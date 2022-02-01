Нарушение прав человека в Украине приобрело системный характер, - Путин
Президент РФ Владимир Путин считает, что нарушения прав человека в Украине стали системными.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Конечно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта, ситуация в Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер", - сказал Путин.
Он отметил, что Венгрия предпринимает энергичные попытки решить эту проблему.
По словам Путина, в ходе переговоров с Орбаном также "затрагивалось нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом".
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Раніше Жириновський був голосом народу, а зараз його місце зайняв Шнуров...Буде такий двобій Куйло і Шнур
В Росії як такої опозиції ніколи і не було.
Раніше Жириновський був голосом народу, а зараз його місце зайняв Шнуров...Буде такий двобій Куйло і Шнур
Ну якщо ***** або шнура ти мав за бариг , а ось расіся з великою літери но то таке , штірлиц не каплі не спалився
Я шо, неясно спитав?
Мо' санітар з нічної зміни?
В Україні порушується право людини робити те, що заманеться і ця людина - Я!
Вот на это они, в частности президент Орбан, губу раскатили :
Насколько мне известно, ты моржовая, нарушал права ребёнка, систематически насиловал мальчиков 6 лет...
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Венгерская проститутка получила команду отрабатывать...Щас услышим ее голос на гейпараде ************* "В Украине нарушают права этнических венгров..."
РФ.где людей считают как за скот.травят.расстреливают.пытают публично.
у тебя люди не имеют права ни на митинги и даже на пикеты... нет настоящих выборов уже с 1996 года...ты, кондом, подтерся конституцией своей и правами своих граждан уже давным давно.
о каких правах человека в Украине ты высрало, у*бок сраный?
і я навіть знаю, про яку людину йдеться - це отой куцепердик з кремля, такий собі пуйло
О каких таких и чьих правах эта **** речь ведет?
Сколько людей он за свою жизнь убил - не счесть!
Его еще при жизни нужно обречь на вечные муки!
и послед его весь предать огню