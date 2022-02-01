Медичний батальйон "Госпітальєри" потребує допомоги із закупівлею амуніції та медпрепаратів
Медичний батальйон "Госпітальєри", що працює безпосередньо на передовій, потребує допомоги із закупкою амуніції та медпрепаратів.
Про це заявив депутат від "Європейської Солідарності" в Київраді, ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Людинна, яка відпочатку війни рятує життя наших бійців, друг та справжній боєць Яна Зінкевич звертається щодо допомоги Госпітальєрам!", - написав Погребиський.
Потреби:
- Закупити амуніцію на більшу кількість людей - бронежилети, каски, плити;
- Рюкзаки Anethum великі, середні та міні;
- Провести капітальний, а в частини дрібний ремонт - два пікапи, катафалк, 2 швидкі, та одне пасажирсько-грузове авто.
Тактична медицина:
1. Відсмоктувач ручний
2. Хірургічний набір
3. Кістковий катетер
4. Венозний джгут НАТО
5. Бандаж Ізраїльський чи аналог №4
6. I-Jel №5
7. І-Jel №4
8. Турнікети
9. Sam Splint ((шини)
10. Тазові шини Sam Pelvik
11. Тазові турнікети
12. Міні амбу
13. Набір для конікотомії
15. Декомпресійні голки
16. Оклюзійні
17. Combat Gauze
18. Назофаренніалки #28, #30
19. Притиопікові
Зробити великі запаси: фізрозчин, розчин Рінгера, ГЕК-ІНФУЗІЯ, глюкоза, зелені "Венфлони".
Зробити комплектацію ще на декілька авто: набір викруток, набір ключів рожкових, молоток, лійка, трос, компресор, ключ для коліс, домкрат, лопата, армований скотч.
Реквізити для допомоги:
5353050014541749 - Банк Південний, Ганна Федянович (штаб)
4149629301181756 Герасим‘юк Олена. Приватбанк
4441114455759553 Дорошенко Тетяна. Монобанк.
5168 7427 2503 4353
Ємельянова Олена
Приватбанк
5168 7573 9302 2654 Ірина Чергава приватбанк
SWIFT- перекази:
Долар - UA973282090000026206800890660 ;
Євро - UA963282090000026201800890654 FEDIANOVYCH HANNA
Western Union: Fedyanovich Ganna Vitaliivna
MoneyGram: Fedyanovich Ganna Vitaliivna
+380 (97) 577 97 95
Штаб Госпітальєри
Відправити посилки для Госпітальєрів можливо:
Нова пошта
Федянович Ганна Віталіївна
Дніпропетровська область
м. Павлоград
відділення 3 (до 30 кг)
відділення 1 (більше 30 кг)
+380 (97) 577-97-95
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