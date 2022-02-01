Україна і Туреччина протягом найближчих двох днів домовляться про ЗВТ, - Зеленський

Протягом найближчих двох днів Україна та Туреччина домовляться про укладення угоди про зону вільної торгівлі.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Готуємося дати потужний економічний сигнал – укласти угоду про ЗВТ із Туреччиною вже протягом цих двох днів. Наші групи працюють. Я впевнений, що ми домовимося", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялось, що президент Туреччини Ердоган відвідає Україну цього тижня.

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