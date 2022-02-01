Россия пока не передавала ответы на предложения США по безопасности, - Песков

Россия пока не подготовила официальную реакцию на американский ответ на ее предложения по гарантиям безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили подтвердить заявление Госдепартамента о том, что США получили от России реакцию на свои письменные ответы Москве.

"Нет. Там возникла путаница. Это были другие соображения, несколько по другой проблематике. Пока основного ответа РФ по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было. Пока этот ответ готовится", - сказал он.

Песков отметил, что пока неизвестно, когда будет подготовлена официальная реакция России.

"Это, когда президент посчитает необходимым. Я пока не могу сказать", - заявил он.

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