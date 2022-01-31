42-річний чоловік стік кров'ю, випадково розбивши банку з огірками, - поліція Київщини. ФОТО
Житель Білої Церкви помер від кровотечі, коли розбив банку з огірками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліція Київської області.
29 січня близько 13-ї години до поліції Білої Церкви надійшло повідомлення від медиків про те, що місцева мешканка виявила в квартирі мертвого сусіда.
На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі, які констатували смерть чоловіка.
"За попередніми даними, 42-річний чоловік перебуваючи на кухні розбирав м'ясо кухонним молотком. Поруч знаходилась скляна банка, яка впала та пошкодила йому вену. Внаслідок цього чоловік втратив велику кількість крові та помер", - йдеться у повідомленні.
За фактом смерті чоловіка слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Варто зауважити, що при невстановлені явної природної причини смерті, а також у випадку насильницької причини смерті, досудове розслідування за вказаною кваліфікацією є обов'язковим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось дивно..
2 проблeми зi згортанням кровi
- на кухні розбирав м'ясо кухонним молотком Джерело:
----------
і саме у ночі, ранки вихідних
Он на мокшандіі було, відео, в автобусі пошкодив ногу один, стік кров"ю і помер.
там и не такое бывает.
👍
А не, по этому - по цьому!
Поражаюсь вашей логике.
можe вiн впав на банку i нe змiг собi допомогти
Може трапитись що завгодно з кожним і передбачити це неможливо.
Але треба навчати людей зі школи, як зупиняти кров при пораненні!
І це не дуже смішно. Може статися з кожним.
Еще раз убеждаюсь: если суждено от медведя погибнуть, он тебя и в кабаке найдет.
По версии очевидцев, мужчины присели отдохнуть. Заряженные охотничьи ружья они положили на землю. В какой-то момент собака, бегая вокруг вещмешка, наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило», - заявил следователь
Ну **** а не собака...
Как страшно жить...
и все же...какую вену... хотя скорее все же артерию перерубила банка? бедренную или паховую? (уже молчу - как??)
(сарказм)