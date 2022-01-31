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42-річний чоловік стік кров'ю, випадково розбивши банку з огірками, - поліція Київщини. ФОТО

Житель Білої Церкви помер від кровотечі, коли розбив банку з огірками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліція Київської області.

29 січня близько 13-ї години до поліції Білої Церкви надійшло повідомлення від медиків про те, що місцева мешканка виявила в квартирі мертвого сусіда.

На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі, які констатували смерть чоловіка.

42-річний чоловік стік кровю, випадково розбивши банку з огірками, - поліція Київщини 01
Фото: поліція/фейсбук

"За попередніми даними, 42-річний чоловік перебуваючи на кухні розбирав м'ясо кухонним молотком. Поруч знаходилась скляна банка, яка впала та пошкодила йому вену. Внаслідок цього чоловік втратив велику кількість крові та помер", - йдеться у повідомленні.

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За фактом смерті чоловіка слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Варто зауважити, що при невстановлені явної природної причини смерті, а також у випадку насильницької причини смерті, досудове розслідування за вказаною кваліфікацією є обов'язковим.

42-річний чоловік стік кровю, випадково розбивши банку з огірками, - поліція Київщини 02

Київська область (4092) нещасний випадок (274) Нацполіція (15276) смерть (6778)


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Топ коментарі
+11
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31.01.2022 10:36 Відповісти
+8
Впала банка, штрихнула вену, а покійний і не помітив??? Мутно...
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31.01.2022 10:26 Відповісти
+8
Треба заборонити скляні банки...
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31.01.2022 10:27 Відповісти
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Йой... І таке буває ?
Щось дивно..
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31.01.2022 10:25 Відповісти
1 якщо нe хватило ума пeрeтягнути вeну у потрiбному мiсцi
2 проблeми зi згортанням кровi
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31.01.2022 13:05 Відповісти
Впала банка, штрихнула вену, а покійний і не помітив??? Мутно...
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31.01.2022 10:26 Відповісти
Треба заборонити скляні банки...
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31.01.2022 10:27 Відповісти
Або огірки.
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31.01.2022 10:36 Відповісти
Або, щоб не було такого:
- на кухні розбирав м'ясо кухонним молотком Джерело:
----------
і саме у ночі, ранки вихідних
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31.01.2022 10:45 Відповісти
Нужно цены поднять на стеклянные банки, чтобы берегли их и одевали на них мешочки(носки или гольфы)
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31.01.2022 10:51 Відповісти
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31.01.2022 10:57 Відповісти
Скорее всего банка сначала упала и разбилась, а потом мужик поскользнулся и упал на нее. Потому что падающая банка изначально была целая.
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31.01.2022 10:39 Відповісти
Поскользнулся и упал.. Потом поднялся и снова поскользнулся и упал. И так до тех пор, пока не помер.
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31.01.2022 11:28 Відповісти
Ну, если при падении , разбитии и разлитии не отрывать ног от пола, то поскользнуться невозможно. А так, да , версия рабочая
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31.01.2022 20:05 Відповісти
Пишуть про вену, а не артерію.
Он на мокшандіі було, відео, в автобусі пошкодив ногу один, стік кров"ю і помер.
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31.01.2022 10:31 Відповісти
пошкодив ногу один, стік кров"ю і помер другий.
там и не такое бывает.
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31.01.2022 11:07 Відповісти
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31.01.2022 12:19 Відповісти
вiн має на увазi що стiкають до смeртi самe чeрeз артeрiю
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31.01.2022 13:07 Відповісти
Хоть и несерьезно звучит, но как вариант, упала банка немаленькая, все расстеклось, мужик поскальзнулся и упал на осколки, тоже немаленькие, которые и повредили бедренную артерию
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31.01.2022 10:32 Відповісти
По этому нужно на кухне ложить плитку антискользящую, шершавую.
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31.01.2022 10:41 Відповісти
И в ванной тоже, а то есть такие плитки, что и на сухой можно поскользнуться...
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31.01.2022 10:46 Відповісти
Ага ну да запретить плитку класть на кухне... а еще запретить банки огурцы и молотки! Ну и конечно еще лед, снег, зиму, линолеум и ступеньки!
👍
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31.01.2022 11:21 Відповісти
и вообще, полы запретить, с ними и потолки, воду тоже запретить, что в стекло не наливали, соль перец и все прочие приправы, используемые для консервации итд, итп.
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31.01.2022 12:22 Відповісти
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31.01.2022 12:34 Відповісти
Тільки, поэтому - томУ!

А не, по этому - по цьому!
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31.01.2022 11:10 Відповісти
там видно совкову плитку. вона уся була антискользяща полова.
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31.01.2022 13:08 Відповісти
Запретить нужно стекляную тару. Сколько она уже убила людей. Особенно стекляные бутылки из которых преступники делают орудие убийства под названием *розочка*
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31.01.2022 10:28 Відповісти
А шо делать с ножами, топорами и кувалдами?
Поражаюсь вашей логике.
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31.01.2022 10:42 Відповісти
Яка дурна смерть... Але і таке буває, на жаль.
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31.01.2022 10:29 Відповісти
Не вірю (с)
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31.01.2022 10:32 Відповісти
Точно вену? Може все-таки артерію?
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31.01.2022 10:32 Відповісти
коли проблeми iз згортанням кровi то можна i з вeною
можe вiн впав на банку i нe змiг собi допомогти
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31.01.2022 13:10 Відповісти
Нещасний випадок.
Може трапитись що завгодно з кожним і передбачити це неможливо.

