Украина изложила свою позицию на устных слушаниях по делу "Украина и Нидерланды против России", - Минюст

Сегодня, 26 января 2022 года, в Европейском суде по правам человека состоялись устные слушания по поводу приемлемости общего межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

С 2014 года правительство Украины активно противостоит гибридной войне Российской Федерации на юридическом фронте борьбы в Европейском суде. 27 ноября 2020 года Европейский суд сообщил правительству Украины об объединении трех межгосударственных дел в отношении массовых и систематических нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, похищений и попыток незаконного вывоза детей-сирот из Донецкой и Луганской областей на территорию Российской Федерации в 2014 году и по поводу сбития самолета рейса Малайзийских авиалиний MH17 в одно дело "Украина и Нидерланды против России" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что содержание межгосударственного заявления охватывает жалобы правительства Украины по поводу продолжающихся и систематических нарушений Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей целого ряда статей, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, начиная с апреля 2014 года: 2 (Право на жизнь), 3 (Запрет пыток), 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (Право на справедливый суд), 8 (Право на уважение к частной и семейной жизни), 9 (Свобода мнения, совести и религии), 10 (Свобода выражения мнений), 11 (Свобода собраний и объединений), 14 (Запрет дискриминации) в сочетании со статьями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенции и статьей 1 (Защита права собственности) Первого протокола к Конвенции, статьи 2 (Свобода передвижения) Протокола № 4 к Конвенции.





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Минюст отмечает, что в соответствии с установленным Европейским судом порядком, в ходе устных слушаний первыми выступали представители правительства Российской Федерации, вторыми – представители Украины и третьими заслушивались представители Королевства Нидерландов.

Отмечается, что позиция правительства Российской Федерации сводилась к следующему:

Правительство РФ не соглашается с отказом ЕСПЧ объединить межгосударственное дело "Россия против Украины" с делом "Украина и Нидерланды против России". РФ не признает никаких из заявленных в межгосударственных заявлениях жалоб. Россия тоже не является стороной конфликта в Украине. Дело должно быть отклонено как неприемлемое, поскольку заявленные в нем жалобы не подпадают под юрисдикцию РФ. События, к которым относится дело "Украина и Нидерланды против России", имеют место на территории Донецкой и Луганской областей, находящихся вне суверенитета РФ. Межгосударственное дело сфабриковано и не содержит никаких доказательств. На поддержку заявлений предоставлены фальсифицированные доказательства. Авиакатастрофа самолета МН-17 в июле 2014 года – это трагедия для всего мира. Но заявление правительства Нидерландов базируется на сфабрикованных доказательствах и обвинениях РФ по его ответственности за трагедию. Авария самолета имела место в период активных боевых действий в воздушном пространстве Украины. Россия не имеет отношения к сбитию самолета.

Также сообщается, что в ответ делегацией Украины во главе с Министром юстиции Денисом Малюськой была предоставлена ​​следующая позиция:

Сразу после установления Россией эффективного контроля над Крымским полуостровом в апреле 2014 года началась оккупация восточных областей Украины. Агрессия РФ – это долговременная и последовательная политика Российской Федерации, направленная на то, чтобы заставить Украину действовать в пользу России и столкнуть ее с пути к западным ценностям и европейскому выбору. Практика поощрения жителей оккупированных территорий получать паспорта Российской Федерации, как и в случае конфликта в Северной Осетии, также направлена ​​на то, чтобы дать России повод для вторжения на территорию другой страны в случае, если такой повод понадобится. В условиях возможного вторжения РФ на территорию Украины поведение России в этом судебном процессе также выглядит угрожающе. Правительство России неоднократно пыталось сорвать слушания по поводу приемлемости по этому делу. Правительство Украины считает, что Суд должен направить четкий сигнал правительству РФ, что его манипуляции не будут приемлемыми, и что оно должно отвечать за многочисленные нарушения прав находившихся под юрисдикцией РФ людей. Российская Федерация имеет экстратерриториальную юрисдикцию в понимании статьи 1 Конвенции самое позднее – с конца апреля 2014 г., что подтверждается следующим: эффективным контролем территории (присутствие российских военных и вооружения); военным, политическим и экономическим влиянием на руководство так называемых "Д/ЛНР"; физическим контролем, осуществляемым представителями РФ над пострадавшими от нарушений прав человека. Эффективный контроль над территорией Донбасса РФ установила в апреле 2014 года (процесс установления такой территории продемонстрирован подробно на предоставленных Украиной картах). В отрицание позиции РФ по поводу ее непричастности к действиям "сепаратистов", перехваченные разговоры и заявления главарей боевиков доказывают, что они контролировались Россией. Также доказательства свидетельствуют, что с момента начала Украиной антитеррористической операции Россия оказывала логистическую и военную поддержку наемникам РФ. Одновременно с военным присутствием и поддержкой РФ осуществляла контроль над ключевыми политическими и экономическими сферами деятельности так называемых республик, что подтверждалось руководителями этих объединений. Кроме того, с 2019 года все жители так называемых "Д/ЛНР" могут стать гражданами РФ, что необходимо для получения пенсий и социальных выплат жителями этих республик. Правительство РФ не предоставило доказательств и аргументов в ответ на предоставленные Украиной доказательства присутствия российских военных и вооружения на территории восточной Украины. Российская Федерация должна нести ответственность за систематические и продолжающиеся нарушения прав человека на территории восточной Украины, в том числе – за сбитие самолета рейса Малайзийских авиалиний MH17, а Европейский суд имеет компетенцию рассматривать это дело. Существование административной практики нарушений РФ прав человека подтверждается двумя основными типами доказательств: докладами международных организаций и свидетельскими показаниями, подтверждающими информацию, изложенную в докладах. Как и по делу в отношении Крыма, правительство Украины утверждает, что правило исчерпания эффективных средств национальной правовой защиты не применяется по этому делу в связи с существованием административной практики нарушений прав человека. Основной целью Украины в этом деле является прекращение нарушения прав человека и предотвращение их в будущем на неподконтрольной ему территории.

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