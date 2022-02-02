Мільйон експрес-тестів для визначення COVID-19 доставлені в регіони, - МОЗ

Державне підприємство "Укрвакцина" доставило в регіональні заклади охорони здоров’я один мільйон швидких тестів для визначення коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що тести були розподілені Міністерством охорони здоров’я між усіма регіонами, пропорційно до кількості населення.

До України експрес-тести були доставлені 20 січня за фінансової підтримки проекту Світового банку "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Виробник – корейська компанія. Вартість закупівлі становить 7 035 769 доларів США.

Наразі медики вже використовують отримані тести для визначення коронавірусної хвороби у пацієнтів.

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Наступного тижня до регіонів відправлять ще мільйон експрес-тестів.