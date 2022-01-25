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Новости Коронавирус и карантин
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При любых признаках ОРВИ необходимо делать тест на COVID-19, - Минздрав

При любых признаках ОРВИ необходимо делать тест на COVID-19, - Минздрав

Министерство здравоохранения рекомендует делать тест на COVID-19 по любым признакам ОРВИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Симптомами коронавируса, в том числе и нового штамма "Омикрон", могут быть насморк, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос. То есть симптомы COVID-19 могут быть похожими на простуду и не иметь специфических признаков", – отмечают в министерстве.

В настоящее время бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 следующим категориям:

лицам с подозрением на COVID-19;

лицам с признаками других ОРВИ;

лицам с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19

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Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если он по разным причинам отказывается предоставить такое направление или у вас нет семейного врача, необходимо обращаться на горячую линию Минздрава 0-800-60-20-19.

Автор: 

Минздрав (4902) тестирование (496) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Ну правильно. Вот так статистику липовую по ковиду и скармливают дурачкам наивным. А они потом сюда бегут и, брызгая слюной, вопят о пользе прививок.
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25.01.2022 23:10
+9
МОЗ управляють повні кретини, що з них взяти
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25.01.2022 21:49
+7
аферисты шляшко и проч. - успокойтесь уже, вы превратили медицину в Украине - в ветеринарный пункт вакцинации толпы людей, без учёта показаний, противопоказаний и побочных явлений..
шляшко должен ответить по полной программе за геноцид здорового населения Украины
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25.01.2022 22:53
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Правила форума Совет форумчан
Тоді не роби. Чекай поки саме пройде.
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25.01.2022 21:38 Ответить
Огромная проблема в том что больных столько что лаборатории не справляются с наплывом больных..
В Киеве в Дарницком районе на ближайшие пару дней количество больных превышает так что заборник не справляется с наплывом больных
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25.01.2022 21:31 Ответить
Саме так і розносять заразу, неважливо, яку. Захворів - сиди вдома - вже не працює.
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25.01.2022 21:39 Ответить
МОЗ управляють повні кретини, що з них взяти
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25.01.2022 21:49 Ответить
З них можна взяти мільярди з урахуванням скільки крадуть та сидять на відкатах.
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25.01.2022 22:07 Ответить
Конечно, как еще держать высокую заболеваемость модной болезнью?
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25.01.2022 22:09 Ответить
хто заплатить за банкет? бо лікарі направлення на безкоштовні тести не дають.
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25.01.2022 22:16 Ответить
дають - в нас у Харкові взагалі не проблема - до сімейного звертаєшся - виписує
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25.01.2022 22:36 Ответить
И ректальный осмотр
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25.01.2022 22:52 Ответить
аферисты шляшко и проч. - успокойтесь уже, вы превратили медицину в Украине - в ветеринарный пункт вакцинации толпы людей, без учёта показаний, противопоказаний и побочных явлений..
шляшко должен ответить по полной программе за геноцид здорового населения Украины
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25.01.2022 22:53 Ответить
Ну правильно. Вот так статистику липовую по ковиду и скармливают дурачкам наивным. А они потом сюда бегут и, брызгая слюной, вопят о пользе прививок.
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25.01.2022 23:10 Ответить
У них задача раздувать статистику по больным ковидом
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26.01.2022 00:10 Ответить
Верно.
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26.01.2022 00:48 Ответить
Чи знає ляшко для чого придумані такі тести -початково?..... А використовуються для відпрацювання доходу.
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26.01.2022 10:01 Ответить
 
 