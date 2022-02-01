Порушення прав людини в Україні набуло системного характеру, - Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що порушення у сфері прав людини в Україні стали системними.

Про це він заявив у ході прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Звичайно, обговорювалося питання, пов'язане з врегулюванням українського конфлікту, ситуація в Україні загалом, у тому числі у сфері прав людини, порушення яких набуло там системного характеру", - сказав Путін.

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Він зазначив, що Угорщина робить енергійні спроби вирішити цю проблему.

За словами Путіна, у ході переговорів з Орбаном також "зачіпався нинішній стан справ у відносинах між Росією та Євросоюзом".