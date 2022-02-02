Немає жодних достовірних дат можливого початку агресії РФ проти України, - Кулеба
Не існує жодних достовірних теоретичних дат початку агресії РФ проти України. Жодна наявна інформація не дозволяє зробити навіть припущення про якусь дату.
Про це заявив на брифінгу в Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Немає жодних достовірних теоретичних дат початку російської агресії. Це все існує в соцмережах, рефлексіях наших експертів, громадян. Але жодна з наявних інформацій не дозволяє зробити навіть припущення про якусь дату", - сказав Кулеба.
За його словами, Україна має повну інформацію про маневри і те, що відбувається вздовж державного кордону. Тож якщо навчання РФ у Білорусі "почнуть еволюціонувати у щось інше, Україна миттєво це побачить та підготується".
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Про що ти будеш домовлятися, мосько... коли вже в грі "великі калібри слонів" - Байден і Путін? І ...
-Закон про ленд-ліз у конгресі,
-Налагоджений повітряний міст постачання озброєнь. Усіх видів. -Безпрецедентна підтримка світу... і безпекових організацій
Але ж ...
За ці пару тижнів Путін встиг "допомогти":
-Озброїти Україну, як ніхто не міг і припустити
-Об'єднати Європу, як ніхто і не міг припустити
-Запустити процеси енергетичної безпеки Європи та незалежності її від російських вуглеводнів, про що ніхто в кремлі не міг уявити ще місяць тому
-Путін намагався розколоти НАТО - Розколов... бо запустив інтеграційні процеси саме серед тих країн, кому Путін вже засів в печінках (Британія-Україна- Польща... на підході - Прибалти та інші з бувшого колоніального "совєцкого табору")
Путін сам загнав себе в кут ... перехитрив. -переграв зі своїми понтами
Він все думав, що і цього разу буде так само, як завжди.
-Що безхребетний, який любить тихе, сите, комфортне життя Захід - просто банально злякається. І, задерши лапки, зробить усе, щоб уникнути війни. І, виходячи з цієї причини, підняв ставки на надхмарну висоту.
-А Захід узяв - і не задер. І не побіг. І не підтиснув хвіст.
-І підняв ставки у відповідь. І ще вище.
-І м'яч тепер справді на боці Путіна.
-Що він буде з ним робити - не знає тепер ніхто.
Навіть сам Путін.
-Бо розклад кардинально змінився... і не в його пользу, а з точністю до навпаки від того, на що розраховував Путін...
Чтобы доказать "крутость", что его ничто и никто не остановит.
Типа круче только варённые яйца.
Простои другого варианта доказать крутизну бросив вызов всему миру у Путлера нет.
Единственное, что лежит на другой чаше весов - это страх за себя.
Чтобы не заразиться ковидом Путлер держался от венгра Орбана на дистанции... 5 метров. И это то после 3 серий вакцинации.
Понты и личный страх - вот что лежит на весах войны и мира в 21 веке
Чим більше військова, дипломатична, та фінансова допомога Україні - тим менше вірогідність нападу Мордора.
Когда долго кричать война война - просто
народ может перегореть
И в момент действительной опасности --- проигнорировать опасность
Важно действительно создать Тероборону
а не заболтать это мероприятие
Это тяжёлая повседневная работа а не ток шоу
А то в Украине уже привыкли решать серьёзные
вопросы на ток шоу
Так и решения сетях вопросов остаётся только шоу
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1488883260969177090?cxt=HHwWhMC-of_byakpAAAA взял отсюда
Що б це могло значити ?
если вы зеленые пытаетесь таким образлом успокоить людей то это просто глупо
народ будет спокоен когда знает что делать кто поможет и кто защитит а не ваше "все хорошо"
у зошенко есть рассказ "Печка". почитайте кто не читал. наши "правители" (прости господи) - представитель ЖЭКа из рассказа
когда то великий Филиппенко гениально это рассказ на сцене представлял
https://www.youtube.com/watch?v=6URNEFR7g2I