Чаусу змінили запобіжний захід на заставу у 717 тис. грн, - ЦПК

Судді Вищого антикорупційного суду Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус призначили обвинуваченому в корупції екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу 717 900 гривень застави.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили ще у серпні минулого року. При цьому термін домашнього арешту не може за законом перевищувати 6 міс. Прокурор ініціювала зміну домашнього арешту на тримання під вартою, але суд задовольнив клопотання лише частково і призначив Чаусу заставу.

"Тепер будь-яка особа має внести заставу протягом п’яти днів. Якщо гроші внесуть, Чаус зможе вільно пересуватися Києвом. При цьому він і далі має дотримуватися ряду обов'язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт та носити електронний браслет. Термін дії обов'язків - два місяці", - йдеться у повідомленні ЦПК.

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На суді Чаус зазначив, що нещодавно подав у Дарницьке управління поліції заяву про викрадення у 2016 році. Він сказав, що раніше відкрите провадження СБУ за цим фактом розслідується з порушенням підслідності, а в поліції уже визначений слідчий.