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Порушення прав людини в Україні набуло системного характеру, - Путін
Президент РФ Володимир Путін вважає, що порушення у сфері прав людини в Україні стали системними.
Про це він заявив у ході прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Звичайно, обговорювалося питання, пов'язане з врегулюванням українського конфлікту, ситуація в Україні загалом, у тому числі у сфері прав людини, порушення яких набуло там системного характеру", - сказав Путін.
Він зазначив, що Угорщина робить енергійні спроби вирішити цю проблему.
За словами Путіна, у ході переговорів з Орбаном також "зачіпався нинішній стан справ у відносинах між Росією та Євросоюзом".
Топ коментарі
+61 Ksenia VB
показати весь коментар01.02.2022 19:24 Відповісти Посилання
+43 Треф
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+41 Gozzalik salonu
показати весь коментар01.02.2022 19:25 Відповісти Посилання
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Раніше Жириновський був голосом народу, а зараз його місце зайняв Шнуров...Буде такий двобій Куйло і Шнур
В Росії як такої опозиції ніколи і не було.
Раніше Жириновський був голосом народу, а зараз його місце зайняв Шнуров...Буде такий двобій Куйло і Шнур
Ну якщо ***** або шнура ти мав за бариг , а ось расіся з великою літери но то таке , штірлиц не каплі не спалився
Я шо, неясно спитав?
Мо' санітар з нічної зміни?
В Україні порушується право людини робити те, що заманеться і ця людина - Я!
Вот на это они, в частности президент Орбан, губу раскатили :
Насколько мне известно, ты моржовая, нарушал права ребёнка, систематически насиловал мальчиков 6 лет...
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Венгерская проститутка получила команду отрабатывать...Щас услышим ее голос на гейпараде ************* "В Украине нарушают права этнических венгров..."
РФ.где людей считают как за скот.травят.расстреливают.пытают публично.
у тебя люди не имеют права ни на митинги и даже на пикеты... нет настоящих выборов уже с 1996 года...ты, кондом, подтерся конституцией своей и правами своих граждан уже давным давно.
о каких правах человека в Украине ты высрало, у*бок сраный?
і я навіть знаю, про яку людину йдеться - це отой куцепердик з кремля, такий собі пуйло
О каких таких и чьих правах эта **** речь ведет?
Сколько людей он за свою жизнь убил - не счесть!
Его еще при жизни нужно обречь на вечные муки!
и послед его весь предать огню