Нові перемовини Байдена та Путіна поки що не плануються, - Пєсков

У Кремлі заявили, що планів нових прямих переговорів між президентами РФ та США Володимиром Путіним та Джозефом Байденом поки що немає.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На запитання журналістів, чи не планується новий контакт між двома лідерами, прессекретар президента РФ Пєсков відповів: "Поки що ні".

"Завжди добре, коли президенти розмовляють один з одним. Це завжди добрий імпульс для двосторонніх відносин, але вони розмовляють, коли вважають це за доцільне", - зазначив прессекретар президент країни-агресора.

Водночас, зазначив він, черговий раунд російсько-американських переговорів щодо гарантій безпеки в форматі "Блінкен-Лавров" поки що не планується.

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