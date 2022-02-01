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Новини
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У Львові анонім заявив про замінування п'яти вулиць

У Львові анонім заявив про замінування п'яти вулиць

У вівторок ввечері, 1 лютого, на Гарячу лінію міста Львова надійшло анонімне повідомлення про замінування п'яти вулиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Львівської міськради.

У повідомленні йдеться про вулиці Бандери, Сонячну, Весняну, Тракт Глинянський та Шевченка.

"Вибух має відбутись о другій годині ночі", - зазначили у пресслужбі.

Також повідомляється, що влада міста працює спільно зі співробітниками правоохоронних органів.

Вулиці оглядають на наявність вибухонебезпечних речовин і предметів.

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Львів (3091) мінування (1218)


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Топ коментарі
+3
Вулицю Бандери. Кацапи не паляться ні разу.
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01.02.2022 22:58 Відповісти
+3
мавпзалей пропоную
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01.02.2022 23:16 Відповісти
+2
скоро Бескиди мінувати будуть. пора вже і за мошкву братись
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01.02.2022 23:02 Відповісти
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Вулицю Бандери. Кацапи не паляться ні разу.
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01.02.2022 22:58 Відповісти
Этих падЛЮК особенно сейчас нужно серьезно наказывать за терроризм, так как дестабилизация - часть гибридной война путлера.
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01.02.2022 23:00 Відповісти
Если звонили через интернет сервисы с другой страны (подозреваю, что из той, о которой лучше никогда не упоминать) то никого потом найти невозможно.
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02.02.2022 00:15 Відповісти
Находят довольно часто, поскольку это проплаченные гниды с нашей стороны.
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02.02.2022 14:34 Відповісти
скоро уже будут целые города минировать, дебилы.
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01.02.2022 23:01 Відповісти
скоро Бескиди мінувати будуть. пора вже і за мошкву братись
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01.02.2022 23:02 Відповісти
мавпзалей пропоную
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01.02.2022 23:16 Відповісти
Може вночі подзвонити кацапам і сказати що кремль заміновано7 Чи бункер )(уйла?
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01.02.2022 23:08 Відповісти
Не треба, бо всеруться, а у них і так забагато гімна.
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01.02.2022 23:13 Відповісти
Нада просто перестати обслуговувати незареєстровані телефонні карточки.
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01.02.2022 23:26 Відповісти
Так в России телефонные карточки зарегистрированы, оттуда и звонили.
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02.02.2022 02:11 Відповісти
 
 