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Новини Оборона
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Зеленський увів у дію рішення РНБО про план реалізації Стратегії кібербезпеки

Зеленський увів у дію рішення РНБО про план реалізації Стратегії кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України".

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На об’єктах критичної інфраструктури та в органах держвлади з’являться посади офіцерів з кіберзахисту, - Держспецзв'язок

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) оборона (4833) РНБО (2295) кібербезпека (1170)


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Топ коментарі
+6
А нормально ми так перейшли від дискурсу: "Закінчу війну за рік" до "Не переживайте, повномасштабного вторгнення у лютому не буде".

* * *
- Вы кто?
- Иностранные журналисты.
- Чего вам?
- Собачку говорящую пришли посмотреть.

* * *
1941: Germany ships 5,000 Helmuts to Ukraine.
2022: Germany ships 5,000 helmets.
I guess that's progress.

* * *
Главное преимущество дураков - численное.

* * *
Проблема в тому, що після інтерв'ю Зеленського замість зброї нам почнуть надсилати наркологів та санітарів.

* * *
Щодо забезпечення армії.
Найбільшою проблемою вважаю те, що армія не забезпечена верховним головнокомандувачем. Решта - наслідки.
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01.02.2022 21:58 Відповісти
+6
Аеропорт Праги відмовився від оголошень рейсів в Україну російською мовою
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01.02.2022 22:04 Відповісти
+3
народ скачал тестовый семпл и развернул данные в почтовом клиенте.

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01.02.2022 22:22 Відповісти
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А нормально ми так перейшли від дискурсу: "Закінчу війну за рік" до "Не переживайте, повномасштабного вторгнення у лютому не буде".

* * *
- Вы кто?
- Иностранные журналисты.
- Чего вам?
- Собачку говорящую пришли посмотреть.

* * *
1941: Germany ships 5,000 Helmuts to Ukraine.
2022: Germany ships 5,000 helmets.
I guess that's progress.

* * *
Главное преимущество дураков - численное.

* * *
Проблема в тому, що після інтерв'ю Зеленського замість зброї нам почнуть надсилати наркологів та санітарів.

* * *
Щодо забезпечення армії.
Найбільшою проблемою вважаю те, що армія не забезпечена верховним головнокомандувачем. Решта - наслідки.
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01.02.2022 21:58 Відповісти
Стратегии Марковны...
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01.02.2022 22:01 Відповісти
Подождите, так ведь "роль кибербезопасности несколько преувеличена"?
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01.02.2022 22:02 Відповісти
Аеропорт Праги відмовився від оголошень рейсів в Україну російською мовою
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01.02.2022 22:04 Відповісти
А на телеканал кремлівської путінської гниди Мураєва знову Єрмак не дозволив санкції накласти?
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01.02.2022 22:06 Відповісти
Українці більше готові до тягарів та випробувань, аніж нинішня влада...

Бо нинішня влада - то інородний, як за духом так і за природою, але нестерпно болючий чиряк на тілі України!
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01.02.2022 23:40 Відповісти
Дия в каждом унитазе - гарантия от утечек персональных данных. Безопасность в действии
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01.02.2022 22:09 Відповісти
😷😷
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01.02.2022 22:09 Відповісти
🤭🤭🤐🤐
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01.02.2022 22:11 Відповісти
и в честь этого сегодня в даркнете появился дамп 900 Гб почты сотрудников минрегионразвития слитый в конце декабря. слили с министерского почтового сервера.
те же хакеры которые до этого слили данные их личных кабинетов водителя и паспорта из дии.
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01.02.2022 22:19 Відповісти
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01.02.2022 22:21 Відповісти
народ скачал тестовый семпл и развернул данные в почтовом клиенте.

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01.02.2022 22:22 Відповісти
Разработчики «Дії» из ТОВ «ЕПАМ РІШЕННЯ» имеют полное юридическое право привлекать без согласования с Заказчиком (МБО «Фонд Восточная Европа») третьих лиц. В том числе своих российских коллег: ТОВ «ЭПАМ Системз» (Российская Федерация).

К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.

Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?

Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.

С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны.

https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка
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03.02.2022 13:47 Відповісти
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01.02.2022 22:50 Відповісти
А в Одесу йтимуть вітрильники з сосни.
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02.02.2022 00:19 Відповісти
Володимир Малий ввів. Новий онехдот.
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01.02.2022 22:55 Відповісти
Чомусь не видно радощів на тупих обличчях..
Невже лохи не раді Чебурнету?
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02.02.2022 00:55 Відповісти
 
 