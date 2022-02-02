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Новини Коронавірус і карантин
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Мільйон експрес-тестів для визначення COVID-19 доставлені в регіони, - МОЗ

Мільйон експрес-тестів для визначення COVID-19 доставлені в регіони, - МОЗ

Державне підприємство "Укрвакцина" доставило в регіональні заклади охорони здоров’я один мільйон швидких тестів для визначення коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що тести були розподілені Міністерством охорони здоров’я між усіма регіонами, пропорційно до кількості населення.

До України експрес-тести були доставлені 20 січня за фінансової підтримки проекту Світового банку "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Виробник – корейська компанія. Вартість закупівлі становить 7 035 769 доларів США.

Наразі медики вже використовують отримані тести для визначення коронавірусної хвороби у пацієнтів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За будь-яких ознак ГРВІ необхідно робити тест на COVID-19, - МОЗ

Наступного тижня до регіонів відправлять ще мільйон експрес-тестів.

Автор: 

МОЗ (5401) тест (318) коронавірус (19923)


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І толку від цих експрес - ПОВНИЙ НУЛЬ... Мабуть, тому і відправили... Скупили на помийках з усіх Європейських країн????? Толку від цих тестів, коли він зранку показує, що усе окей... А ввечері за результатами нормального ПЛР, який також здавали зранку - опс, і є????
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02.02.2022 09:08 Відповісти
Бо цей ти можеш купити і зробити сам вдома чи на роботі - через 15 хвилин знатимеш результат. А для ПЛР проїдеш в транспорті, простоїш 2 години в черзі - здав, через 12годин або на слідуючий день знатимеш, що тест негативний, а ще через 4 дні виявиться, що в черзі ти підхопив ковід.
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02.02.2022 10:26 Відповісти
 
 