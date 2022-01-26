Украина изложила свою позицию на устных слушаниях по делу "Украина и Нидерланды против России", - Минюст
Сегодня, 26 января 2022 года, в Европейском суде по правам человека состоялись устные слушания по поводу приемлемости общего межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
С 2014 года правительство Украины активно противостоит гибридной войне Российской Федерации на юридическом фронте борьбы в Европейском суде. 27 ноября 2020 года Европейский суд сообщил правительству Украины об объединении трех межгосударственных дел в отношении массовых и систематических нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, похищений и попыток незаконного вывоза детей-сирот из Донецкой и Луганской областей на территорию Российской Федерации в 2014 году и по поводу сбития самолета рейса Малайзийских авиалиний MH17 в одно дело "Украина и Нидерланды против России" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что содержание межгосударственного заявления охватывает жалобы правительства Украины по поводу продолжающихся и систематических нарушений Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей целого ряда статей, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, начиная с апреля 2014 года: 2 (Право на жизнь), 3 (Запрет пыток), 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (Право на справедливый суд), 8 (Право на уважение к частной и семейной жизни), 9 (Свобода мнения, совести и религии), 10 (Свобода выражения мнений), 11 (Свобода собраний и объединений), 14 (Запрет дискриминации) в сочетании со статьями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенции и статьей 1 (Защита права собственности) Первого протокола к Конвенции, статьи 2 (Свобода передвижения) Протокола № 4 к Конвенции.
Минюст отмечает, что в соответствии с установленным Европейским судом порядком, в ходе устных слушаний первыми выступали представители правительства Российской Федерации, вторыми – представители Украины и третьими заслушивались представители Королевства Нидерландов.
Отмечается, что позиция правительства Российской Федерации сводилась к следующему:
- Правительство РФ не соглашается с отказом ЕСПЧ объединить межгосударственное дело "Россия против Украины" с делом "Украина и Нидерланды против России".
- РФ не признает никаких из заявленных в межгосударственных заявлениях жалоб. Россия тоже не является стороной конфликта в Украине.
- Дело должно быть отклонено как неприемлемое, поскольку заявленные в нем жалобы не подпадают под юрисдикцию РФ.
- События, к которым относится дело "Украина и Нидерланды против России", имеют место на территории Донецкой и Луганской областей, находящихся вне суверенитета РФ.
- Межгосударственное дело сфабриковано и не содержит никаких доказательств. На поддержку заявлений предоставлены фальсифицированные доказательства.
- Авиакатастрофа самолета МН-17 в июле 2014 года – это трагедия для всего мира. Но заявление правительства Нидерландов базируется на сфабрикованных доказательствах и обвинениях РФ по его ответственности за трагедию. Авария самолета имела место в период активных боевых действий в воздушном пространстве Украины. Россия не имеет отношения к сбитию самолета.
Также сообщается, что в ответ делегацией Украины во главе с Министром юстиции Денисом Малюськой была предоставлена следующая позиция:
- Сразу после установления Россией эффективного контроля над Крымским полуостровом в апреле 2014 года началась оккупация восточных областей Украины.
- Агрессия РФ – это долговременная и последовательная политика Российской Федерации, направленная на то, чтобы заставить Украину действовать в пользу России и столкнуть ее с пути к западным ценностям и европейскому выбору.
- Практика поощрения жителей оккупированных территорий получать паспорта Российской Федерации, как и в случае конфликта в Северной Осетии, также направлена на то, чтобы дать России повод для вторжения на территорию другой страны в случае, если такой повод понадобится.
- В условиях возможного вторжения РФ на территорию Украины поведение России в этом судебном процессе также выглядит угрожающе. Правительство России неоднократно пыталось сорвать слушания по поводу приемлемости по этому делу.
- Правительство Украины считает, что Суд должен направить четкий сигнал правительству РФ, что его манипуляции не будут приемлемыми, и что оно должно отвечать за многочисленные нарушения прав находившихся под юрисдикцией РФ людей.
- Российская Федерация имеет экстратерриториальную юрисдикцию в понимании статьи 1 Конвенции самое позднее – с конца апреля 2014 г., что подтверждается следующим: эффективным контролем территории (присутствие российских военных и вооружения); военным, политическим и экономическим влиянием на руководство так называемых "Д/ЛНР"; физическим контролем, осуществляемым представителями РФ над пострадавшими от нарушений прав человека.
- Эффективный контроль над территорией Донбасса РФ установила в апреле 2014 года (процесс установления такой территории продемонстрирован подробно на предоставленных Украиной картах).
- В отрицание позиции РФ по поводу ее непричастности к действиям "сепаратистов", перехваченные разговоры и заявления главарей боевиков доказывают, что они контролировались Россией. Также доказательства свидетельствуют, что с момента начала Украиной антитеррористической операции Россия оказывала логистическую и военную поддержку наемникам РФ.
- Одновременно с военным присутствием и поддержкой РФ осуществляла контроль над ключевыми политическими и экономическими сферами деятельности так называемых республик, что подтверждалось руководителями этих объединений.
- Кроме того, с 2019 года все жители так называемых "Д/ЛНР" могут стать гражданами РФ, что необходимо для получения пенсий и социальных выплат жителями этих республик.
- Правительство РФ не предоставило доказательств и аргументов в ответ на предоставленные Украиной доказательства присутствия российских военных и вооружения на территории восточной Украины.
- Российская Федерация должна нести ответственность за систематические и продолжающиеся нарушения прав человека на территории восточной Украины, в том числе – за сбитие самолета рейса Малайзийских авиалиний MH17, а Европейский суд имеет компетенцию рассматривать это дело.
- Существование административной практики нарушений РФ прав человека подтверждается двумя основными типами доказательств: докладами международных организаций и свидетельскими показаниями, подтверждающими информацию, изложенную в докладах.
- Как и по делу в отношении Крыма, правительство Украины утверждает, что правило исчерпания эффективных средств национальной правовой защиты не применяется по этому делу в связи с существованием административной практики нарушений прав человека.
- Основной целью Украины в этом деле является прекращение нарушения прав человека и предотвращение их в будущем на неподконтрольной ему территории.
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