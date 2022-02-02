Немає жодних достовірних дат можливого початку агресії РФ проти України, - Кулеба

Не існує жодних достовірних теоретичних дат початку агресії РФ проти України. Жодна наявна інформація не дозволяє зробити навіть припущення про якусь дату.

Про це заявив на брифінгу в Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Немає жодних достовірних теоретичних дат початку російської агресії. Це все існує в соцмережах, рефлексіях наших експертів, громадян. Але жодна з наявних інформацій не дозволяє зробити навіть припущення про якусь дату", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна має повну інформацію про маневри і те, що відбувається вздовж державного кордону. Тож якщо навчання РФ у Білорусі "почнуть еволюціонувати у щось інше, Україна миттєво це побачить та підготується".

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