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42-летний мужчина истек кровью, случайно разбив банку с огурцами, - полиция Киевщины. ФОТО

Житель Белой Церкви умер от кровотечения, когда разбил банку с огурцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиция Киевской области.

29 января около 13 часов в полицию Белой Церкви поступило сообщение от медиков о том, что местная жительница обнаружила в квартире мертвого соседа.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи, констатировавшие смерть мужчины.

42-летний мужчина истек кровью, случайно разбив банку с огурцами, - полиция Киевщины 01
Фото: полиция/Фейсбук

"По предварительным данным, 42-летний мужчина находясь на кухне, разбирал мясо кухонным молотком. Рядом стояла стеклянная банка, которая упала и повредила ему вену. В результате мужчина потерял большое количество крови и умер", - говорится в сообщении.

По факту смерти мужчины следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Следует заметить, что при неустановленной явной природной причине смерти, а также в случае насильственной причины смерти, досудебное расследование по указанной квалификации обязательно.

42-летний мужчина истек кровью, случайно разбив банку с огурцами, - полиция Киевщины 02

Автор: 

Киевская область (4197) несчастный_случай (314) Нацполиция (16562) смерть (9250)


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Топ комментарии
+11
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31.01.2022 10:36 Ответить
+8
Впала банка, штрихнула вену, а покійний і не помітив??? Мутно...
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31.01.2022 10:26 Ответить
+8
Треба заборонити скляні банки...
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31.01.2022 10:27 Ответить
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Йой... І таке буває ?
Щось дивно..
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31.01.2022 10:25 Ответить
1 якщо нe хватило ума пeрeтягнути вeну у потрiбному мiсцi
2 проблeми зi згортанням кровi
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31.01.2022 13:05 Ответить
Впала банка, штрихнула вену, а покійний і не помітив??? Мутно...
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31.01.2022 10:26 Ответить
Треба заборонити скляні банки...
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31.01.2022 10:27 Ответить
Або огірки.
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31.01.2022 10:36 Ответить
Або, щоб не було такого:
- на кухні розбирав м'ясо кухонним молотком Джерело:
----------
і саме у ночі, ранки вихідних
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31.01.2022 10:45 Ответить
Нужно цены поднять на стеклянные банки, чтобы берегли их и одевали на них мешочки(носки или гольфы)
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31.01.2022 10:51 Ответить
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31.01.2022 10:57 Ответить
Скорее всего банка сначала упала и разбилась, а потом мужик поскользнулся и упал на нее. Потому что падающая банка изначально была целая.
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31.01.2022 10:39 Ответить
Поскользнулся и упал.. Потом поднялся и снова поскользнулся и упал. И так до тех пор, пока не помер.
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31.01.2022 11:28 Ответить
Ну, если при падении , разбитии и разлитии не отрывать ног от пола, то поскользнуться невозможно. А так, да , версия рабочая
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31.01.2022 20:05 Ответить
Пишуть про вену, а не артерію.
Он на мокшандіі було, відео, в автобусі пошкодив ногу один, стік кров"ю і помер.
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31.01.2022 10:31 Ответить
пошкодив ногу один, стік кров"ю і помер другий.
там и не такое бывает.
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31.01.2022 11:07 Ответить
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31.01.2022 12:19 Ответить
вiн має на увазi що стiкають до смeртi самe чeрeз артeрiю
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31.01.2022 13:07 Ответить
Хоть и несерьезно звучит, но как вариант, упала банка немаленькая, все расстеклось, мужик поскальзнулся и упал на осколки, тоже немаленькие, которые и повредили бедренную артерию
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31.01.2022 10:32 Ответить
По этому нужно на кухне ложить плитку антискользящую, шершавую.
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31.01.2022 10:41 Ответить
И в ванной тоже, а то есть такие плитки, что и на сухой можно поскользнуться...
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31.01.2022 10:46 Ответить
Ага ну да запретить плитку класть на кухне... а еще запретить банки огурцы и молотки! Ну и конечно еще лед, снег, зиму, линолеум и ступеньки!
👍
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31.01.2022 11:21 Ответить
и вообще, полы запретить, с ними и потолки, воду тоже запретить, что в стекло не наливали, соль перец и все прочие приправы, используемые для консервации итд, итп.
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31.01.2022 12:22 Ответить
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31.01.2022 12:34 Ответить
Тільки, поэтому - томУ!

А не, по этому - по цьому!
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31.01.2022 11:10 Ответить
там видно совкову плитку. вона уся була антискользяща полова.
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31.01.2022 13:08 Ответить
Запретить нужно стекляную тару. Сколько она уже убила людей. Особенно стекляные бутылки из которых преступники делают орудие убийства под названием *розочка*
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31.01.2022 10:28 Ответить
А шо делать с ножами, топорами и кувалдами?
Поражаюсь вашей логике.
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31.01.2022 10:42 Ответить
Яка дурна смерть... Але і таке буває, на жаль.
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31.01.2022 10:29 Ответить
Не вірю (с)
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31.01.2022 10:32 Ответить
Точно вену? Може все-таки артерію?
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31.01.2022 10:32 Ответить
коли проблeми iз згортанням кровi то можна i з вeною
можe вiн впав на банку i нe змiг собi допомогти
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31.01.2022 13:10 Ответить
Нещасний випадок.
Може трапитись що завгодно з кожним і передбачити це неможливо.

