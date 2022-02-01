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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Порушення прав людини в Україні набуло системного характеру, - Путін

Порушення прав людини в Україні набуло системного характеру, - Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що порушення у сфері прав людини в Україні стали системними.

Про це він заявив у ході прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Звичайно, обговорювалося питання, пов'язане з врегулюванням українського конфлікту, ситуація в Україні загалом, у тому числі у сфері прав людини, порушення яких набуло там системного характеру", - сказав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід проігнорував наші ключові вимоги у сфері безпеки, - Путін

Він зазначив, що Угорщина робить енергійні спроби вирішити цю проблему.

За словами Путіна, у ході переговорів з Орбаном також "зачіпався нинішній стан справ у відносинах між Росією та Євросоюзом".

права людини (613) путін володимир (24130) росія (66144)


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Топ коментарі
+61
А кацапи не люди
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01.02.2022 19:24 Відповісти
+43
Паскуда яка збила цивільний літак про права людини…
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01.02.2022 19:26 Відповісти
+41
На свое **** посмотри
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01.02.2022 19:25 Відповісти
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А кацапи не люди
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01.02.2022 19:24 Відповісти
вышкрябок пукнув уе..ок конченный окурок недо расстрелянный Дьявол во плоти кто бы свою еще вонючую старую матню то еще бы вытрясывал из ширинки-- говоря про права человека....
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01.02.2022 19:33 Відповісти
Йой як це йому там Росія видіться через Україну
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01.02.2022 19:25 Відповісти
На свое **** посмотри
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01.02.2022 19:25 Відповісти
Как бы то что наши силовики мечтают кошмарить людей как в России, Беларуси или еще где не секрет. Но пока не могут.
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01.02.2022 19:29 Відповісти
Не могут потому что пока есть еще кому заявить что права нарушаются. А в России все кто мог давно сидят с закрытым ртом, убиты или маргинализированы.
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01.02.2022 19:36 Відповісти
В Росії як такої опозиції ніколи і не було.
Раніше Жириновський був голосом народу, а зараз його місце зайняв Шнуров...Буде такий двобій Куйло і Шнур
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01.02.2022 19:40 Відповісти
Кацапе є московія кацапія параша а не расія , да ще і з великої літери
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01.02.2022 19:44 Відповісти
Слухай стьопа чи як тебе там У тебе кацапе все по Фрейду де тут про баригу


