42-летний мужчина истек кровью, случайно разбив банку с огурцами, - полиция Киевщины. ФОТО

Житель Белой Церкви умер от кровотечения, когда разбил банку с огурцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиция Киевской области.

29 января около 13 часов в полицию Белой Церкви поступило сообщение от медиков о том, что местная жительница обнаружила в квартире мертвого соседа.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи, констатировавшие смерть мужчины.



Фото: полиция/Фейсбук

"По предварительным данным, 42-летний мужчина находясь на кухне, разбирал мясо кухонным молотком. Рядом стояла стеклянная банка, которая упала и повредила ему вену. В результате мужчина потерял большое количество крови и умер", - говорится в сообщении.

По факту смерти мужчины следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Следует заметить, что при неустановленной явной природной причине смерти, а также в случае насильственной причины смерти, досудебное расследование по указанной квалификации обязательно.