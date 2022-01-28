При демонтаже здания бывшего общежития в Одессе упала стена: один работник погиб, еще двое пострадали, - ГСЧС. ФОТО
В г. Одесса во время демонтажа здания бывшего общежития цементного завода пострадали три работника, один из которых позже скончался.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"28 января, в 11:11, в службу спасения поступило сообщение о том, что в Суворовском районе Одессы, по переулку Хуторской, в результате неконтролируемого падения стены на 2-м этаже во время планового демонтажа здания бывшего общежития цементного завода, пострадали 3 рабочих, нуждающихся в помощи спасателей", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что прибывшие на место вызова спасатели с помощью специальных ниш транспортировали одного мужчину с открытым переломом с 3-го этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.
Один из пострадавших рабочих погиб в карете скорой.
Всего были привлечены 2 единицы техники и 9 бойцов ГСЧС.
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