Зеленський та Рютте продовжили перемовини. Темою буде справа МН17
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сьогодні після пресконференції продовжать двосторонні перемовини, під час яких розглянуть деталі розслідування справи МН-17.
Про це повідомив Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз ми продовжимо нашу зустріч і окремою важливою темою сьогодні буде розслідування справи МН17, це дуже важливо. Ми обговоримо всі деталі. Днями Європейський суд з прав людини розпочав слухання відповідної справи, і наші держави продовжать тісну співпрацю в цьому напрямку. Зокрема, в рамках спільної слідчої групи з розслідування цієї трагедії", - наголосив глава держави.
Президент висловив сподівання, що попереду у партнерстві України і Нідерландів багато нових сторінок успіху.
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