Зеленський увів у дію рішення РНБО про план реалізації Стратегії кібербезпеки
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України".
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Топ коментарі
+6 Scorpman Y
показати весь коментар01.02.2022 21:58 Відповісти Посилання
+6 віктор федорович #394174
показати весь коментар01.02.2022 22:04 Відповісти Посилання
+3 Стрелок
показати весь коментар01.02.2022 22:22 Відповісти Посилання
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- Вы кто?
- Иностранные журналисты.
- Чего вам?
- Собачку говорящую пришли посмотреть.
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1941: Germany ships 5,000 Helmuts to Ukraine.
2022: Germany ships 5,000 helmets.
I guess that's progress.
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Главное преимущество дураков - численное.
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Проблема в тому, що після інтерв'ю Зеленського замість зброї нам почнуть надсилати наркологів та санітарів.
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Щодо забезпечення армії.
Найбільшою проблемою вважаю те, що армія не забезпечена верховним головнокомандувачем. Решта - наслідки.
Бо нинішня влада - то інородний, як за духом так і за природою, але нестерпно болючий чиряк на тілі України!
те же хакеры которые до этого слили данные их личных кабинетов водителя и паспорта из дии.
К слову, эта рашкинская конторка не стартапы делает. Она включена в системообразующие предприятия экономики РФ и сотрудничает со Сбербанком России, ВТБ, Ростелекомом, почтой России и т.д.
Представим, что рашкинские спецслужбы пришли в EPAM и просят сливать все данные себе, ну и бэкдоров наставить на всякий случай. Что эпамовцы выберут: гордо отказаться от многомиллионого бизнеса в России ради соблюдения этических норм или пойдут на уступки, учитывая, что это разрешено договором?
Юристы из Минцифры даже не попытались хотя бы на бумаге защититься от слива данных, уже не говоря о поиске независимого исполнителя.
С другой стороны, становится понятна логика Федорова: роль кибербезопасности правда немного преувеличена, ведь с таким ************ в тендерах и договорах даже лучшие кибербезопасники бессильны.
https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка
Невже лохи не раді Чебурнету?