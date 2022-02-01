У Львові анонім заявив про замінування п'яти вулиць

У вівторок ввечері, 1 лютого, на Гарячу лінію міста Львова надійшло анонімне повідомлення про замінування п'яти вулиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Львівської міськради.

У повідомленні йдеться про вулиці Бандери, Сонячну, Весняну, Тракт Глинянський та Шевченка.

"Вибух має відбутись о другій годині ночі", - зазначили у пресслужбі.

Також повідомляється, що влада міста працює спільно зі співробітниками правоохоронних органів.

Вулиці оглядають на наявність вибухонебезпечних речовин і предметів.

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