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Зеленський та Рютте продовжили перемовини. Темою буде справа МН17

Зеленський та Рютте продовжили перемовини. Темою буде справа МН17

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сьогодні після пресконференції продовжать двосторонні перемовини, під час яких розглянуть деталі розслідування справи МН-17.

Про це повідомив Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми продовжимо нашу зустріч і окремою важливою темою сьогодні буде розслідування справи МН17, це дуже важливо. Ми обговоримо всі деталі. Днями Європейський суд з прав людини розпочав слухання відповідної справи, і наші держави продовжать тісну співпрацю в цьому напрямку. Зокрема, в рамках спільної слідчої групи з розслідування цієї трагедії", - наголосив глава держави. 

Президент висловив сподівання, що попереду у партнерстві України і Нідерландів багато нових сторінок успіху.

Читайте також: Україна виклала свою позицію на усних слуханнях у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", - Мін'юст

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Нідерланди (1588) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Рютте Марк (442)


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Почніть з Цемаха.
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02.02.2022 13:30 Відповісти
Так и будут Зеле мозги за Цемаха вправлять. Просили же не отдавать его Раше.
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02.02.2022 13:59 Відповісти
Зеленський буде просити Рютте, щоб не один високопасдовець РФ не був обвинувачним у справі.
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02.02.2022 13:47 Відповісти
Ценного свидетеля Цемаха Зеленский отпустил в рф .. из-за своего бизнеса в стране )!(уйла.. , и таким способом саботирует расследование убийства сотен мирных людей московско-террористическими выб.л..ядками..
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02.02.2022 13:52 Відповісти
Зеля отпустил Цемаха потому, что дочка этого ублюдка ему Ленку напоминает. Такая же отмороженная скумбрия по 8 грн/кг, т.к. дороже никто за такое чучело не даст, даже анал-табу Ярёменко.
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02.02.2022 14:02 Відповісти
Де вся ця Європа була при українській владі в Україні три роки тому?
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02.02.2022 14:05 Відповісти
Вони зараз заметушилися не завдяки, а всупереч.

Не було б щастя, нещастя на півшостої допомогло 😂
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02.02.2022 14:22 Відповісти
 
 