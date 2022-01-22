26 января состоится заседание ЕСПЧ касательно дела "Украина против России" по Донбассу, - Малюська. ВИДЕО
В следующую среду, 26 января, состоится заседание Европейского суда по правам человека касательно дела "Украина против России" по Донбассу.
Об этом сообщил в фейсбуке министр юстиции Украины Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в судебном заседании интересы Украины будет представлять команда Министерства юстиции вместе с юридическими советниками.
"Мы опровергнем миф о "их там нет" и докажем, что именно РФ контролировала оккупированные территории Донбасса, начиная с 2014 года, и что именно россияне виновны в нарушении прав человека", - отмечает представитель украинской команды Наталья Коломиец.
