба анонсував два тижні "інтенсивної дипломатії" задля зміцнення безпеки України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ми дійсно зберігаємо пильність та враховуємо кожен сценарій. Але дипломатія продовжує працювати, а ситуація залишається в руслі дипломатичних переговорів. Це головний результат інтенсивної дипломатії в інтересах безпеки України та українських громадян", - пояснив міністр.

Кулеба відзначив активні дипломатичні переговори Президента України Володимира Зеленського, зокрема телефонні розмови з лідерами США Джозефом Байденом і Франції Еммануелем Макроном, головний результат яких — збереження безпекової ситуації у руслі дипломатичних переговорів.

"Ми з самого початку будували цю дипломатію таким чином, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії, і що росіяни говорять у відповідь", - додав він.

За словами глави МЗС, завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію.

"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн", - сказав Кулеба, додавши, що йдеться про глав урядів Великої Британії, Нідерландів і Польщі.

"За тиждень відбудеться візит до України моїх колег з Німеччини та Франції. Вони зокрема здійснять візит на Донбас. Я закликав усіх партнерів саме до цього, аби побачити на власні очі, що таке війна, що таке людські проблеми, з якими люди там стикаються", - підсумував він.

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