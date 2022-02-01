Росія зосередила на кордоні з Україною 127 тисяч військових, - Шмигаль
Росія сьогодні зосередила на кордоні з Україною 127 тисяч військових.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі компаній-членів Американської торгової палати (АСС), присвяченій її 30-річчю, у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Протягом усього року під нашими кордонами зосереджено від 100 тис. до 130 тис. військових", - сказав прем'єр.
"Ця цифра постійно вагається. Зараз це 127 тис.", - уточнив Шмигаль.
Топ коментарі
+4 валера цыб
показати весь коментар01.02.2022 18:35 Відповісти Посилання
+4 faust7808
показати весь коментар01.02.2022 18:41 Відповісти Посилання
+3 vadym sestritsyn
показати весь коментар01.02.2022 18:20 Відповісти Посилання
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Да, і щодо цифри, яка "вагається".
Настрій саме такий.
І що далі??? 😡