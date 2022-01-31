Кулеба анонсировал две недели "интенсивной дипломатии" для укрепления безопасности Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Мы действительно сохраняем бдительность и учитываем каждый сценарий. Но дипломатия продолжает работать, а ситуация остается в русле дипломатических переговоров. Это главный результат интенсивной дипломатии в интересах безопасности Украины и украинских граждан", - пояснил министр.
Кулеба отметил активные дипломатические переговоры Президента Украины Владимира Зеленского, в частности, телефонные разговоры с лидерами США Джозефом Байденом и Франции Эммануэлем Макроном, главный результат которых - сохранение ситуации в русле дипломатических переговоров.
"Мы изначально строили эту дипломатию таким образом, чтобы центр был в Киеве. Мы называем это сетевой дипломатией. Мы знаем, что они говорят России, и что россияне говорят в ответ", - добавил он.
По словам главы МИД, благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, а Россия отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию.
"Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран", - сказал Кулеба, добавив, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши.
"За неделю состоится визит в Украину моих коллег из Германии и Франции. Они, в частности, совершат визит на Донбасс. Я призвал всех партнеров именно к этому, чтобы увидеть своими глазами, что такое война, что такое человеческие проблемы, с которыми люди там сталкиваются", – подытожил он.
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продолжают биковать
Военные РФ начали развертывание пунктов управления под прикрытием средств ПВО в Беларуси.
Минобороны РФ сообщило о начале развертывания защищенных средствами ПВО полевых пунктов управления войсками в рамках учения в Беларуси.
- Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. (...) Защиту (пунктов управления) от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО, - заявили в Минобороны РФ.
- Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами, - сказали в российском военном Военные РФ начали развертывание пунктов управления под прикрытием средств ПВО в Беларуси.
Минобороны РФ сообщило о начале развертывания защищенных средствами ПВО полевых пунктов управления войсками в рамках учения в Беларуси.
- Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования Союзного государства, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. (...) Защиту (пунктов управления) от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО, - заявили в Минобороны РФ.
- Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. Все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами, - сказали в российском военном ведомстве. https://t.me/charter97_org/60738
Это действительно задача интенсивной дипломатии.
Обсуждение ситуации на российско-украинской границе пройдет по запросу США. - https://t.me/charter97_org/60747 https://t.me/charter97_org/60747
ваш презедент уже укрепил безопасность в пятницу. запад просто в ахере от спичей найвеличнейшего.
Тут реально только интенсиваня дипломатия поможет.