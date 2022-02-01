Україна і Туреччина протягом найближчих двох днів домовляться про ЗВТ, - Зеленський
Протягом найближчих двох днів Україна та Туреччина домовляться про укладення угоди про зону вільної торгівлі.
Про це під час виступу у Верховній Раді заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Готуємося дати потужний економічний сигнал – укласти угоду про ЗВТ із Туреччиною вже протягом цих двох днів. Наші групи працюють. Я впевнений, що ми домовимося", - сказав глава держави.
Раніше повідомлялось, що президент Туреччини Ердоган відвідає Україну цього тижня.
Топ коментарі
+4 Максим Понтелеев
показати весь коментар01.02.2022 11:04 Відповісти Посилання
+4 Welle
показати весь коментар01.02.2022 11:20 Відповісти Посилання
+3 Welle
показати весь коментар01.02.2022 10:54 Відповісти Посилання
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І якщо що то я тобі скажу по секрету турцію в ЄС не взяли
Действия и Дела прежде всего
Собаки лают караван идет
Хоча, в сфері виробництва зеленого лайна зеленський світовий монополіст.
Мы диванные специалисты
Ну це так
шоб Ви розуміли
В Подробности вдаваться не буду,скоре всего не поймете д
Про трошки недолугих спеціалістів економістів?
Украіна бачила таких вже і не раз
Мало того
Колись самі були такими
И ЗВТ с Европой нам ненужно
Верните Янукович
Та запам'ятайте ви вже редухтарi, що "протяг" - це кацапський "сквазняк"
...трясця вам.