Росія зосередила на кордоні з Україною 127 тисяч військових, - Шмигаль

Росія сьогодні зосередила на кордоні з Україною 127 тисяч військових.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі компаній-членів Американської торгової палати (АСС), присвяченій її 30-річчю, у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом усього року під нашими кордонами зосереджено від 100 тис. до 130 тис. військових", - сказав прем'єр.

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"Ця цифра постійно вагається. Зараз це 127 тис.", - уточнив Шмигаль.