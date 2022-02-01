РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13002 посетителя онлайн
Новости
4 826 23

Медицинский батальон "Госпитальеры" нуждается в помощи с закупкой амуниции и медпрепаратов

Медицинский батальон

Медицинский батальон "Госпитальеры", работающий непосредственно на передовой, нуждается в помощи по закупке амуниции и медпрепаратов.

Об этом заявил депутат от "Европейской Солидарности" в Киевсовете, ветеран российско-украинской войны Александр Погребиский на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Человек, который с начала войны спасает жизнь наших бойцов, друг и настоящий боец Яна Зинкевич обращается за помощью Госпитальерам!", - написал Погребиский.

Потребности:

- купить амуницию на большее количество людей – бронежилеты, каски, плиты;

- рюкзаки Anethum большие, средние и мини;

- провести капитальный, а в части мелкий ремонт – два пикапа, катафалк, 2 скорые, и одно пассажирско-грузовое авто.

Также читайте: Волонтер Юсупова собирает помощь для воинов на Донбассе: нужны лекарства, квадрокоптеры и планшеты. ДОКУМЕНТ+ФОТОрепортаж

Тактическая медицина:

  1. Отсос ручной
  2. Хирургический набор
  3. Костный катетер
  4. Венозный жгут НАТО
  5. Бандаж Израильский или аналог №4
  6. І-Jel №5
  7. І-Jel №4
  8. Турникеты
  9. Sam Splint (шины)
  10. Тазовые шины Sam Pelvik
  11. Тазовые турникеты
  12. Мини амбу
  13. Набор для коникотомии
  14. Декомпрессионные иглы
  15. Окклюзионные
  16. Combat Gauze
  17. Назофарниалки #28, #30
  18. Притиожоговые

Сделать большие запасы: физраствор, раствор Рингера, ГЭК-ИНФУЗИЯ, глюкоза, зеленые "Венфлоны".

Сделать комплектацию еще на несколько авто: набор отверток, набор рожковых, молоток, лейка, трос, компрессор, ключ для колес, домкрат, лопата, армированный скотч.

Реквизиты для помощи:

5353050014541749 - Банк Південний, Анна Федянович (штаб)

4149629301181756 Герасимьюк Елена. Приватбанк

4441114455759553 Дорошенко Татьяна. Монобанк.

5168 7427 2503 4353

Емельянова Елена

Приватбанк

5168 7573 9302 2654 Ирина Чергава приватбанк

Медицинский батальон Госпитальеры нуждаются в помощи по закупке амуниции и медпрепаратов 02 SWIFT- переводы:

Доллар - UA973282090000026206800890660 ;

Евро - UA963282090000026201800890654 FEDIANOVYCH HANNA

+380 (97) 577 97 95

Штаб Госпитальеры

Отправить посылки для Госпитальеров можно:

Федянович Анна Витальевна

Днепропетровская область

г. Павлоград

отделение 3 (до 30 кг)

отделение 1 (более 30 кг)

+380 (97) 577-97-95

Автор: 

армия (8504) помощь (7879) волонтеры (2642)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
не жлобіться, люди добрі, бо якщо мордор таки нападе, втратите куди більше...
показать весь комментарий
01.02.2022 17:30 Ответить
+7
+
показать весь комментарий
01.02.2022 17:25 Ответить
+5
На восьмом году войны власть уже давно должна обеспечивать все расходы на армию - но этого не происходит - дальше жрут в свою харю...такие же потребности по сути в элементарном,то что можно свободно купить или производить или сделать самим.
показать весь комментарий
01.02.2022 18:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
01.02.2022 17:25 Ответить
не жлобіться, люди добрі, бо якщо мордор таки нападе, втратите куди більше...
показать весь комментарий
01.02.2022 17:30 Ответить
Ты гавнюк лаптеногий только выиграешь.
показать весь комментарий
01.02.2022 18:46 Ответить
?
показать весь комментарий
01.02.2022 17:55 Ответить
А может Зеленский денег даст?
показать весь комментарий
01.02.2022 18:12 Ответить
Не даром ты ветров, он даст, только эти деньги будут наши, а вот некоторые могли бы и свои всучить.
показать весь комментарий
01.02.2022 18:31 Ответить
А чё тебе не нравится Ветров?а, *******?
показать весь комментарий
01.02.2022 19:39 Ответить
Я не написал, что не нравится, я просто написал, ты просто ветров, свои деньги не жалеешь, а вот за чужие беспокоишься.
показать весь комментарий
01.02.2022 19:46 Ответить
А вы не считаете?что армию должно обеспечивать государство?без обид,просто дискуссия
показать весь комментарий
01.02.2022 20:03 Ответить
На восьмом году войны власть уже давно должна обеспечивать все расходы на армию - но этого не происходит - дальше жрут в свою харю...такие же потребности по сути в элементарном,то что можно свободно купить или производить или сделать самим.
показать весь комментарий
01.02.2022 18:25 Ответить
Оно только под % дает,а прибиль скирдует в Омане.

Оно только под % дает,а прибиль скирдует в Омане.
показать весь комментарий
01.02.2022 18:27 Ответить
Опять на армию с мира по нитке. А ЗЕчмо шо? ,,Денег нет, но вы держитесь"? Вражина зелёная
показать весь комментарий
01.02.2022 18:27 Ответить
А армія тут до чого???
показать весь комментарий
01.02.2022 18:40 Ответить
Вопросик: а куда деваются 1,5% военного налога на зарплаты, который вводили как временный? и почему все перечисленное в списке не предусмотрено бюджетом на 2022 год?
показать весь комментарий
01.02.2022 18:59 Ответить
А, что военный сбор уже отменили, что за сборы денег на карточку, кто контролирует их трату, закупочные цены, остаток средств после закупок?????
показать весь комментарий
01.02.2022 19:10 Ответить
Ой как неудобно получилось. Величайший Зелёный только сегодня объявил об увеличении армии на 100 чел, формировании 20 новых бригад, строительстве жилья и прибавке жалования военнослужащим, а оказывается, что нужно ещё "набор отверток, набор рожковых, молоток, лейка, трос, компрессор, ключ для колес, домкрат, лопата, армированный скотч. Источник:
показать весь комментарий
01.02.2022 19:29 Ответить
100 тыс.человек
показать весь комментарий
01.02.2022 19:30 Ответить
Грьобаний стид на восьмий рік війни
А так скільки зміг +
показать весь комментарий
01.02.2022 19:32 Ответить
А что того что вымагают с солдатов и сержантов в доблесной украинской армии уже не хватает...?
показать весь комментарий
01.02.2022 19:53 Ответить
Для тих,хто в танку... Ви перш ніж коментувати, витратьте кілька хвилин свого часу на розвиток і почитайте про батальйон Госпітальєри. Тоді питання про державне забезпечення стане неактуальним. Держава не забезпечує добровольчі формування.
показать весь комментарий
03.02.2022 16:40 Ответить
Можна ковідну тисячу перерахувати Госпітальєрам чи фонду "Повернись живим"
тут: https://markobook.com/?fbclid=IwAR1X2Ssl9vafMPmSyOcGJB1H0aqT0ZCPDJ_ND5rZvdApdDwSmVtYsschb8I
показать весь комментарий
04.02.2022 10:41 Ответить
 
 