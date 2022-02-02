СБУ разоблачила трех несовершеннолетних заказчиков массовых псевдоминирований в Черкассах
В Черкассах СБУ разоблачила злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, заказчиками оказались трое несовершеннолетних жителей Черкасской области – двое студентов из Черкасс и один житель Смелы.
"Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых телеграмм-каналах. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ "минеру". Он не только пользовался закрытыми чатами, но и создал собственный канал, на котором принимал "заказы"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разоблаченные злоумышленники признались в содеянном и объяснили, что "минированиями" стремились сорвать учебный процесс и развлечься.
В ходе ряда обысков по местам проживания у злоумышленников изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в телеграмм-чате и заказы на минирование объектов.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) УК Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении фигурантам.
Также проверяется причастность указанных подростков к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.
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ФСБ змінило тактику - тепер вербують неповнолітніх у різних месенджерах за руцкомірскую ідею. Дякувати ТБ каналам олігархів за розповсюдження в суспільстві на 8 ий рік війни прорасєйських серіалів і ідей.
И фамилия такого барана, навечно в списках особых отделов.
Очень знакомо.
Галушко до мацкви і перевіз архіви українських сексотів, СБУ законна філія ФСБ?
Покришуйте бізнес, чи нігерійський наркотрафік, це вам до вподоби підори