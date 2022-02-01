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Новини
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Росія поки не передавала відповіді на пропозиції США щодо безпеки, - Пєсков

Росія поки не передавала відповіді на пропозиції США щодо безпеки, - Пєсков

Росія поки що не підготувала офіційну реакцію на американську відповідь на її пропозиції щодо гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Під час спілкування з журналістами його попросили підтвердити заяву Держдепартаменту про те, що США отримали від Росії реакцію на письмові відповіді Москві.

"Ні. Там виникла плутанина. Це були інші міркування, дещо з іншої проблематики. Поки що основної відповіді РФ на головну тему, напевно, нинішніх днів передано не було. Поки що ця відповідь готується", - сказав він.

Пєсков зазначив, що наразі невідомо, коли буде підготовлено офіційну реакцію Росії.

"Це, коли президент вважає за необхідне. Я поки не можу сказати", - заявив він.

Також читайте: РФ назвала Вашингтон "генератором напруги" і заявила, що не збирається "задкувати і ставати у стійці струнко" через санкції США

Автор: 

Пєсков Дмитро (1693) росія (66144) США (23449)


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Топ коментарі
+4
Ну що? Ще кілька бортів з озброєнням в Борисполі і затвердження Конгресом санкцій до членів сімей кремлівської еліти які живуть в США - і відповідь Кремля ми не тільки почуємо але й побачимо!
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01.02.2022 13:17 Відповісти
+3
"Нет. Там возникла путаница. Это были другие соображения, несколько по другой проблематике."


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01.02.2022 13:28 Відповісти
+3
Послезавтра в Киев прилетает Султан Эрдоган с партией Байрактаров...,Петр Алексеевич...Голобородька каже, хватит Байрактаров товарищ Эрдоган...... Мацковия стонет...просит новый сериал Скотов-Сватов...
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01.02.2022 13:34 Відповісти
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Минус миллион ватников за год это и так неплохой ответ , но пару-тройку миллионов будет ещё лучше ...
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01.02.2022 13:14 Відповісти
Бо обсрані ще обтікають...
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01.02.2022 13:15 Відповісти
Ну що? Ще кілька бортів з озброєнням в Борисполі і затвердження Конгресом санкцій до членів сімей кремлівської еліти які живуть в США - і відповідь Кремля ми не тільки почуємо але й побачимо!
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01.02.2022 13:17 Відповісти
"Напиши мне,напиши,
Напиши мне,ради Бога.." (с)
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01.02.2022 13:21 Відповісти
"полковнику никто не пишет" )))
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01.02.2022 13:29 Відповісти
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01.02.2022 13:50 Відповісти
сами кукарекали давайте ответ побыстрее, а сами когда посчитаем нужным...
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01.02.2022 13:26 Відповісти
письков ты сначала свой выводок эвакуируй из Франции и США в родные *****, а потом пиши письма на деревню дедушке.
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01.02.2022 13:26 Відповісти
"Нет. Там возникла путаница. Это были другие соображения, несколько по другой проблематике."


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01.02.2022 13:28 Відповісти
Можно его показать Кабаевой. Пусть хоть раз в жизни увидит что-то нормального размера.
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01.02.2022 13:36 Відповісти
Злые языки кажуть шо Петр Порошенко закупил крупную партию Стингеров у США,наверно потому что Украина до сих пор не в НАТО...
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01.02.2022 13:30 Відповісти
Немецкий говвоноед ты о чем Крыса?
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01.02.2022 13:35 Відповісти
Порошенко? Закупив Стінгери!? Які, ванільниє чи слівошниє? По 3 чи по 5 доларів за кілограм? По чом перепродасть петроотам? По десять?
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01.02.2022 14:24 Відповісти
Послезавтра в Киев прилетает Султан Эрдоган с партией Байрактаров...,Петр Алексеевич...Голобородька каже, хватит Байрактаров товарищ Эрдоган...... Мацковия стонет...просит новый сериал Скотов-Сватов...
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01.02.2022 13:34 Відповісти
Безопасность параше будет гарантирована только после того, как сами парашники развесят банду }{уйла вместе с письковым. Можем для этой цели подогнать им смереки (Зеля миллиард обещал, мы ими поделимся).
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01.02.2022 13:34 Відповісти
партия Джавелинов и Стингеров уже в Киеве ФОТО МО США ...7 дней назад...
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01.02.2022 13:37 Відповісти
https://zloy-odessit.livejournal.com/3737989.html?utm_medium=endless_scroll

https://zloy-odessit.livejournal.com/profile?utm_medium=endless_scroll https://zloy-odessit.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll zloy_odessit
1 февраля 2022, 13:30










0
https://zloy-odessit.livejournal.com/3737989.html?noscroll&utm_medium=endless_scroll#comments 1
Категория:

https://www.livejournal.com/category/politika?utm_source=post Политика

Путин отдаёт Дальний Восток Китаю в обмен на реваншистские амбиции в Европе

Начиная с октября 2021 года, Россия планомерно перебрасывает войска к границе с Украиной. На сегодняшний день численность личного состава ВС РФ сосредоточенного у границ с Украиной превышает 130 тыс человек, а так же тысячи единиц техники разного типа и назначения.



