26 января состоится заседание ЕСПЧ касательно дела "Украина против России" по Донбассу, - Малюська. ВИДЕО

В следующую среду, 26 января, состоится заседание Европейского суда по правам человека касательно дела "Украина против России" по Донбассу.

Об этом сообщил в фейсбуке министр юстиции Украины Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в судебном заседании интересы Украины будет представлять команда Министерства юстиции вместе с юридическими советниками.

"Мы опровергнем миф о "их там нет" и докажем, что именно РФ контролировала оккупированные территории Донбасса, начиная с 2014 года, и что именно россияне виновны в нарушении прав человека", - отмечает представитель украинской команды Наталья Коломиец.

Читайте также: Россия намеренно "тормозит" судебные процессы против Украины в ЕСПЧ, понимая уязвимость своих позиций, - экс-уполномоченный по делам Евросуда Кульчицкий

россия (96924) Донбасс (26961) Европейский суд по правам человека (818) Малюська Денис (322)
Як важливо було, щоб "дебіл, ***..." оголосив свої вимоги до НАТО. Так "налякати" НАТО треба ще навчитись !! Тепер черга лякатись іншій стороні. Своєї тіні. А можливо й і свого вигляду у дзеркалі?
22.01.2022 12:24 Ответить
Каждого в платную камеру,поц,не?
22.01.2022 13:09 Ответить
Самый худший вариант для нас - это формулы агента кремля штайнмаера, с попытками провести выборы на неподконтрольной вражеской территории, где раздаются рашистские паспорта и целыми днями вкладывается в уши, что Украины там никогда не будет. То есть идея сама по себе нонсенс. Плюс простить всех убийц, которые пытали и калечили людей в подвалах, еще и притащить в Раду боевиков и агентов кремля, у которых руки по локоть в крови и рашистские паспорта. Это все делается только с одной целью - спровоцировать уже реальный внутренний конфликт в Украине. Без этого пуйлу ничего не светит - на пономасштабную войну он не решится, не для того награбил 200 миллиардов, это блеф.
22.01.2022 18:04 Ответить
 
 