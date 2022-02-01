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Чаусу змінили запобіжний захід на заставу у 717 тис. грн, - ЦПК

Чаусу змінили запобіжний захід на заставу у 717 тис. грн, - ЦПК

Судді Вищого антикорупційного суду Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус призначили обвинуваченому в корупції екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу 717 900 гривень застави.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили ще у серпні минулого року. При цьому термін домашнього арешту не може за законом перевищувати 6 міс. Прокурор ініціювала зміну домашнього арешту на тримання під вартою, але суд задовольнив клопотання лише частково і призначив Чаусу заставу.

"Тепер будь-яка особа має внести заставу протягом п’яти днів. Якщо гроші внесуть, Чаус зможе вільно пересуватися Києвом. При цьому він і далі має дотримуватися ряду обов'язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт та носити електронний браслет. Термін дії обов'язків - два місяці", - йдеться у повідомленні ЦПК.

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На суді Чаус зазначив, що нещодавно подав у Дарницьке управління поліції заяву про викрадення у 2016 році. Він сказав, що раніше відкрите провадження СБУ за цим фактом розслідується з порушенням підслідності, а в поліції уже визначений слідчий.

Автор: 

застава (682) Чаус Микола (327) домашній арешт (197) запобіжний захід (500)


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Топ коментарі
+4
Серіал-Пригоди анчоуса в Україні-триває...
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01.02.2022 18:45 Відповісти
+4
Мабуть, для Чауса 717 тис. - як для мене 3 гривні.
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01.02.2022 18:48 Відповісти
+4
гыгы одни заставы и домашний арест и на поруки.... капец борьба с сепаратизмом и корупцией.... аресты каждый день а сроков реальных нет...суета сует одна...((
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01.02.2022 18:53 Відповісти
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Серіал-Пригоди анчоуса в Україні-триває...
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01.02.2022 18:45 Відповісти
Мабуть, для Чауса 717 тис. - як для мене 3 гривні.
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01.02.2022 18:48 Відповісти
Это 1/6 от той суммы, которую он хранил в пресловутой трёхлитровой банке в 2016 году.))
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01.02.2022 19:04 Відповісти
Точно!
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01.02.2022 19:10 Відповісти
гыгы одни заставы и домашний арест и на поруки.... капец борьба с сепаратизмом и корупцией.... аресты каждый день а сроков реальных нет...суета сует одна...((
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01.02.2022 18:53 Відповісти
Круг,Кравчук і Білоус оштрафувати на 3млрд.гривень,конфіскувати в них
все і посадити на довічне за Чауса.
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01.02.2022 19:02 Відповісти
717 900 гривень застави , а чому так дешево оцінили увесь цей спектакль??? актьори були не з дешевих.
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01.02.2022 19:28 Відповісти
Что Коля, дождешься снега на лыжи и снова на Кишинеу?
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01.02.2022 19:34 Відповісти
А як його знов вкрадуть невідомі на прокатному автомобілі з GPS-трекером, то куди бігти, що кричать?
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01.02.2022 19:36 Відповісти
Одно не зрозуміло- а чому б цього ублюдка чауса просто не посадити в тюрягу,винесши йому вирок по закону? Що,справа його і досі не розслідувана,чи що?
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01.02.2022 19:36 Відповісти
А майку йому віддали? Чи далі мальчік в трусіках?
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01.02.2022 19:50 Відповісти
А шо в 3-х літрових банках був еквівалент якісь там дрібноти в 717 900 гр? такий малий врожай дали банки... банок було декілька... до речі, в одну банку влазить 150. 000 баксів еквівалент 1 банки 4млн 200 тисяч гр.
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01.02.2022 20:33 Відповісти
 
 