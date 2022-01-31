42-річний чоловік стік кров'ю, випадково розбивши банку з огірками, - поліція Київщини. ФОТО

Житель Білої Церкви помер від кровотечі, коли розбив банку з огірками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліція Київської області.

29 січня близько 13-ї години до поліції Білої Церкви надійшло повідомлення від медиків про те, що місцева мешканка виявила в квартирі мертвого сусіда.

На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі, які констатували смерть чоловіка.



Фото: поліція/фейсбук

"За попередніми даними, 42-річний чоловік перебуваючи на кухні розбирав м'ясо кухонним молотком. Поруч знаходилась скляна банка, яка впала та пошкодила йому вену. Внаслідок цього чоловік втратив велику кількість крові та помер", - йдеться у повідомленні.

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За фактом смерті чоловіка слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Варто зауважити, що при невстановлені явної природної причини смерті, а також у випадку насильницької причини смерті, досудове розслідування за вказаною кваліфікацією є обов'язковим.