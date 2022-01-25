При любых признаках ОРВИ необходимо делать тест на COVID-19, - Минздрав

Министерство здравоохранения рекомендует делать тест на COVID-19 по любым признакам ОРВИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Симптомами коронавируса, в том числе и нового штамма "Омикрон", могут быть насморк, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос. То есть симптомы COVID-19 могут быть похожими на простуду и не иметь специфических признаков", – отмечают в министерстве.

В настоящее время бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 следующим категориям:

лицам с подозрением на COVID-19;

лицам с признаками других ОРВИ;

лицам с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19

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Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если он по разным причинам отказывается предоставить такое направление или у вас нет семейного врача, необходимо обращаться на горячую линию Минздрава 0-800-60-20-19.