Україна та Туреччина підпишуть угоду про ЗВТ завтра, - міністр торгівлі Муш
Туреччина та Україна підпишуть угоду про вільну торгівлю у четвер, 3 лютого, під час візиту президента Ердогана до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на National Post.
"Туреччина та Україна підпишуть угоду про вільну торгівлю у четвер, коли президент Таїп Ердоган відвідає Київ на тлі напруженості між Україною та Росією", - сказав міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.
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Владимир Иванец
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