Але треба навчати людей зі школи, як зупиняти кров при пораненні!
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31.01.2022 10:33 Ответить
"Пункт призначення" - українська адаптація.
І це не дуже смішно. Може статися з кожним.
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31.01.2022 10:33 Ответить
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31.01.2022 10:36 Ответить
Клятые бандеровцы и в мокше достали.
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31.01.2022 11:40 Ответить
Ну капец...
Еще раз убеждаюсь: если суждено от медведя погибнуть, он тебя и в кабаке найдет.
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31.01.2022 10:38 Ответить
Стесняюсь спросить, как соседка попала в квартиру погибшего и что она там забыла? и где взяла ключи?
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31.01.2022 10:39 Ответить
Под плинтусом.
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31.01.2022 10:43 Ответить
Кстати есть еще уникалы, которые прячут ключ под дверной коврик...
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31.01.2022 10:44 Ответить
Плинтус надёжней.

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31.01.2022 10:48 Ответить
Усяке буває.
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31.01.2022 10:42 Ответить
це все одно ,що незаряджена рушниця впала на підлогу і вистріливши попала чоловікові прямо в серце,о!!!
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31.01.2022 10:43 Ответить
На Урале пес застрелил хозяина

По версии очевидцев, мужчины присели отдохнуть. Заряженные охотничьи ружья они положили на землю. В какой-то момент собака, бегая вокруг вещмешка, наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило», - заявил следователь
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31.01.2022 10:48 Ответить
І курки взвела?
Ну **** а не собака...
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31.01.2022 12:39 Ответить
И так девять раз...
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31.01.2022 10:47 Ответить
Почему не позвонил в скорую? Бесплатные всё ещё такие вызовы? Или был пьян и не было телефона.
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31.01.2022 10:51 Ответить
Если он порезал ту артерию, что я думаю, а именно бедренную, то скорая не успела бы приехать. И кровопотерю жгутом или ремнем самостоятельно практически не реально остановить...
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31.01.2022 10:56 Ответить
Может он звонил, но никто не приехал, проверить надо бы...
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31.01.2022 10:52 Ответить
Даже если порезал вены то есть куча времени чтоб перетянуть руку и позвать на помощь соседей или позвонить в скорую. Странная история.
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31.01.2022 10:57 Ответить
Скорее всего порезал не руку а ногу и не вену а артерию.
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31.01.2022 10:59 Ответить
хоть огурчиков успел попробовать?
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31.01.2022 11:03 Ответить
Тут надо смеяться? Я поражаюсь сколько весельчаков в этой новости, всего-то погиб человек, это ведь самая подходящая тема для проявления остроумия.
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31.01.2022 11:52 Ответить
Рассол как физраствор мог бы помочь.
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31.01.2022 12:04 Ответить
Упал похоже на стекло, при падении банки её осколки не могли так сильно порезать.
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31.01.2022 11:04 Ответить
Скоріш за все після того, як банка розбилася, він послизнувся і впав на крупні уламки, які пошкодили артерію. Шансів в такому випадку у нього практично не було, швидка б не доїхала. Трагедія, на жаль.
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31.01.2022 11:22 Ответить
Жесть!
Как страшно жить...
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31.01.2022 11:29 Ответить
может пьяным был. капец, как вобще такое могло случится.
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31.01.2022 11:32 Ответить
все равно нужны минуты чтоб "стечь"... и если не упал в обморок от вида крови ( а такое тоже могло быть) то мог хотя бы попробовать куда-то позвонить-постучать-поорать-позвать...
и все же...какую вену... хотя скорее все же артерию перерубила банка? бедренную или паховую? (уже молчу - как??)
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31.01.2022 11:40 Ответить
Для Торонтино сюжетец ...
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31.01.2022 11:54 Ответить
нужно запретить банки с огурцами ! выдавать разрешения на владение банкой с огурцами !

(сарказм)
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31.01.2022 12:03 Ответить
Сел мужик с размаху на банку верхом, разбивая мясо своим молотком! Нечаянно в банку молотком он попал! И от поврежденных склянками артерий бедреных - навеки захворал! Бедренные артерии находятся на внутренней поверхности бедер!
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31.01.2022 12:41 Ответить
Охеренная новость.Цензор скоро будет писать про сбитых собак.Лучше бы сбитых кацапов.
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31.01.2022 13:21 Ответить
От венозного кровотечения ТАК не истекают ! Это АРТЕРИАЛЬНАЯ потеря крови - кровь АЛАЯ. При артериальной кровопотери - смерть через пару минут.
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31.01.2022 14:13 Ответить
"Разбирал мясо кухонным молотком" - это как? Зачем молотком то?
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31.01.2022 21:16 Ответить
 
 