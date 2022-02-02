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Україна та Туреччина підпишуть угоду про ЗВТ завтра, - міністр торгівлі Муш

Україна та Туреччина підпишуть угоду про ЗВТ завтра, - міністр торгівлі Муш

Туреччина та Україна підпишуть угоду про вільну торгівлю у четвер, 3 лютого, під час візиту президента Ердогана до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на National Post.

"Туреччина та Україна підпишуть угоду про вільну торгівлю у четвер, коли президент Таїп Ердоган відвідає Київ на тлі напруженості між Україною та Росією", - сказав міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Також читайте: Україна і Туреччина протягом найближчих двох днів домовляться про ЗВТ, - Зеленський

Автор: 

Туреччина (3629) Ердоган Реджеп Таїп (954) ЗВТ (362)


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Доброе дело! Разумный руководитель государства выжал бы из нынешней ситуации по максимуму, установив хорошие торговые отношения со всеми соседями и союзниками. Но у нас в приоритете интересы Игарьвалерича, а не государства.
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02.02.2022 12:30 Відповісти
Теперь драныкоеды с кацапами задолбают, будут ездить к нам не тока на ковид-щеплення, но и за добротными дешевыми шмотками на всiпори року , ще й на вирiст.
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02.02.2022 13:10 Відповісти
Кста, как-то на регистрации на Минск в одесском аэропорту, очередь, сзади 3 бульбашки терки трут промiж собов, мол гля какой Порш в помещении стоит, а обслуживание - супер-пупер... третья бульбашка выдала на гора , то ли от души, то ли съехидничала, типо дык, Украина теперь уже - Европа. Зауважал я свой аэропорт, а то думал он какой-то уже и не совковый, но все-таки с барыжными таксистами внутри , которые пытаются в тридорога навязать свои услуги.
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02.02.2022 13:16 Відповісти
на самом деле стратегия мелких союзов даст плоды в долгосрочной перспективе. Оборонный союз с Польшей+Британией, экономический с Польшей+Литвой, торговый с Турцией свяжут украину более тесными отношениями с этими странами и у этих стран будут свои интересы в недопущении руССких в Украину.
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02.02.2022 13:32 Відповісти
 
 