Росія поки не передавала відповіді на пропозиції США щодо безпеки, - Пєсков

Росія поки що не підготувала офіційну реакцію на американську відповідь на її пропозиції щодо гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Під час спілкування з журналістами його попросили підтвердити заяву Держдепартаменту про те, що США отримали від Росії реакцію на письмові відповіді Москві.

"Ні. Там виникла плутанина. Це були інші міркування, дещо з іншої проблематики. Поки що основної відповіді РФ на головну тему, напевно, нинішніх днів передано не було. Поки що ця відповідь готується", - сказав він.

Пєсков зазначив, що наразі невідомо, коли буде підготовлено офіційну реакцію Росії.

"Це, коли президент вважає за необхідне. Я поки не можу сказати", - заявив він.

Також читайте: РФ назвала Вашингтон "генератором напруги" і заявила, що не збирається "задкувати і ставати у стійці струнко" через санкції США