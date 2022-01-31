42-летний мужчина истек кровью, случайно разбив банку с огурцами, - полиция Киевщины. ФОТО
Житель Белой Церкви умер от кровотечения, когда разбил банку с огурцами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиция Киевской области.
29 января около 13 часов в полицию Белой Церкви поступило сообщение от медиков о том, что местная жительница обнаружила в квартире мертвого соседа.
На месте происшествия работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи, констатировавшие смерть мужчины.
"По предварительным данным, 42-летний мужчина находясь на кухне, разбирал мясо кухонным молотком. Рядом стояла стеклянная банка, которая упала и повредила ему вену. В результате мужчина потерял большое количество крови и умер", - говорится в сообщении.
По факту смерти мужчины следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Следует заметить, что при неустановленной явной природной причине смерти, а также в случае насильственной причины смерти, досудебное расследование по указанной квалификации обязательно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щось дивно..
2 проблeми зi згортанням кровi
- на кухні розбирав м'ясо кухонним молотком Джерело:
----------
і саме у ночі, ранки вихідних
Он на мокшандіі було, відео, в автобусі пошкодив ногу один, стік кров"ю і помер.
там и не такое бывает.
👍
А не, по этому - по цьому!
Поражаюсь вашей логике.
можe вiн впав на банку i нe змiг собi допомогти
Може трапитись що завгодно з кожним і передбачити це неможливо.
Але треба навчати людей зі школи, як зупиняти кров при пораненні!
І це не дуже смішно. Може статися з кожним.
Еще раз убеждаюсь: если суждено от медведя погибнуть, он тебя и в кабаке найдет.
По версии очевидцев, мужчины присели отдохнуть. Заряженные охотничьи ружья они положили на землю. В какой-то момент собака, бегая вокруг вещмешка, наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило», - заявил следователь
Ну **** а не собака...
Как страшно жить...
и все же...какую вену... хотя скорее все же артерию перерубила банка? бедренную или паховую? (уже молчу - как??)
(сарказм)