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СБУ викрила трьох неповнолітніх замовників масових псевдомінувань у Черкасах

СБУ викрила трьох неповнолітніх замовників масових псевдомінувань у Черкасах

У Черкасах СБУ викрила зловмисників, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, замовниками виявилися троє неповнолітніх жителів Черкаської області - двоє студентів з Черкас та один мешканець Сміли.

"Усі вони замовляли "послуги" з псевдомінування у закритих телеграм-каналах. Серед інших, вони писали й уже викритому СБУ "мінеру". Він не лише користувався закритими чатами, а й створив власний канал, на якому приймав "замовлення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що викриті зловмисники зізналися у скоєному та пояснили, що "мінуваннями" прагнули зірвати навчальний процес і розважитися.

У ході низки обшуків за місцями проживання у зловмисників вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування у телеграм-чаті та замовлення на мінування об’єктів.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.

Також перевіряється причетність вказаних підлітків до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.

СБУ викрила трьох неповнолітніх замовників масових псевдомінувань у Черкасах 01

СБУ викрила трьох неповнолітніх замовників масових псевдомінувань у Черкасах 02

мінування (1218) підлітки (423) СБУ (12991) Черкаси (568)


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Топ коментарі
+22
Батькам виставити рахунок за всі ці "пустощі" неповнолітніх беДілів і звичайно на облік з "вовчим" квитком))) Ох і посміє осі всі разом)))
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02.02.2022 19:17 Відповісти
+20
За рашистське бабло через український кримінал знаходять неповнолітніх бо їм менше світить. Одразу легенду їм придумали: "щоб в школу не ходити" Гадаю, вони і так дорогу в школу чи пту забули. Невже СБУ не може з.ясувати, звідки роги ???!
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02.02.2022 19:18 Відповісти
+15
Аніжедєті яжематєй. Вседозволеність у дитячому віці виливається у кримінал в зрілому.
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02.02.2022 19:25 Відповісти
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Батькам виставити рахунок за всі ці "пустощі" неповнолітніх беДілів і звичайно на облік з "вовчим" квитком))) Ох і посміє осі всі разом)))
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02.02.2022 19:17 Відповісти
И в Черкассах на центральной площади каждое утро пару месяцев петь "Батько наш Бандера". Шутка, есть уголовный кодекс для таких "минеров". Хотя это исполнение можно совместить с общественными работами по наведению порядка.
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02.02.2022 21:11 Відповісти
І колонії би для неповнолітніх років на пять... і нормуль.
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02.02.2022 23:05 Відповісти
Батьки поки що грошима розплатяться, а що їх чекає у майбутньому з таким вихованням ?
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02.02.2022 19:18 Відповісти
Прийдеться продавати квартиру і їхати до бабці в село жити
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02.02.2022 19:36 Відповісти
Бабця давно вже переписала хату на кота... злякавшись, що прийдеться Бобіка продати за комуналку!
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02.02.2022 21:56 Відповісти
@башити на будові підсобником, або на ринку тачки тягати. Таке майбутнє у дол@ойобів
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02.02.2022 19:51 Відповісти
Умный и хитрый да заработает и судимости не помешают, но жизнь такая штука сложная и непредсказуемая, что иногда у людей все через сраку, да не по по их воле происходит. И даже у Людей с большой буквы, умных и порядочных. Не стоит тобою перечисленные должности относить к разряду "для дебилов". Как говорится - не стоит зарекаться.
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02.02.2022 21:22 Відповісти
За рашистське бабло через український кримінал знаходять неповнолітніх бо їм менше світить. Одразу легенду їм придумали: "щоб в школу не ходити" Гадаю, вони і так дорогу в школу чи пту забули. Невже СБУ не може з.ясувати, звідки роги ???!
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02.02.2022 19:18 Відповісти
Аніжедєті яжематєй. Вседозволеність у дитячому віці виливається у кримінал в зрілому.
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02.02.2022 19:25 Відповісти
В армії кажуть трішки по-іншому : "Бардак начинается с расстёгнутого подворотничка а заканчивается дисциплинарным батальйоном!"
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02.02.2022 21:59 Відповісти
Ізолюйте їх від батьків , бо після сплати всіх рахунків і штрафів батьки їх просто зроблять каліками .
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02.02.2022 19:31 Відповісти
СБУ викрила трьох неповнолітніх замовників масових псевдомінувань у Черкасах Джерело:

ФСБ змінило тактику - тепер вербують неповнолітніх у різних месенджерах за руцкомірскую ідею. Дякувати ТБ каналам олігархів за розповсюдження в суспільстві на 8 ий рік війни прорасєйських серіалів і ідей.
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02.02.2022 19:32 Відповісти
Колись такі неповнолітні придурки "розважалися" тим що робили саморобні радіопередавачі і виходили в ефір При цьому лізли навіть на частоти які використовувалися військовими та цивільною авіацією для управління авіарухом У нас був один такий на вулиці Коли вирахували то в домі конфіскували все пов"язане з радіозв"язком - то останньої радіолампи! Батькам "вчистили" так що і "десятому заказували"!!! А сам "радіолюбитель" тижнів три ходив посмугований ременем
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02.02.2022 19:35 Відповісти
Ну да.
И фамилия такого барана, навечно в списках особых отделов.
Очень знакомо.
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02.02.2022 21:18 Відповісти
Може пустити їх на органи - щоб закрити витрати на ці виклики. Все одно з них вже норм люди не стануть.
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02.02.2022 19:38 Відповісти
Строже, гораздо строже надо наказывать за такие выходки, чтоб больше другим не повадно было, а то это у вас слишком, как-то гуманно получается.
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02.02.2022 19:38 Відповісти
Пидаростки..
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02.02.2022 21:01 Відповісти
СБУ, а коли разоблачити Баканова і Зеленського? Чи , як переїхав голова КГБ УССР

Галушко до мацкви і перевіз архіви українських сексотів, СБУ законна філія ФСБ?
Покришуйте бізнес, чи нігерійський наркотрафік, це вам до вподоби підори
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02.02.2022 21:11 Відповісти
Цікаво, а чому цих полудурків викрила СБУ, а не кіберполіція, в прямі обов'язки якої входить саме така діяльність? А, зрозумів! Їм ніколи, вони займаються важливішою справою - голих дівчат з веб-камер ловлять.
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02.02.2022 22:12 Відповісти
ха.. дебилы мля... Да разоблачите уже крота в ОП !? или слабо !?
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03.02.2022 00:05 Відповісти
 
 