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Медичний батальйон "Госпітальєри" потребує допомоги із закупівлею амуніції та медпрепаратів

Медичний батальйон

Медичний батальйон "Госпітальєри", що працює безпосередньо на передовій, потребує допомоги із закупкою амуніції та медпрепаратів.

Про це заявив депутат від "Європейської Солідарності" в Київраді, ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Людинна, яка відпочатку війни рятує життя наших бійців, друг та справжній боєць Яна Зінкевич звертається щодо допомоги Госпітальєрам!", - написав Погребиський.

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Потреби:

- Закупити амуніцію на більшу кількість людей - бронежилети, каски, плити;

- Рюкзаки Anethum великі, середні та міні;

- Провести капітальний, а в частини дрібний ремонт - два пікапи, катафалк, 2 швидкі, та одне пасажирсько-грузове авто.

Тактична медицина:

1. Відсмоктувач ручний

2. Хірургічний набір

3. Кістковий катетер

4. Венозний джгут НАТО

5. Бандаж Ізраїльський чи аналог №4

6. I-Jel №5

7. І-Jel №4

8. Турнікети

9. Sam Splint ((шини)

10. Тазові шини Sam Pelvik

11. Тазові турнікети

12. Міні амбу

13. Набір для конікотомії

15. Декомпресійні голки

16. Оклюзійні

17. Combat Gauze

18. Назофаренніалки #28, #30

19. Притиопікові

Зробити великі запаси: фізрозчин, розчин Рінгера, ГЕК-ІНФУЗІЯ, глюкоза, зелені "Венфлони".

Зробити комплектацію ще на декілька авто: набір викруток, набір ключів рожкових, молоток, лійка, трос, компресор, ключ для коліс, домкрат, лопата, армований скотч.

Реквізити для допомоги:

5353050014541749 - Банк Південний, Ганна Федянович (штаб)

4149629301181756 Герасим‘юк Олена. Приватбанк

4441114455759553 Дорошенко Тетяна. Монобанк.

5168 7427 2503 4353

Ємельянова Олена

Приватбанк

5168 7573 9302 2654 Ірина Чергава приватбанк

Медичний батальйон Госпітальєри потребує допомоги із закупівлею амуніції та медпрепаратів 02 SWIFT- перекази:

Долар - UA973282090000026206800890660 ;

Євро - UA963282090000026201800890654 FEDIANOVYCH HANNA

Медичний батальйон Госпітальєри потребує допомоги із закупівлею амуніції та медпрепаратів 02Western Union: Fedyanovich Ganna Vitaliivna

Медичний батальйон Госпітальєри потребує допомоги із закупівлею амуніції та медпрепаратів 02 MoneyGram: Fedyanovich Ganna Vitaliivna

+380 (97) 577 97 95

Штаб Госпітальєри

Відправити посилки для Госпітальєрів можливо:

Медичний батальйон Госпітальєри потребує допомоги із закупівлею амуніції та медпрепаратів 04Нова пошта

Федянович Ганна Віталіївна

Дніпропетровська область

м. Павлоград

Медичний батальйон Госпітальєри потребує допомоги із закупівлею амуніції та медпрепаратів 06відділення 3 (до 30 кг)

Медичний батальйон Госпітальєри потребує допомоги із закупівлею амуніції та медпрепаратів 06відділення 1 (більше 30 кг)

Медичний батальйон Госпітальєри потребує допомоги із закупівлею амуніції та медпрепаратів 07 +380 (97) 577-97-95

армія (3780) допомога (8453) волонтери (1341)


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Топ коментарі
+9
не жлобіться, люди добрі, бо якщо мордор таки нападе, втратите куди більше...
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01.02.2022 17:30 Відповісти
+7
+
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01.02.2022 17:25 Відповісти
+5
На восьмом году войны власть уже давно должна обеспечивать все расходы на армию - но этого не происходит - дальше жрут в свою харю...такие же потребности по сути в элементарном,то что можно свободно купить или производить или сделать самим.
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01.02.2022 18:25 Відповісти
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01.02.2022 17:25 Відповісти
не жлобіться, люди добрі, бо якщо мордор таки нападе, втратите куди більше...
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01.02.2022 17:30 Відповісти
Ты гавнюк лаптеногий только выиграешь.
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01.02.2022 18:46 Відповісти
?
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01.02.2022 17:55 Відповісти
А может Зеленский денег даст?
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01.02.2022 18:12 Відповісти
Не даром ты ветров, он даст, только эти деньги будут наши, а вот некоторые могли бы и свои всучить.
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01.02.2022 18:31 Відповісти
А чё тебе не нравится Ветров?а, *******?
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01.02.2022 19:39 Відповісти
Я не написал, что не нравится, я просто написал, ты просто ветров, свои деньги не жалеешь, а вот за чужие беспокоишься.
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01.02.2022 19:46 Відповісти
А вы не считаете?что армию должно обеспечивать государство?без обид,просто дискуссия
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01.02.2022 20:03 Відповісти
На восьмом году войны власть уже давно должна обеспечивать все расходы на армию - но этого не происходит - дальше жрут в свою харю...такие же потребности по сути в элементарном,то что можно свободно купить или производить или сделать самим.
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01.02.2022 18:25 Відповісти
Оно только под % дает,а прибиль скирдует в Омане.

Оно только под % дает,а прибиль скирдует в Омане.
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01.02.2022 18:27 Відповісти
Опять на армию с мира по нитке. А ЗЕчмо шо? ,,Денег нет, но вы держитесь"? Вражина зелёная
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01.02.2022 18:27 Відповісти
А армія тут до чого???
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01.02.2022 18:40 Відповісти
Вопросик: а куда деваются 1,5% военного налога на зарплаты, который вводили как временный? и почему все перечисленное в списке не предусмотрено бюджетом на 2022 год?
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01.02.2022 18:59 Відповісти
А, что военный сбор уже отменили, что за сборы денег на карточку, кто контролирует их трату, закупочные цены, остаток средств после закупок?????
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01.02.2022 19:10 Відповісти
Ой как неудобно получилось. Величайший Зелёный только сегодня объявил об увеличении армии на 100 чел, формировании 20 новых бригад, строительстве жилья и прибавке жалования военнослужащим, а оказывается, что нужно ещё "набор отверток, набор рожковых, молоток, лейка, трос, компрессор, ключ для колес, домкрат, лопата, армированный скотч. Источник:
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01.02.2022 19:29 Відповісти
100 тыс.человек
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01.02.2022 19:30 Відповісти
Грьобаний стид на восьмий рік війни
А так скільки зміг +
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01.02.2022 19:32 Відповісти
А что того что вымагают с солдатов и сержантов в доблесной украинской армии уже не хватает...?
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01.02.2022 19:53 Відповісти
Для тих,хто в танку... Ви перш ніж коментувати, витратьте кілька хвилин свого часу на розвиток і почитайте про батальйон Госпітальєри. Тоді питання про державне забезпечення стане неактуальним. Держава не забезпечує добровольчі формування.
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03.02.2022 16:40 Відповісти
Можна ковідну тисячу перерахувати Госпітальєрам чи фонду "Повернись живим"
тут: https://markobook.com/?fbclid=IwAR1X2Ssl9vafMPmSyOcGJB1H0aqT0ZCPDJ_ND5rZvdApdDwSmVtYsschb8I
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04.02.2022 10:41 Відповісти
 
 