Подобного рода переброска вызвала соответствующую реакцию в странах Запада, увидевших в ней прямую угрозу не только Украине, но и Европе, а в России стала поводом для культивации ура-патриотических настроений. Однако данные действия для России оказались крайне бесполезными и даже более того - нанесли больше вреда, чем принесли пользы.



Прежде всего, созданием подобной угрозы Россия пыталась добиться у НАТО и непосредственно США, целого ряда уступок по важным для неё геополитическим вопросам. Но, ни в одном из вопросов она этих уступок не добилась. То есть, весь этот цирк с переброской войск оказался совершенно бессмысленным в дипломатическом и геополитическом разрезе.


Кроме того, Россия от стран Запада получила обратный эффект, а именно:



-всестороннюю поддержку Украины политически, финансово и вооружением;

-концентрацию войск НАТО в странах, для которых риск российского вторжения крайне велик;

-серьёзный удар по экономике и угрозу введения очередных, более сокрушительных санкций;



Но, что самое главное, концентрация российских войск у границ с Украиной не только не принесла сколь-нибудь значимых результатов, нанесла удар по бюджету и экономике России, катализировала действия и сосредоточенность НАТО, но и оголила ряд российских рубежей.



Например, значительное перемещение войск с территории Забайкалья в европейскую часть России, фактически, открыло Дальний Восток для Китая, который никогда не скрывал своей заинтересованности данным регионом.



Стоит отметить, что в этом году, в рамках объявленной встречи президентов России и Китая, будет подписан договор об аренде китайской стороной российских земель.



То есть, вырисовывается очень интересная картина. Россия фактически, выводит войска из Дальневосточного региона, над которым висит угроза гибридного отторжения, параллельно подписывая с Китаем, эту угрозу и представляющим, договор об аренде этих земель на 50 лет. То есть, если посмотреть на эту картину без ура-патриотической эйфории, а достаточно здраво, выходит, что Путин обменивает реваншистские амбиции на Западе своей страны, на Дальний восток, прикрывая этот обмен, некой арендой. То есть, мирно отдаёт территории Пекину, которые тот, вполне мог иным путём отобрать у Москвы, сразу же после завершения Олимпийских игр.



И можно только себе представить, с каким настроением Путин отправится в Китай. Ведь, по сути, ему суждено будет подписывать с Си Цзиньпинем акт о капитуляции. Хотя, в российской пропагандисткой среде этот акт о капитуляции назовут ничем иным как "договором аренды тысячелетия!"
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01.02.2022 13:40 Відповісти
Тем временем цена на газ в Европе упала до 900 баков...,танкеры с СПГ прут газ из США словно Рузвельт тушонку Рузвельта в 1941 году для советских болванов Сралина...
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01.02.2022 13:47 Відповісти
Neponimaju pocemu amerika i NATO obcajetsia s kakim to goladrancem kak rosija.Pust benzokolonka rosija piset po svojemu urovniu razvytiija druzjam iz afriki,tam im otvetit.
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01.02.2022 13:47 Відповісти
Раббсия грозит НАТО и Байдену очередным Ультиматумом...,типа отдайте нам братскую Германию времен Йохами Риббентропа вместе с ГДР и Берлином...... там наш ГрязьПром посьтроил Северный потоп...
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01.02.2022 13:51 Відповісти
Стингеры красавы...
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01.02.2022 13:58 Відповісти
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01.02.2022 14:09 Відповісти
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01.02.2022 15:24 Відповісти
Завтра РАБссия поставит Тушонку Рузвельта и мелкую рыбешку кильку премьера Британии Черчилля на РАБссию в 1941 году....а почему только в Кемерово Новосибирск и Иркутск Якутск Читу и Магадан......а почему не Киев Минск Вильнюс Ригу и Таллин?Крысы МАВЗОЛЕЙНЫЕ...почему?
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01.02.2022 15:24 Відповісти
 
 