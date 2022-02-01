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Новини
2 091 11

Росія зосередила на кордоні з Україною 127 тисяч військових, - Шмигаль

Росія зосередила на кордоні з Україною 127 тисяч військових, - Шмигаль

Росія сьогодні зосередила на кордоні з Україною 127 тисяч військових.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі компаній-членів Американської торгової палати (АСС), присвяченій її 30-річчю, у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом усього року під нашими кордонами зосереджено від 100 тис. до 130 тис. військових", - сказав прем'єр.

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"Ця цифра постійно вагається. Зараз це 127 тис.", - уточнив Шмигаль.

армія рф (17876) кордон (4822) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+4
Ну и что? Главное шашлыки в мае.
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01.02.2022 18:35 Відповісти
+4

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01.02.2022 18:41 Відповісти
+3
Просветил Борис животворящий! Наверное папочку свою показал болванам!!
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01.02.2022 18:20 Відповісти
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О! Наконец-то глаза протёрли и рассмотрели
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01.02.2022 18:19 Відповісти
Що та де там очі протирає?! Для них підори з аквафрешем то друзі та глядачі "скотів"!
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01.02.2022 18:38 Відповісти
Просветил Борис животворящий! Наверное папочку свою показал болванам!!
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01.02.2022 18:20 Відповісти
Це ті, які не ховаються.

Да, і щодо цифри, яка "вагається".
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01.02.2022 18:29 Відповісти
Ну и что? Главное шашлыки в мае.
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01.02.2022 18:35 Відповісти
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01.02.2022 18:35 Відповісти

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01.02.2022 18:41 Відповісти
Дело не в сколько всего.А сколько на конкретном участке
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01.02.2022 18:49 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZV5N4ZCo0vyVQQCRF0862gGCMi2IYEqj3Ego-pRjqei8G5jcs0Dd0f2fTqSTuYOXygdW7tMqQQoz51sQypYbhMr2WwDHsruCRN0BoCDjJKRZpxaaCJFgkGq-ZpJliH6pvY&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

Настрій саме такий.

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01.02.2022 18:55 Відповісти
Шмуль прозрів... яке щастя....

І що далі??? 😡
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01.02.2022 19:49 Відповісти
 
 