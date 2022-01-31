Кулеба анонсировал две недели "интенсивной дипломатии" для укрепления безопасности Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы действительно сохраняем бдительность и учитываем каждый сценарий. Но дипломатия продолжает работать, а ситуация остается в русле дипломатических переговоров. Это главный результат интенсивной дипломатии в интересах безопасности Украины и украинских граждан", - пояснил министр.

Кулеба отметил активные дипломатические переговоры Президента Украины Владимира Зеленского, в частности, телефонные разговоры с лидерами США Джозефом Байденом и Франции Эммануэлем Макроном, главный результат которых - сохранение ситуации в русле дипломатических переговоров.

"Мы изначально строили эту дипломатию таким образом, чтобы центр был в Киеве. Мы называем это сетевой дипломатией. Мы знаем, что они говорят России, и что россияне говорят в ответ", - добавил он.

По словам главы МИД, благодаря сетевой дипломатии интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной проходят в тесной координации с Украиной, а Россия отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию.

"Следующие две недели ярко это продемонстрируют. Только на этой неделе у нас будут одновременно находиться в Киеве три премьер-министра трех разных стран", - сказал Кулеба, добавив, что речь идет о главах правительств Великобритании, Нидерландов и Польши.

"За неделю состоится визит в Украину моих коллег из Германии и Франции. Они, в частности, совершат визит на Донбасс. Я призвал всех партнеров именно к этому, чтобы увидеть своими глазами, что такое война, что такое человеческие проблемы, с которыми люди там сталкиваются", – подытожил он.

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