В Росії як такої опозиції ніколи і не було.
Раніше Жириновський був голосом народу, а зараз його місце зайняв Шнуров...Буде такий двобій Куйло і Шнур
Ну якщо ***** або шнура ти мав за бариг , а ось расіся з великою літери но то таке , штірлиц не каплі не спалився
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01.02.2022 19:51 Відповісти
Не звізди , бенябот😡
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01.02.2022 19:41 Відповісти
Ти такій же брехливий типіл, як і Уйло!
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01.02.2022 19:30 Відповісти
Они хуже коцапских свиней.
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01.02.2022 19:31 Відповісти
Да такое же. Они просто шавки, которые лают, в надежде на косточку. Холуйский менталитет.
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01.02.2022 19:32 Відповісти
Да,согласен,погорячился,такие же🤣
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01.02.2022 19:33 Відповісти
А Наполеона вашего выписали?
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01.02.2022 19:32 Відповісти
Пояркова чи Гордона?
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01.02.2022 19:34 Відповісти
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01.02.2022 19:37 Відповісти
Не, мля, Марину Мнишек с Сранчо Пансою...
Я шо, неясно спитав?
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01.02.2022 19:44 Відповісти
Хто такий той страшний Петро, шо він тобі всюди вважається?
Мо' санітар з нічної зміни?
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01.02.2022 20:06 Відповісти
Но почему-то отмазывает русню как раз Нелох.
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01.02.2022 19:33 Відповісти
Згинь нечисть зелена 😠
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01.02.2022 19:50 Відповісти
ця нечисть навіть вважає себе інтелектуалом
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01.02.2022 20:12 Відповісти
Клиника. Только клиника и лоботомия.
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01.02.2022 19:26 Відповісти
Паскуда яка збила цивільний літак про права людини…
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01.02.2022 19:26 Відповісти
***** більше не наливати ...
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01.02.2022 19:26 Відповісти
Ктоб ******!
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01.02.2022 19:26 Відповісти
ваши доказательства, свинопес
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01.02.2022 19:26 Відповісти
Це каже тримач швабр на яких сидять лапатнікі...
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01.02.2022 19:26 Відповісти
...лайно, яке вбило Нємцова,Новодворську,Лістьєва...та ще багатьох притомних людей.Не має сумніву що вбиватиме й надалі,якщо лишиться живим...
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01.02.2022 19:33 Відповісти
??? Листьев тут каким боком? Когда его убили ***** ещё только за Собчаком чемоданы таскал. Да и Листьева убили чисто из-за экономических причин, а ни как не из-за политики или журналистской деятельности.
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01.02.2022 19:46 Відповісти
мова йде саме про права людей...
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01.02.2022 19:50 Відповісти
????...лайно, яке вбило Нємцова,Новодворську,Лістьєва...та ще багатьох притомних людей... Ваши слова? Каким образом вы приплетете убийство Листьева к *****, если они в то время вообще ни как не пересекались?
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01.02.2022 19:59 Відповісти
Що трапилося??!!! Права ***** в Україні хтось поправ?! То й має власним сфінктером ***** відповісти!
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01.02.2022 19:26 Відповісти
Венгрия давно достигла критериев таможенного союза. Надо брать!))
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01.02.2022 19:27 Відповісти
Особенно это смешно от России, где людей арестовывают, пытают и убивают и режим тотального террора.
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01.02.2022 19:28 Відповісти
Иван Петров,им там не смешно... Там только начало деспотии. Когда готовят шашлыки на личном подворье,гостям рекомендуют очень тихо говорить о *****! Я сам свидетель в 2013 году. Боятся... Русские ненавидят *****,но хочется комфорта...
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01.02.2022 19:35 Відповісти
у жены племянница ещё есть в тех сибирских бебенях. по воцапу говорят только о кухонных рецептах и здоровье.
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01.02.2022 19:55 Відповісти
О, снова ЯВКА С ПОВИННОЙ У *****
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01.02.2022 19:29 Відповісти
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01.02.2022 19:33 Відповісти
Все, що треба знати про Орбана.
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01.02.2022 19:31 Відповісти
Уйло:
В Україні порушується право людини робити те, що заманеться і ця людина - Я!
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01.02.2022 19:32 Відповісти

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01.02.2022 19:32 Відповісти
чо.********* и ******** не справляются?решил сам "правды" в ватные головы подсыпать?
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01.02.2022 19:33 Відповісти
Якщо мадяри думають, що їм з цієї потенційної заруби щось обломиться то хрін вони вгадали.
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01.02.2022 19:33 Відповісти
Венгерських фашиків давно пора вишвирнути і з НАТО і з ЄС. Всю історію вони прислуговували фашистами то німецьким то російським!
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01.02.2022 19:33 Відповісти
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01.02.2022 19:34 Відповісти
Системного характера набрали в последние годы ваши неадекватные заявления и требования.
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01.02.2022 19:35 Відповісти
Кацапи взагалі не знають, що таке "права людини".
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01.02.2022 19:35 Відповісти
Так для того и созданьі органьі контроля , типа ПАСЕ и ЕСПЧ , чтобьі реагировать на нарушения. Президент любой европейской страньі не правомочен в данном вопросе .
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01.02.2022 19:35 Відповісти
угорщину, доречі пора з ЕС і нато виключати, не схоже щоб вони розділяли европейські цінності, особливо в сфері безпеки
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01.02.2022 19:35 Відповісти
Они чокнутые нацики-реваншисты, все им великая Венгрия спокойно спать не дает.

Вот на это они, в частности президент Орбан, губу раскатили :

