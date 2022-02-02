Зеленский и Рютте продолжили переговоры. Темой будет дело МН17

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сегодня после пресс-конференции продолжат двусторонние переговоры, в ходе которых рассмотрят детали расследования дела МН-17.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы продолжим нашу встречу и отдельной важной темой сегодня будет расследование дела МН17, это очень важно. Мы обсудим все детали. На днях Европейский суд по правам человека приступил к слушанию соответствующего дела, и наши государства продолжат тесное сотрудничество в этом направлении. В частности, в рамках общей следственной группы по расследованию этой трагедии", - подчеркнул глава государства.

Президент выразил надежду, что впереди партнерства Украины и Нидерландов много новых страниц успеха.

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