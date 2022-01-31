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Новости
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Кулеба анонсировал две недели "интенсивной дипломатии" для укрепления безопасности Украины

Кулеба анонсировал две недели

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы действительно сохраняем бдительность и учитываем каждый сценарий. Но дипломатия продолжает работать, а ситуация остается в русле дипломатических переговоров. Это главный результат интенсивной дипломатии в интересах безопасности Украины и украинских граждан", - пояснил министр.

Кулеба отметил активные дипломатические переговоры Президента Украины Владимира Зеленского, в частности, телефонные разговоры с лидерами США Джозефом Байденом и Франции Эммануэлем Макроном, главный результат которых - сохранение ситуации в русле дипломатических переговоров.

"Мы изначально строили эту дипломатию таким образом, чтобы центр был в Киеве. Мы называем это сетевой дипломатией. Мы знаем, что они говорят России, и что россияне говорят в ответ", - добавил он.

По словам главы МИД, благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, а Россия отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию.

"Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран", - сказал Кулеба, добавив, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши.

"За неделю состоится визит в Украину моих коллег из Германии и Франции. Они, в частности, совершат визит на Донбасс. Я призвал всех партнеров именно к этому, чтобы увидеть своими глазами, что такое война, что такое человеческие проблемы, с которыми люди там сталкиваются", – подытожил он.

Также читайте: Путин должен выбрать между превращением России в государство дисбаланса или участника деэскалации, - глава МИД Франции Ле Дриан

Автор: 

дипломатия (1463) МИД (7001) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+16
Осталось только как-то объяснить США, почему ЗЕ заявляет то же, что и Лавров.

Это действительно задача интенсивной дипломатии.
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31.01.2022 10:25 Ответить
+7
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31.01.2022 10:24 Ответить
+4
Сегодня пройдет заседание Совбеза ООН по наращиванию российских войск на границе с Украиной.

Обсуждение ситуации на российско-украинской границе пройдет по запросу США. - https://t.me/charter97_org/60747 https://t.me/charter97_org/60747

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31.01.2022 10:30 Ответить
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31.01.2022 10:24 Ответить
Коли цю агентку зарештують?
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31.01.2022 10:34 Ответить
раз-два-трі-чєтирє-пять
продолжают биковать

Военные РФ начали развертывание пунктов управления под прикрытием средств ПВО в Беларуси.

Минобороны РФ сообщило о начале развертывания защищенных средствами ПВО полевых пунктов управления войсками в рамках учения в Беларуси.

- Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. (...) Защиту (пунктов управления) от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО, - заявили в Минобороны РФ.

- Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами, - сказали в российском военном Военные РФ начали развертывание пунктов управления под прикрытием средств ПВО в Беларуси.

Минобороны РФ сообщило о начале развертывания защищенных средствами ПВО полевых пунктов управления войсками в рамках учения в Беларуси.

- Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. (...) Защиту (пунктов управления) от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО, - заявили в Минобороны РФ.

- Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами, - сказали в российском военном ведомстве. https://t.me/charter97_org/60738
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31.01.2022 10:39 Ответить
Осталось только как-то объяснить США, почему ЗЕ заявляет то же, что и Лавров.

Это действительно задача интенсивной дипломатии.
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31.01.2022 10:25 Ответить
другими словами бездари за госсчет покатаются по миру
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31.01.2022 10:25 Ответить
"мережеві інтенсивні заяви зеленої влади" про відсутність загрози нападу рашиста на Україну вже показують свою ефективну інтенсивну мережеву дію у всьому світі,зокрема в США
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31.01.2022 10:29 Ответить
Сегодня пройдет заседание Совбеза ООН по наращиванию российских войск на границе с Украиной.

Обсуждение ситуации на российско-украинской границе пройдет по запросу США. - https://t.me/charter97_org/60747 https://t.me/charter97_org/60747

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31.01.2022 10:30 Ответить
Один Кулєба щось намагається робити як дипломат, решта, з "нашим мальчиком" гонять пургу як чорти. Соромно.
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31.01.2022 10:36 Ответить
Кулеба зайсається не дипломатією, а коментує те що роблять дипломати. Дипломатією займеється Зеленський - він її розвалює.
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31.01.2022 10:40 Ответить
спасибо
ваш презедент уже укрепил безопасность в пятницу. запад просто в ахере от спичей найвеличнейшего.
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31.01.2022 10:52 Ответить

Тут реально только интенсиваня дипломатия поможет.
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31.01.2022 10:53 Ответить
аж целых две недели! не перетрудитесь... а том вон дерьмопутаны открыли зРаду на два дня и снова закрыли... перетрудились...
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31.01.2022 11:04 Ответить
 
 