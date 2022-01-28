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При демонтаже здания бывшего общежития в Одессе упала стена: один работник погиб, еще двое пострадали, - ГСЧС. ФОТО

В г. Одесса во время демонтажа здания бывшего общежития цементного завода пострадали три работника, один из которых позже скончался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 января, в 11:11, в службу спасения поступило сообщение о том, что в Суворовском районе Одессы, по переулку Хуторской, в результате неконтролируемого падения стены на 2-м этаже во время планового демонтажа здания бывшего общежития цементного завода, пострадали 3 рабочих, нуждающихся в помощи спасателей", - сообщили в ГСЧС.

При демонтаже здания бывшего общежития в Одессе упала стена: один работник погиб, еще двое пострадали, - ГСЧС 01
Фото: ГСЧС

Отмечается, что прибывшие на место вызова спасатели с помощью специальных ниш транспортировали одного мужчину с открытым переломом с 3-го этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.

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Один из пострадавших рабочих погиб в карете скорой.

Всего были привлечены 2 единицы техники и 9 бойцов ГСЧС.

Автор: 

демонтаж (202) несчастный_случай (314) обрушение (179) Одесса (7918) смерть (9250)


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в автомобиле Скорой--- не погибают (только если это не ДТП или взрыв автомобиля)
....а УМИРАЮТ...
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28.01.2022 14:14 Ответить
Фирма должна быть обанкрочена.ТБ на нуле.
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28.01.2022 15:04 Ответить
транспортировали с помощью специальных ниш
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28.01.2022 16:37 Ответить
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28.01.2022 19:11 Ответить
 
 