При любых признаках ОРВИ необходимо делать тест на COVID-19, - Минздрав
Министерство здравоохранения рекомендует делать тест на COVID-19 по любым признакам ОРВИ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Симптомами коронавируса, в том числе и нового штамма "Омикрон", могут быть насморк, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос. То есть симптомы COVID-19 могут быть похожими на простуду и не иметь специфических признаков", – отмечают в министерстве.
В настоящее время бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 следующим категориям:
лицам с подозрением на COVID-19;
лицам с признаками других ОРВИ;
лицам с признаками вирусной пневмонии;
пациентам с внегоспитальной пневмонией;
контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19
Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если он по разным причинам отказывается предоставить такое направление или у вас нет семейного врача, необходимо обращаться на горячую линию Минздрава 0-800-60-20-19.
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