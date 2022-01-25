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Новини Коронавірус і карантин
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За будь-яких ознак ГРВІ необхідно робити тест на COVID-19, - МОЗ

За будь-яких ознак ГРВІ необхідно робити тест на COVID-19, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я рекомендує робити тест на COVID-19 за будь-яких ознак ГРВІ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Симптомами коронавірусу, зокрема і нового штаму "Омікрон", може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос. Тобто симптоми COVID-19 можуть бути схожими на застуду та не мати специфічних ознак", - зазначають у міністерстві.

Наразі безоплатному тестуванню на COVID-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу. Затверджені Міністерством охорони здоров’ям стандарти передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 наступним категоріям:

  • особам із підозрою на COVID-19;
  • особам з ознаками інших ГРВІ;
  • особам з ознаками вірусної пневмонії;
  • пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;
  • контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19

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Направлення на безоплатне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. Якщо він з різних причин відмовляється надати таке направлення або у вас немає сімейного лікаря, необхідно звертайтись на гарячу лінію МОЗ 0-800-60-20-19.

Автор: 

МОЗ (5400) тестування (457) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Ну правильно. Вот так статистику липовую по ковиду и скармливают дурачкам наивным. А они потом сюда бегут и, брызгая слюной, вопят о пользе прививок.
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25.01.2022 23:10
+9
МОЗ управляють повні кретини, що з них взяти
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25.01.2022 21:49
+7
аферисты шляшко и проч. - успокойтесь уже, вы превратили медицину в Украине - в ветеринарный пункт вакцинации толпы людей, без учёта показаний, противопоказаний и побочных явлений..
шляшко должен ответить по полной программе за геноцид здорового населения Украины
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25.01.2022 22:53
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Тоді не роби. Чекай поки саме пройде.
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25.01.2022 21:38 Відповісти
Огромная проблема в том что больных столько что лаборатории не справляются с наплывом больных..
В Киеве в Дарницком районе на ближайшие пару дней количество больных превышает так что заборник не справляется с наплывом больных
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25.01.2022 21:31 Відповісти
Саме так і розносять заразу, неважливо, яку. Захворів - сиди вдома - вже не працює.
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25.01.2022 21:39 Відповісти
МОЗ управляють повні кретини, що з них взяти
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25.01.2022 21:49 Відповісти
З них можна взяти мільярди з урахуванням скільки крадуть та сидять на відкатах.
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25.01.2022 22:07 Відповісти
Конечно, как еще держать высокую заболеваемость модной болезнью?
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25.01.2022 22:09 Відповісти
хто заплатить за банкет? бо лікарі направлення на безкоштовні тести не дають.
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25.01.2022 22:16 Відповісти
дають - в нас у Харкові взагалі не проблема - до сімейного звертаєшся - виписує
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25.01.2022 22:36 Відповісти
И ректальный осмотр
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25.01.2022 22:52 Відповісти
аферисты шляшко и проч. - успокойтесь уже, вы превратили медицину в Украине - в ветеринарный пункт вакцинации толпы людей, без учёта показаний, противопоказаний и побочных явлений..
шляшко должен ответить по полной программе за геноцид здорового населения Украины
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25.01.2022 22:53 Відповісти
Ну правильно. Вот так статистику липовую по ковиду и скармливают дурачкам наивным. А они потом сюда бегут и, брызгая слюной, вопят о пользе прививок.
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25.01.2022 23:10 Відповісти
У них задача раздувать статистику по больным ковидом
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26.01.2022 00:10 Відповісти
Верно.
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26.01.2022 00:48 Відповісти
Чи знає ляшко для чого придумані такі тести -початково?..... А використовуються для відпрацювання доходу.
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26.01.2022 10:01 Відповісти
 
 