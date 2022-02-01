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Зеленський обговорив із президентом Румунії Йоханнісом реалізацію стратегії євроінтеграції України

Зеленський обговорив із президентом Румунії Йоханнісом реалізацію стратегії євроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс обмінялися думками щодо реалізації Україною стратегії європейської інтеграції. Глава Української держави наголосив на важливості надання європейської перспективи Україні та висловив сподівання на підтримку цієї амбітної мети з боку Румунії", - йдеться у повідомленні.

Президенти також обговорили стан реалізації спільних інфраструктурних проектів, зокрема будівництво мостового переходу через річку Тиса.

Окрему увагу було приділено українсько-румунському співробітництву у сфері освіти. Президенти відзначили готовність до підписання Протоколу про співпрацю в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії.

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Зеленський Володимир (24391) Румунія (1192) Йоганніс Клаус (63)


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Тобто,румуни вирішили використати лохмандєя в будівництві мосту ("Велике крадівництво),й в руменізації певних регіонів України.
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01.02.2022 22:37 Відповісти
Наш пострел везде успел! Метамфетомин явно!
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01.02.2022 23:08 Відповісти
 
 