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Новини Коронавірус і карантин
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Новий варіант "Омікрону" не важчий за оригінальний, - ВООЗ

Новий варіант

Новий варіант коронавірусу – "гілка" "Омікрону" з назвою BA.2, схоже, викликає не більш серйозне захворювання, ніж поки що основний BA.1, що поширився світом менш ніж за два місяці.

Про це заявили на брифінгу у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У деяких країнах субваріант BA.2, що ще більше мутував, поступово витісняє або вже витіснив BA.1. Першими забили на сполох у Данії.

Проте, як сказав на брифінгу Борис Павлін із групи реагування ВООЗ на COVID-19, за лікарняними даними із цієї країни видно, що різниця у тяжкості захворювання різними "омікронами" відсутня.

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"Дивлячись на ці країни, ми не бачимо підвищених показників госпіталізації, ніж очікувалося", – наголосив лікар.

За словами фахівця, вакцини й далі забезпечують такий самий надійний захист від тяжкого захворювання та смерті у разі BA.2, як і у разі ВА.1.

Він припустив, що BA.2 перевершить BA.1 у всьому світі, тому що (за попередніми даними) той ще більш заразний і успішніше "пробиває" захист вакцинованих і перехворілих на минулі варіанти, ніж оригінальний "Омікрон".

Автор: 

ВООЗ (770) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А как бы прекрасен был мир без россии и короновируса...
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02.02.2022 10:30 Відповісти
+1
Таке враження, що ВООЗ сам виробляє ці "варіанти".)
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02.02.2022 10:30 Відповісти
+1
Перелякані, починайте!

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02.02.2022 10:34 Відповісти
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А как бы прекрасен был мир без россии и короновируса...
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02.02.2022 10:30 Відповісти
Таке враження, що ВООЗ сам виробляє ці "варіанти".)
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02.02.2022 10:30 Відповісти
Перелякані, починайте!

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02.02.2022 10:34 Відповісти
А в шею то контрольный...что бы уже не мучился???😀
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02.02.2022 10:38 Відповісти
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02.02.2022 10:39 Відповісти
І спроба вироблення природного імунітету невакцинованим
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02.02.2022 12:00 Відповісти
Вірус слабшає і це обнадіює.
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02.02.2022 10:41 Відповісти
В цьому році ця зараза стане як грип.
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02.02.2022 10:45 Відповісти
Так, але люди самі, мов навмисне, втягують себе в потужну і страшну хворобу, не бажають ніяк захистити себе простою ізоляцією. Таке враження, що середньовічні мешканці людського середовища були розумнішими й намагались якось хоч трохи віддалися один від одного.
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02.02.2022 12:28 Відповісти
Омикрон 2.0
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02.02.2022 11:17 Відповісти
терміново вакцинуватися новою дозою... зєля ще 250 грн дасть
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02.02.2022 14:59 Відповісти
Алло! МОЗ! Делайте что нибудь, народ начинает прозревать, и уже открыто смеется над вашими попытками раскрутить очередную волну.
Смешались в кучу, кони, люди...
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02.02.2022 21:19 Відповісти
Навіть ВОЗ вже з пальців все висосав, куди там нашим... Хоча, як згадаю "чорну тінь ковіду", на душі теплішає: можуть, коли хочуть.
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02.02.2022 22:41 Відповісти
 
 