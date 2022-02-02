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Новини Боротьба з коронавірусом
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В Україні вже понад 50% COVID-ліжок для дітей зайняті, - МОЗ

В Україні вже понад 50% COVID-ліжок для дітей зайняті, - МОЗ

У медзакладах України зайнято понад 50% лііжок для дітей, хворих на коронавірус. Кількість госпіталізацій серед неповнолітніх зросла втричі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Зайнято понад 50% ліжок, призначених для лікування дітей. З початку року кількість госпіталізованих дітей зросла втричі. Вакцина Comirnaty від Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років", - розповів він.

Лікар закликав батьків менших дітей нагадати їм базові протиепідемічні правила, такі як: миття рук, етикет кашлю та фізичну дистанцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львів розгортає додаткові ліжка для хворих на COVID-19 дітей, - Садовий

діти (5154) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Сейчас ковиддиссиденты расскажут нам, что это обычный грипп и раньше каджую зиму такое происходило...
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02.02.2022 18:37 Відповісти
Не пацан, ты не прав, ковид19 реально существует и она кому то как простуда, а кто то в реанимации, а дети это очень хреново
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02.02.2022 18:50 Відповісти
То есть первую фразу моего поста ты либо не прочитал, либо не понял. Это очень хреново.
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02.02.2022 19:10 Відповісти
ні, скажемо, що дитячих ліжок всього трохи більше 4000 ,або біля 6% від усіх ковідних ліжок. тому досить маніпулювати відносними цифрами
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02.02.2022 19:08 Відповісти
Тобто ти стверджуєш, що така ж ситуація була з грипаом кожного року до 2019?
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02.02.2022 22:14 Відповісти
Верно, пусть дети помрут, но вакцинировать не дадим! Типичное тупое совковое быдло, Олександр. С другой стороны, откуда у тебя дети?
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02.02.2022 20:27 Відповісти
 
 