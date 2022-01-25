За будь-яких ознак ГРВІ необхідно робити тест на COVID-19, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я рекомендує робити тест на COVID-19 за будь-яких ознак ГРВІ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Симптомами коронавірусу, зокрема і нового штаму "Омікрон", може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос. Тобто симптоми COVID-19 можуть бути схожими на застуду та не мати специфічних ознак", - зазначають у міністерстві.

Наразі безоплатному тестуванню на COVID-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу. Затверджені Міністерством охорони здоров’ям стандарти передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 наступним категоріям:

особам із підозрою на COVID-19;

особам з ознаками інших ГРВІ;

особам з ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;

контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19

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Направлення на безоплатне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. Якщо він з різних причин відмовляється надати таке направлення або у вас немає сімейного лікаря, необхідно звертайтись на гарячу лінію МОЗ 0-800-60-20-19.