Але треба навчати людей зі школи, як зупиняти кров при пораненні!
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31.01.2022 10:33 Відповісти
"Пункт призначення" - українська адаптація.
І це не дуже смішно. Може статися з кожним.
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31.01.2022 10:33 Відповісти
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31.01.2022 10:36 Відповісти
Клятые бандеровцы и в мокше достали.
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31.01.2022 11:40 Відповісти
Ну капец...
Еще раз убеждаюсь: если суждено от медведя погибнуть, он тебя и в кабаке найдет.
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31.01.2022 10:38 Відповісти
Стесняюсь спросить, как соседка попала в квартиру погибшего и что она там забыла? и где взяла ключи?
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31.01.2022 10:39 Відповісти
Под плинтусом.
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31.01.2022 10:43 Відповісти
Кстати есть еще уникалы, которые прячут ключ под дверной коврик...
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31.01.2022 10:44 Відповісти
Плинтус надёжней.

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31.01.2022 10:48 Відповісти
Усяке буває.
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31.01.2022 10:42 Відповісти
це все одно ,що незаряджена рушниця впала на підлогу і вистріливши попала чоловікові прямо в серце,о!!!
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31.01.2022 10:43 Відповісти
На Урале пес застрелил хозяина

По версии очевидцев, мужчины присели отдохнуть. Заряженные охотничьи ружья они положили на землю. В какой-то момент собака, бегая вокруг вещмешка, наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило», - заявил следователь
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31.01.2022 10:48 Відповісти
І курки взвела?
Ну **** а не собака...
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31.01.2022 12:39 Відповісти
И так девять раз...
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31.01.2022 10:47 Відповісти
Почему не позвонил в скорую? Бесплатные всё ещё такие вызовы? Или был пьян и не было телефона.
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31.01.2022 10:51 Відповісти
Если он порезал ту артерию, что я думаю, а именно бедренную, то скорая не успела бы приехать. И кровопотерю жгутом или ремнем самостоятельно практически не реально остановить...
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31.01.2022 10:56 Відповісти
Может он звонил, но никто не приехал, проверить надо бы...
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31.01.2022 10:52 Відповісти
Даже если порезал вены то есть куча времени чтоб перетянуть руку и позвать на помощь соседей или позвонить в скорую. Странная история.
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31.01.2022 10:57 Відповісти
Скорее всего порезал не руку а ногу и не вену а артерию.
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31.01.2022 10:59 Відповісти
хоть огурчиков успел попробовать?
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31.01.2022 11:03 Відповісти
Тут надо смеяться? Я поражаюсь сколько весельчаков в этой новости, всего-то погиб человек, это ведь самая подходящая тема для проявления остроумия.
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31.01.2022 11:52 Відповісти
Рассол как физраствор мог бы помочь.
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31.01.2022 12:04 Відповісти
Упал похоже на стекло, при падении банки её осколки не могли так сильно порезать.
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31.01.2022 11:04 Відповісти
Скоріш за все після того, як банка розбилася, він послизнувся і впав на крупні уламки, які пошкодили артерію. Шансів в такому випадку у нього практично не було, швидка б не доїхала. Трагедія, на жаль.
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31.01.2022 11:22 Відповісти
Жесть!
Как страшно жить...
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31.01.2022 11:29 Відповісти
может пьяным был. капец, как вобще такое могло случится.
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31.01.2022 11:32 Відповісти
все равно нужны минуты чтоб "стечь"... и если не упал в обморок от вида крови ( а такое тоже могло быть) то мог хотя бы попробовать куда-то позвонить-постучать-поорать-позвать...
и все же...какую вену... хотя скорее все же артерию перерубила банка? бедренную или паховую? (уже молчу - как??)
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31.01.2022 11:40 Відповісти
Для Торонтино сюжетец ...
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31.01.2022 11:54 Відповісти
нужно запретить банки с огурцами ! выдавать разрешения на владение банкой с огурцами !

(сарказм)
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31.01.2022 12:03 Відповісти
Сел мужик с размаху на банку верхом, разбивая мясо своим молотком! Нечаянно в банку молотком он попал! И от поврежденных склянками артерий бедреных - навеки захворал! Бедренные артерии находятся на внутренней поверхности бедер!
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31.01.2022 12:41 Відповісти
Охеренная новость.Цензор скоро будет писать про сбитых собак.Лучше бы сбитых кацапов.
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31.01.2022 13:21 Відповісти
От венозного кровотечения ТАК не истекают ! Это АРТЕРИАЛЬНАЯ потеря крови - кровь АЛАЯ. При артериальной кровопотери - смерть через пару минут.
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31.01.2022 14:13 Відповісти
"Разбирал мясо кухонным молотком" - это как? Зачем молотком то?
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31.01.2022 21:16 Відповісти
 
 