26 января состоится заседание ЕСПЧ касательно дела "Украина против России" по Донбассу, - Малюська. ВИДЕО

В следующую среду, 26 января, состоится заседание Европейского суда по правам человека касательно дела "Украина против России" по Донбассу.

Об этом сообщил в фейсбуке министр юстиции Украины Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в судебном заседании интересы Украины будет представлять команда Министерства юстиции вместе с юридическими советниками.

"Мы опровергнем миф о "их там нет" и докажем, что именно РФ контролировала оккупированные территории Донбасса, начиная с 2014 года, и что именно россияне виновны в нарушении прав человека", - отмечает представитель украинской команды Наталья Коломиец.

