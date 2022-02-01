Нарушение прав человека в Украине приобрело системный характер, - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что нарушения прав человека в Украине стали системными.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Конечно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта, ситуация в Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер", - сказал Путин.

Он отметил, что Венгрия предпринимает энергичные попытки решить эту проблему.

По словам Путина, в ходе переговоров с Орбаном также "затрагивалось нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом".

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