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Зеленский и Рютте продолжили переговоры. Темой будет дело МН17

Зеленский и Рютте продолжили переговоры. Темой будет дело МН17

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сегодня после пресс-конференции продолжат двусторонние переговоры, в ходе которых рассмотрят детали расследования дела МН-17.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы продолжим нашу встречу и отдельной важной темой сегодня будет расследование дела МН17, это очень важно. Мы обсудим все детали. На днях Европейский суд по правам человека приступил к слушанию соответствующего дела, и наши государства продолжат тесное сотрудничество в этом направлении. В частности, в рамках общей следственной группы по расследованию этой трагедии", - подчеркнул глава государства.

Президент выразил надежду, что впереди партнерства Украины и Нидерландов много новых страниц успеха.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Нидерланды (1602) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Рютте Марк (399)


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Почніть з Цемаха.
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02.02.2022 13:30 Ответить
Так и будут Зеле мозги за Цемаха вправлять. Просили же не отдавать его Раше.
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02.02.2022 13:59 Ответить
Зеленський буде просити Рютте, щоб не один високопасдовець РФ не був обвинувачним у справі.
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02.02.2022 13:47 Ответить
Ценного свидетеля Цемаха Зеленский отпустил в рф .. из-за своего бизнеса в стране )!(уйла.. , и таким способом саботирует расследование убийства сотен мирных людей московско-террористическими выб.л..ядками..
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02.02.2022 13:52 Ответить
Зеля отпустил Цемаха потому, что дочка этого ублюдка ему Ленку напоминает. Такая же отмороженная скумбрия по 8 грн/кг, т.к. дороже никто за такое чучело не даст, даже анал-табу Ярёменко.
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02.02.2022 14:02 Ответить
Де вся ця Європа була при українській владі в Україні три роки тому?
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02.02.2022 14:05 Ответить
Вони зараз заметушилися не завдяки, а всупереч.

Не було б щастя, нещастя на півшостої допомогло 😂
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02.02.2022 14:22 Ответить
 
 