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01.02.2022 19:45 Відповісти
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01.02.2022 19:36 Відповісти
Сказал президент страны,где шваброй людей е..бу
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01.02.2022 19:37 Відповісти
сказал упырь, который подписал указ чтобы 100 тыс зэков отправить на принудительные рабты)))
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01.02.2022 19:37 Відповісти
Пішов на йух,ублюдок. Це я хйла маю на увазі.
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01.02.2022 19:40 Відповісти
Педофил *****, подавай в суд! Фамилия имя отчество и какие нарушения?
Насколько мне известно, ты моржовая, нарушал права ребёнка, систематически насиловал мальчиков 6 лет...
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01.02.2022 19:40 Відповісти
Що, таки планує після закінчення Олімпіади зайти офіційно?
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01.02.2022 19:41 Відповісти
Пісюна відсосе!
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01.02.2022 19:42 Відповісти
Чия би мычала
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01.02.2022 19:43 Відповісти
- Изя, как ты думаешь, санкции введут до или после вторжения? - Похоже, что вместо.👍🏼🤣😀
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01.02.2022 19:45 Відповісти
****** гадят.
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01.02.2022 19:48 Відповісти
Про це він заявив у ході прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном
=====
Венгерская проститутка получила команду отрабатывать...Щас услышим ее голос на гейпараде ************* "В Украине нарушают права этнических венгров..."
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01.02.2022 19:51 Відповісти
ну да.это Вам не боинги сбивать. дома взрывать. газом травить и школы ровнять с землей.Уничтожать 100+ тысяч людей. народа Ичкерии .Грузии.Сирии. Убить 10ки тысяч украинцев!!! .миллионы сделал вынужденными переселенцами.В Крыму гоняет.садят.убивают татар.также и украинцев . загнали всех под плинтус.
РФ.где людей считают как за скот.травят.расстреливают.пытают публично.
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01.02.2022 19:52 Відповісти
Новичком закусывай.....
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01.02.2022 19:52 Відповісти
Это оно к чему такое лепит? Опять надеется услышать ""путя, введи"? ??? Придавили б они уже своего отморозка подушкой по-тихому, на московии такое не впервой
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01.02.2022 20:00 Відповісти
Будь ты проклят упырь со всеми своими вы**адками до седьмого колена
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01.02.2022 20:14 Відповісти
кацапо-фашисткая мразь про 'права челевека' вякает
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01.02.2022 20:16 Відповісти
пилять, пуйло, у тебя на паРаше убивают твоих оппонентов под стенами кремля, твой пес-муртад ка-дырка людей ворует безнаказанно и вывозит к себе на растерзание и пытки, уже целое личное кладбище себе нажил...

у тебя люди не имеют права ни на митинги и даже на пикеты... нет настоящих выборов уже с 1996 года...ты, кондом, подтерся конституцией своей и правами своих граждан уже давным давно.

о каких правах человека в Украине ты высрало, у*бок сраный?
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01.02.2022 20:20 Відповісти
Согласен, в Крыму и в части Донецкой и Луганской областей систематически нарушаются права человека оккупантами.
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01.02.2022 20:20 Відповісти
касапа брехливий - це діагноз. Один з них - *****; ну, може, це осередок інфекції, там, на московії
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01.02.2022 20:30 Відповісти
Імпрія зла, тюрма народів про які права ви говорити ? ви подивітся що ваші пропагандони несуть на рос. тв такого шовінізму небуло навіть в нациській Німечині А що до прав я вже не буду за рф ,а на окупованих територіях лднр і криму невже там якісь права є для украінців ?
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01.02.2022 20:33 Відповісти
насправді так і є - систематичне порушення прав людини.
і я навіть знаю, про яку людину йдеться - це отой куцепердик з кремля, такий собі пуйло
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01.02.2022 21:11 Відповісти
А сам Пукин, хотя бы знает что такое права человека?
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01.02.2022 21:11 Відповісти
...йло закриттям міжнародного "Меморіалу", заснованого акад. Сахаровим, якого світ знає основним правозахисником прав людини у СРСР, забороною пам'яті про ГУЛАГи, жертвах депортацій та вбивств голодом й знущаннями у катівнях НКВД, законами про міжнародне шпигунство, закрив питання про наявність прав Людини у своїй підконтрольній країні. ПРАВ У московії НЕМАЄ, а відповідно ПОРУШАТИ НІЧОГО !!! Вітання всьому московітському народу. За що боролись у серпні 1991 році, на той напоролись.
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01.02.2022 21:20 Відповісти
Это тот у кого бородатый чечен женщин пожилых похищает и тащит волоком про права человека заговорил или пытки в колониях тоже про права человека? Да сколько ещё мир не знает про зверства режима в рф
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01.02.2022 22:20 Відповісти
О чем этот упырь там шепчет?
О каких таких и чьих правах эта **** речь ведет?
Сколько людей он за свою жизнь убил - не счесть!
Его еще при жизни нужно обречь на вечные муки!
и послед его весь предать огню
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01.02.2022 23:05 Відповісти
А В РОССИИ ХРОНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА !!!
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02.02.2022 00:06 Відповісти
Так це ж порушення эта тварь постоянно и делает уже 8 лет.
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02.02.2022 00:13 Відповісти
Это типа того Держи вора Вот ублюдок-окурок
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02.02.2022 09:55 Відповісти
дайте ху*лу - селедки....
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02.02.2022 21:12 Відповісти
 
 