У Львові анонім заявив про замінування п'яти вулиць
У вівторок ввечері, 1 лютого, на Гарячу лінію міста Львова надійшло анонімне повідомлення про замінування п'яти вулиць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Львівської міськради.
У повідомленні йдеться про вулиці Бандери, Сонячну, Весняну, Тракт Глинянський та Шевченка.
"Вибух має відбутись о другій годині ночі", - зазначили у пресслужбі.
Також повідомляється, що влада міста працює спільно зі співробітниками правоохоронних органів.
Вулиці оглядають на наявність вибухонебезпечних речовин і предметів.
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