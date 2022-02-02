В Україні вже понад 50% COVID-ліжок для дітей зайняті, - МОЗ

У медзакладах України зайнято понад 50% лііжок для дітей, хворих на коронавірус. Кількість госпіталізацій серед неповнолітніх зросла втричі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Зайнято понад 50% ліжок, призначених для лікування дітей. З початку року кількість госпіталізованих дітей зросла втричі. Вакцина Comirnaty від Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років", - розповів він.

Лікар закликав батьків менших дітей нагадати їм базові протиепідемічні правила, такі як: миття рук, етикет кашлю та фізичну дистанцію.

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