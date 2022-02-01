Чоловік загинув унаслідок падіння з вікна у столичній багатоповерхівці
В Оболонському районі міста Києва після падіння із вікна 10 поверху будинку загинув чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Вартові. Еспресо".
На вулиці Йорданській Оболонського району чоловік випав з 10 поверху 15-поверхового будинку.
Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Його особу встановити поки не вдалося, але відомо, що йому було приблизно 50 років.
"Невідомо, це був нещасний випадок чи самогубство", - повідомляють у пресслужбі.
На місці для з'ясування обставин працює слідчо-оперативна група.
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Ан Мур
показати весь коментар01.02.2022 20:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sav UA
показати весь коментар01.02.2022 20:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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