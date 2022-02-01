$11 тис. хабаря за захист дисертації: доцента університету на Хмельниччині затримали

Доцента кафедри одного із університетів Хмельниччини було затримано за вимагання хабаря у аспіранта за успішний захист дисертації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт Офісу генпрокурора.

За даними слідства, жінка вимагала від аспіранта 11 тисяч доларів США за успішне проходження навчання та захист кандидатської дисертації.

Після отримання частини цих коштів у сумі 4 тис. дол. США її було викрито та затримано.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

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