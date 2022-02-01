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Россия пока не передавала ответы на предложения США по безопасности, - Песков

Россия пока не передавала ответы на предложения США по безопасности, - Песков

Россия пока не подготовила официальную реакцию на американский ответ на ее предложения по гарантиям безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили подтвердить заявление Госдепартамента о том, что США получили от России реакцию на свои письменные ответы Москве.

"Нет. Там возникла путаница. Это были другие соображения, несколько по другой проблематике. Пока основного ответа РФ по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было. Пока этот ответ готовится", - сказал он.

Песков отметил, что пока неизвестно, когда будет подготовлена официальная реакция России.

"Это, когда президент посчитает необходимым. Я пока не могу сказать", - заявил он.

Также читайте: РФ назвала Вашингтон "генератором напряжения" и заявила, что не собирается "пятиться и вставать по стойке смирно" из-за санкций США

Автор: 

Песков Дмитрий (1940) россия (96200) США (27156)


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Топ комментарии
+4
Ну що? Ще кілька бортів з озброєнням в Борисполі і затвердження Конгресом санкцій до членів сімей кремлівської еліти які живуть в США - і відповідь Кремля ми не тільки почуємо але й побачимо!
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01.02.2022 13:17 Ответить
+3
"Нет. Там возникла путаница. Это были другие соображения, несколько по другой проблематике."


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01.02.2022 13:28 Ответить
+3
Послезавтра в Киев прилетает Султан Эрдоган с партией Байрактаров...,Петр Алексеевич...Голобородька каже, хватит Байрактаров товарищ Эрдоган...... Мацковия стонет...просит новый сериал Скотов-Сватов...
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01.02.2022 13:34 Ответить
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Минус миллион ватников за год это и так неплохой ответ , но пару-тройку миллионов будет ещё лучше ...
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01.02.2022 13:14 Ответить
Бо обсрані ще обтікають...
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01.02.2022 13:15 Ответить
Ну що? Ще кілька бортів з озброєнням в Борисполі і затвердження Конгресом санкцій до членів сімей кремлівської еліти які живуть в США - і відповідь Кремля ми не тільки почуємо але й побачимо!
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01.02.2022 13:17 Ответить
"Напиши мне,напиши,
Напиши мне,ради Бога.." (с)
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01.02.2022 13:21 Ответить
"полковнику никто не пишет" )))
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01.02.2022 13:29 Ответить
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01.02.2022 13:50 Ответить
сами кукарекали давайте ответ побыстрее, а сами когда посчитаем нужным...
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01.02.2022 13:26 Ответить
письков ты сначала свой выводок эвакуируй из Франции и США в родные *****, а потом пиши письма на деревню дедушке.
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01.02.2022 13:26 Ответить
"Нет. Там возникла путаница. Это были другие соображения, несколько по другой проблематике."


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01.02.2022 13:28 Ответить
Можно его показать Кабаевой. Пусть хоть раз в жизни увидит что-то нормального размера.
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01.02.2022 13:36 Ответить
Злые языки кажуть шо Петр Порошенко закупил крупную партию Стингеров у США,наверно потому что Украина до сих пор не в НАТО...
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01.02.2022 13:30 Ответить
Немецкий говвоноед ты о чем Крыса?
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01.02.2022 13:35 Ответить
Порошенко? Закупив Стінгери!? Які, ванільниє чи слівошниє? По 3 чи по 5 доларів за кілограм? По чом перепродасть петроотам? По десять?
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01.02.2022 14:24 Ответить
Послезавтра в Киев прилетает Султан Эрдоган с партией Байрактаров...,Петр Алексеевич...Голобородька каже, хватит Байрактаров товарищ Эрдоган...... Мацковия стонет...просит новый сериал Скотов-Сватов...
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01.02.2022 13:34 Ответить
Безопасность параше будет гарантирована только после того, как сами парашники развесят банду }{уйла вместе с письковым. Можем для этой цели подогнать им смереки (Зеля миллиард обещал, мы ими поделимся).
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01.02.2022 13:34 Ответить
партия Джавелинов и Стингеров уже в Киеве ФОТО МО США ...7 дней назад...
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01.02.2022 13:37 Ответить
https://zloy-odessit.livejournal.com/3737989.html?utm_medium=endless_scroll

https://zloy-odessit.livejournal.com/profile?utm_medium=endless_scroll https://zloy-odessit.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll zloy_odessit
1 февраля 2022, 13:30










0
https://zloy-odessit.livejournal.com/3737989.html?noscroll&utm_medium=endless_scroll#comments 1
Категория:

https://www.livejournal.com/category/politika?utm_source=post Политика

Путин отдаёт Дальний Восток Китаю в обмен на реваншистские амбиции в Европе

Начиная с октября 2021 года, Россия планомерно перебрасывает войска к границе с Украиной. На сегодняшний день численность личного состава ВС РФ сосредоточенного у границ с Украиной превышает 130 тыс человек, а так же тысячи единиц техники разного типа и назначения.



