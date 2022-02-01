Медицинский батальон "Госпитальеры" нуждается в помощи с закупкой амуниции и медпрепаратов

Медицинский батальон "Госпитальеры", работающий непосредственно на передовой, нуждается в помощи по закупке амуниции и медпрепаратов.

Об этом заявил депутат от "Европейской Солидарности" в Киевсовете, ветеран российско-украинской войны Александр Погребиский на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Человек, который с начала войны спасает жизнь наших бойцов, друг и настоящий боец Яна Зинкевич обращается за помощью Госпитальерам!", - написал Погребиский.

Потребности:

- купить амуницию на большее количество людей – бронежилеты, каски, плиты;

- рюкзаки Anethum большие, средние и мини;

- провести капитальный, а в части мелкий ремонт – два пикапа, катафалк, 2 скорые, и одно пассажирско-грузовое авто.

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Тактическая медицина:

Отсос ручной Хирургический набор Костный катетер Венозный жгут НАТО Бандаж Израильский или аналог №4 І-Jel №5 І-Jel №4 Турникеты Sam Splint (шины) Тазовые шины Sam Pelvik Тазовые турникеты Мини амбу Набор для коникотомии Декомпрессионные иглы Окклюзионные Combat Gauze Назофарниалки #28, #30 Притиожоговые

Сделать большие запасы: физраствор, раствор Рингера, ГЭК-ИНФУЗИЯ, глюкоза, зеленые "Венфлоны".

Сделать комплектацию еще на несколько авто: набор отверток, набор рожковых, молоток, лейка, трос, компрессор, ключ для колес, домкрат, лопата, армированный скотч.

Реквизиты для помощи:

5353050014541749 - Банк Південний, Анна Федянович (штаб)

4149629301181756 Герасимьюк Елена. Приватбанк

4441114455759553 Дорошенко Татьяна. Монобанк.

5168 7427 2503 4353

Емельянова Елена

Приватбанк

5168 7573 9302 2654 Ирина Чергава приватбанк

Медицинский батальон Госпитальеры нуждаются в помощи по закупке амуниции и медпрепаратов 02 SWIFT- переводы:

Доллар - UA973282090000026206800890660 ;

Евро - UA963282090000026201800890654 FEDIANOVYCH HANNA

+380 (97) 577 97 95

Штаб Госпитальеры

Отправить посылки для Госпитальеров можно:

Федянович Анна Витальевна

Днепропетровская область

г. Павлоград

отделение 3 (до 30 кг)

отделение 1 (более 30 кг)

+380 (97) 577-97-95