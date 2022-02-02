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Нові перемовини Байдена та Путіна поки що не плануються, - Пєсков

Нові перемовини Байдена та Путіна поки що не плануються, - Пєсков

У Кремлі заявили, що планів нових прямих переговорів між президентами РФ та США Володимиром Путіним та Джозефом Байденом поки що немає.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На запитання журналістів, чи не планується новий контакт між двома лідерами, прессекретар президента РФ Пєсков відповів: "Поки що ні".

"Завжди добре, коли президенти розмовляють один з одним. Це завжди добрий імпульс для двосторонніх відносин, але вони розмовляють, коли вважають це за доцільне", - зазначив прессекретар президент країни-агресора.

Водночас, зазначив він, черговий раунд російсько-американських переговорів щодо гарантій безпеки в форматі "Блінкен-Лавров" поки що не планується.

Також читайте: Росія поки не передавала відповіді на пропозиції США щодо безпеки, - Пєсков

Автор: 

Байден Джо (2893) Пєсков Дмитро (1693) путін володимир (24130) росія (66144) США (23449)


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02.02.2022 13:21 Відповісти
А як заворушилось все ватне кубло в Україні! Уже Співак хоче створити свою партію. Черга за Піховшиком і Лєначкай Бандаренко...
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02.02.2022 13:42 Відповісти
***** скоро будет вести себя, как попрошайка. Всё время будет просить: давайте поговорим про гарантии безопасности..... давайте второй раунд переговоров
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02.02.2022 13:53 Відповісти
А как они могут "планироваться" Помните фразу " хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах" Например вот в Украине надеются, что Пукин не долетит до Пекина или обратно ( на открытие Олимпиады).. ну падают же блин иногда самолеты, почему бы и не в этот раз...
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02.02.2022 13:58 Відповісти
 
 