Зеленський обговорив із президентом Румунії Йоханнісом реалізацію стратегії євроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс обмінялися думками щодо реалізації Україною стратегії європейської інтеграції. Глава Української держави наголосив на важливості надання європейської перспективи Україні та висловив сподівання на підтримку цієї амбітної мети з боку Румунії", - йдеться у повідомленні.

Президенти також обговорили стан реалізації спільних інфраструктурних проектів, зокрема будівництво мостового переходу через річку Тиса.

Окрему увагу було приділено українсько-румунському співробітництву у сфері освіти. Президенти відзначили готовність до підписання Протоколу про співпрацю в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії.

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