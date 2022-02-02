СБУ викрила трьох неповнолітніх замовників масових псевдомінувань у Черкасах

У Черкасах СБУ викрила зловмисників, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, замовниками виявилися троє неповнолітніх жителів Черкаської області - двоє студентів з Черкас та один мешканець Сміли.

"Усі вони замовляли "послуги" з псевдомінування у закритих телеграм-каналах. Серед інших, вони писали й уже викритому СБУ "мінеру". Він не лише користувався закритими чатами, а й створив власний канал, на якому приймав "замовлення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що викриті зловмисники зізналися у скоєному та пояснили, що "мінуваннями" прагнули зірвати навчальний процес і розважитися.

У ході низки обшуків за місцями проживання у зловмисників вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування у телеграм-чаті та замовлення на мінування об’єктів.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.

Також перевіряється причетність вказаних підлітків до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.