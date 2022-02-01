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$11 тис. хабаря за захист дисертації: доцента університету на Хмельниччині затримали

$11 тис. хабаря за захист дисертації: доцента університету на Хмельниччині затримали

Доцента кафедри одного із університетів Хмельниччини було затримано за вимагання хабаря у аспіранта за успішний захист дисертації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт Офісу генпрокурора.

За даними слідства, жінка вимагала від аспіранта 11 тисяч доларів США за успішне проходження навчання та захист кандидатської дисертації.

Після отримання частини цих коштів у сумі 4 тис. дол. США її було викрито та затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

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хабар (4738) корупція (4711) Хмельницька область (983)


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Єта нє мєлачь по карманам тиріть-да дацент...
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01.02.2022 19:18 Відповісти
Коли Кива захищав докторську, чомусь нікого не затримал
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01.02.2022 19:22 Відповісти
дурня це повна. щось в цій новині не так. )))

Сума хабаря схожа на те, скільки зараз беруть в регіональних вузах за написання дисертації і її захист, так би мовити, під ключ. Приходить новий депутат ВС, увесь з баблом і каже: менє строчно нужно стать как ківа. йому і відповідає доцент з зарплатою максимум 10-12 т.грн. ок )))

тут або десь не домовились, або хтось здав або... ще щось )))
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01.02.2022 19:37 Відповісти
Тим більше, зараз одноразові ради із захисту дисертацій, де 5 докторів наук, професорів. Яке відношення має доцент до захисту дисертації - загадка. Пахне просто якимсь шахрайством або тупо не зійшлись в ціні за "допомогу" в написанні і аспірант (чи пошукач) дещо "образився".
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01.02.2022 22:51 Відповісти
Процентов 90 липовых доцентов, профессоров и академиков... Проверьте каждого на знание иностранного и не ошибетесь... А ведь пишут статьи пачками
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01.02.2022 19:40 Відповісти
проблема не в іноземній мові як раз, а в тому, що там совок, навіть Могилянка. на жаль
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01.02.2022 21:26 Відповісти
Если трухануть ВРУ и КМУ, то там близко к 100% нужно "освобождать" от корочек кандидатов, доцентов, докторов наук и профессуры. Есть даже член-коры и целые академики. Это Кива просто по своей не адекватности подставился, он поспешил создать себе не заслуженный имидж, за что и поплатился. А другие просто похтитрей.
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01.02.2022 22:12 Відповісти
Так, абсолютно незрозуміло, навіщо це Ківі було потрібно.

Чи він у дзеркало ніколи не дивиться?
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01.02.2022 23:31 Відповісти
я доцент..........поздравляю
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02.02.2022 04:04 Відповісти
 
 