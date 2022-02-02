Новий варіант "Омікрону" не важчий за оригінальний, - ВООЗ
Новий варіант коронавірусу – "гілка" "Омікрону" з назвою BA.2, схоже, викликає не більш серйозне захворювання, ніж поки що основний BA.1, що поширився світом менш ніж за два місяці.
Про це заявили на брифінгу у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У деяких країнах субваріант BA.2, що ще більше мутував, поступово витісняє або вже витіснив BA.1. Першими забили на сполох у Данії.
Проте, як сказав на брифінгу Борис Павлін із групи реагування ВООЗ на COVID-19, за лікарняними даними із цієї країни видно, що різниця у тяжкості захворювання різними "омікронами" відсутня.
"Дивлячись на ці країни, ми не бачимо підвищених показників госпіталізації, ніж очікувалося", – наголосив лікар.
За словами фахівця, вакцини й далі забезпечують такий самий надійний захист від тяжкого захворювання та смерті у разі BA.2, як і у разі ВА.1.
Він припустив, що BA.2 перевершить BA.1 у всьому світі, тому що (за попередніми даними) той ще більш заразний і успішніше "пробиває" захист вакцинованих і перехворілих на минулі варіанти, ніж оригінальний "Омікрон".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смешались в кучу, кони, люди...