Подобного рода переброска вызвала соответствующую реакцию в странах Запада, увидевших в ней прямую угрозу не только Украине, но и Европе, а в России стала поводом для культивации ура-патриотических настроений. Однако данные действия для России оказались крайне бесполезными и даже более того - нанесли больше вреда, чем принесли пользы.



Прежде всего, созданием подобной угрозы Россия пыталась добиться у НАТО и непосредственно США, целого ряда уступок по важным для неё геополитическим вопросам. Но, ни в одном из вопросов она этих уступок не добилась. То есть, весь этот цирк с переброской войск оказался совершенно бессмысленным в дипломатическом и геополитическом разрезе.


Кроме того, Россия от стран Запада получила обратный эффект, а именно:



-всестороннюю поддержку Украины политически, финансово и вооружением;

-концентрацию войск НАТО в странах, для которых риск российского вторжения крайне велик;

-серьёзный удар по экономике и угрозу введения очередных, более сокрушительных санкций;



Но, что самое главное, концентрация российских войск у границ с Украиной не только не принесла сколь-нибудь значимых результатов, нанесла удар по бюджету и экономике России, катализировала действия и сосредоточенность НАТО, но и оголила ряд российских рубежей.



Например, значительное перемещение войск с территории Забайкалья в европейскую часть России, фактически, открыло Дальний Восток для Китая, который никогда не скрывал своей заинтересованности данным регионом.



Стоит отметить, что в этом году, в рамках объявленной встречи президентов России и Китая, будет подписан договор об аренде китайской стороной российских земель.



То есть, вырисовывается очень интересная картина. Россия фактически, выводит войска из Дальневосточного региона, над которым висит угроза гибридного отторжения, параллельно подписывая с Китаем, эту угрозу и представляющим, договор об аренде этих земель на 50 лет. То есть, если посмотреть на эту картину без ура-патриотической эйфории, а достаточно здраво, выходит, что Путин обменивает реваншистские амбиции на Западе своей страны, на Дальний восток, прикрывая этот обмен, некой арендой. То есть, мирно отдаёт территории Пекину, которые тот, вполне мог иным путём отобрать у Москвы, сразу же после завершения Олимпийских игр.



И можно только себе представить, с каким настроением Путин отправится в Китай. Ведь, по сути, ему суждено будет подписывать с Си Цзиньпинем акт о капитуляции. Хотя, в российской пропагандисткой среде этот акт о капитуляции назовут ничем иным как "договором аренды тысячелетия!"
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01.02.2022 13:40 Ответить
Тем временем цена на газ в Европе упала до 900 баков...,танкеры с СПГ прут газ из США словно Рузвельт тушонку Рузвельта в 1941 году для советских болванов Сралина...
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01.02.2022 13:47 Ответить
Neponimaju pocemu amerika i NATO obcajetsia s kakim to goladrancem kak rosija.Pust benzokolonka rosija piset po svojemu urovniu razvytiija druzjam iz afriki,tam im otvetit.
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01.02.2022 13:47 Ответить
Раббсия грозит НАТО и Байдену очередным Ультиматумом...,типа отдайте нам братскую Германию времен Йохами Риббентропа вместе с ГДР и Берлином...... там наш ГрязьПром посьтроил Северный потоп...
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01.02.2022 13:51 Ответить
Стингеры красавы...
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01.02.2022 13:58 Ответить
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01.02.2022 14:09 Ответить
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01.02.2022 15:24 Ответить
Завтра РАБссия поставит Тушонку Рузвельта и мелкую рыбешку кильку премьера Британии Черчилля на РАБссию в 1941 году....а почему только в Кемерово Новосибирск и Иркутск Якутск Читу и Магадан......а почему не Киев Минск Вильнюс Ригу и Таллин?Крысы МАВЗОЛЕЙНЫЕ...почему?
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01.02.2022 15:24 Ответить
 
 