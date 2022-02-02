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Новини Війна
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Немає жодних достовірних дат можливого початку агресії РФ проти України, - Кулеба

Немає жодних достовірних дат можливого початку агресії РФ проти України, - Кулеба

Не існує жодних достовірних теоретичних дат початку агресії РФ проти України. Жодна наявна інформація не дозволяє зробити навіть припущення про якусь дату.

Про це заявив на брифінгу в Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає жодних достовірних теоретичних дат початку російської агресії. Це все існує в соцмережах, рефлексіях наших експертів, громадян. Але жодна з наявних інформацій не дозволяє зробити навіть припущення про якусь дату", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна має повну інформацію про маневри і те, що відбувається вздовж державного кордону. Тож якщо навчання РФ у Білорусі "почнуть еволюціонувати у щось інше, Україна миттєво це побачить та підготується".

Читайте: Пентагон привів у готовність кілька тисяч військових США на випадок відправлення до Європи, - Wall Street Journal

Автор: 

росія (66144) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Яки дати?
Чим більше військова, дипломатична, та фінансова допомога Україні - тим менше вірогідність нападу Мордора.
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02.02.2022 16:56 Відповісти
+10
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02.02.2022 17:11 Відповісти
+9
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02.02.2022 17:04 Відповісти
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Про це невідомо навіть самій бункєрній скрєпаноснай бабусє...
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02.02.2022 16:54 Відповісти
Потрібно самим призначити дату наступу і самим йти у наступ, це єдиний вихід з цього становища! Краще швидка смерть ніж страх смерті без кінця.
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02.02.2022 16:56 Відповісти
Призначай і уперед та з піснею
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02.02.2022 17:03 Відповісти
Здрісті чи як там по-вашому
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02.02.2022 17:17 Відповісти
"Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому можливому форматі. Україна хоче врегулювати конфлікт з Росією дипломатичним шляхом" - Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр Кулеба,

Про що ти будеш домовлятися, мосько... коли вже в грі "великі калібри слонів" - Байден і Путін? І ...
-Закон про ленд-ліз у конгресі,
-Налагоджений повітряний міст постачання озброєнь. Усіх видів. -Безпрецедентна підтримка світу... і безпекових організацій

Але ж ...

За ці пару тижнів Путін встиг "допомогти":
-Озброїти Україну, як ніхто не міг і припустити
-Об'єднати Європу, як ніхто і не міг припустити
-Запустити процеси енергетичної безпеки Європи та незалежності її від російських вуглеводнів, про що ніхто в кремлі не міг уявити ще місяць тому
-Путін намагався розколоти НАТО - Розколов... бо запустив інтеграційні процеси саме серед тих країн, кому Путін вже засів в печінках (Британія-Україна- Польща... на підході - Прибалти та інші з бувшого колоніального "совєцкого табору")

Путін сам загнав себе в кут ... перехитрив. -переграв зі своїми понтами

Він все думав, що і цього разу буде так само, як завжди.
-Що безхребетний, який любить тихе, сите, комфортне життя Захід - просто банально злякається. І, задерши лапки, зробить усе, щоб уникнути війни. І, виходячи з цієї причини, підняв ставки на надхмарну висоту.
-А Захід узяв - і не задер. І не побіг. І не підтиснув хвіст.
-І підняв ставки у відповідь. І ще вище.
-І м'яч тепер справді на боці Путіна.
-Що він буде з ним робити - не знає тепер ніхто.
Навіть сам Путін.
-Бо розклад кардинально змінився... і не в його пользу, а з точністю до навпаки від того, на що розраховував Путін...
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02.02.2022 17:32 Відповісти
Що там у ***** в мізках
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02.02.2022 16:55 Відповісти
Там только военная повестка дня.
Чтобы доказать "крутость", что его ничто и никто не остановит.
Типа круче только варённые яйца.
Простои другого варианта доказать крутизну бросив вызов всему миру у Путлера нет.
Единственное, что лежит на другой чаше весов - это страх за себя.
Чтобы не заразиться ковидом Путлер держался от венгра Орбана на дистанции... 5 метров. И это то после 3 серий вакцинации.
Понты и личный страх - вот что лежит на весах войны и мира в 21 веке
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02.02.2022 18:32 Відповісти
Яки дати?
Чим більше військова, дипломатична, та фінансова допомога Україні - тим менше вірогідність нападу Мордора.
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02.02.2022 16:56 Відповісти
Пора уже прекращать -- телевизионную истерию
Когда долго кричать война война - просто
народ может перегореть
И в момент действительной опасности --- проигнорировать опасность
Важно действительно создать Тероборону
а не заболтать это мероприятие
Это тяжёлая повседневная работа а не ток шоу
А то в Украине уже привыкли решать серьёзные
вопросы на ток шоу
Так и решения сетях вопросов остаётся только шоу
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02.02.2022 17:01 Відповісти
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02.02.2022 17:04 Відповісти
Ваш ком треба у всіх ЗМІ опублікувати. Щоб скабеєви луснули від злості.
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02.02.2022 19:02 Відповісти
не моя картинка
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1488883260969177090?cxt=HHwWhMC-of_byakpAAAA взял отсюда
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02.02.2022 19:20 Відповісти
Я почав.
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02.02.2022 19:09 Відповісти
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02.02.2022 17:09 Відповісти
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02.02.2022 17:11 Відповісти
Німеччина влітку 1941-го зтягує величезний масив бойових частин до німецько-радянського кордону.
Що б це могло значити ?
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02.02.2022 17:10 Відповісти
блин да промойте вы уже им мозги и глаза
если вы зеленые пытаетесь таким образлом успокоить людей то это просто глупо
народ будет спокоен когда знает что делать кто поможет и кто защитит а не ваше "все хорошо"

у зошенко есть рассказ "Печка". почитайте кто не читал. наши "правители" (прости господи) - представитель ЖЭКа из рассказа

когда то великий Филиппенко гениально это рассказ на сцене представлял

https://www.youtube.com/watch?v=6URNEFR7g2I
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02.02.2022 17:15 Відповісти
У Єрмака питали?
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02.02.2022 17:18 Відповісти
Тяжело спрогнозировать действия Кремля не потому , что разведка плохо работает - информации полно , а потому , что Пу сам пока не определился , где и как ударить . То , что удар будет , сомнений нет . Иначе он будет вьіглядеть лузером , а єто табу . Скорее всего , пойдут лугандонские обизяньі отвоевьівать "свои" области . Их потери Пу не волнуют , в отличие от своей армии . Ну и попьітку отрезать часть сил ВСУ на Донбассе , тоже нельзя исключать .
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02.02.2022 18:55 Відповісти
Трясця, війни починаються несподівано. Фактор несподіваності на початку дає перевагу на тиждень-два. А у 1941 році вистачило на пів року.
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02.02.2022 18:59 Відповісти
Іловайськ та інтервенція військ рФ жодна Ванга не спрогнозувала. Про що там лопоче Кулеба?
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02.02.2022 19:00 Відповісти
 
 