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СБУ разоблачила трех несовершеннолетних заказчиков массовых псевдоминирований в Черкассах

СБУ разоблачила трех несовершеннолетних заказчиков массовых псевдоминирований в Черкассах

В Черкассах СБУ разоблачила злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, заказчиками оказались трое несовершеннолетних жителей Черкасской области – двое студентов из Черкасс и один житель Смелы.

"Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых телеграмм-каналах. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ "минеру". Он не только пользовался закрытыми чатами, но и создал собственный канал, на котором принимал "заказы"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разоблаченные злоумышленники признались в содеянном и объяснили, что "минированиями" стремились сорвать учебный процесс и развлечься.

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В ходе ряда обысков по местам проживания у злоумышленников изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в телеграмм-чате и заказы на минирование объектов.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) УК Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении фигурантам.

Также проверяется причастность указанных подростков к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.

СБУ разоблачила трех несовершеннолетних заказчиков массовых псевдоминирований в Черкассах 01

СБУ разоблачила трех несовершеннолетних заказчиков массовых псевдоминирований в Черкассах 02

Автор: 

минирование (1446) подростки (461) СБУ (20055) Черкассы (854)


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Топ комментарии
+22
Батькам виставити рахунок за всі ці "пустощі" неповнолітніх беДілів і звичайно на облік з "вовчим" квитком))) Ох і посміє осі всі разом)))
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02.02.2022 19:17 Ответить
+20
За рашистське бабло через український кримінал знаходять неповнолітніх бо їм менше світить. Одразу легенду їм придумали: "щоб в школу не ходити" Гадаю, вони і так дорогу в школу чи пту забули. Невже СБУ не може з.ясувати, звідки роги ???!
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02.02.2022 19:18 Ответить
+15
Аніжедєті яжематєй. Вседозволеність у дитячому віці виливається у кримінал в зрілому.
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02.02.2022 19:25 Ответить
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Батькам виставити рахунок за всі ці "пустощі" неповнолітніх беДілів і звичайно на облік з "вовчим" квитком))) Ох і посміє осі всі разом)))
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02.02.2022 19:17 Ответить
И в Черкассах на центральной площади каждое утро пару месяцев петь "Батько наш Бандера". Шутка, есть уголовный кодекс для таких "минеров". Хотя это исполнение можно совместить с общественными работами по наведению порядка.
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02.02.2022 21:11 Ответить
І колонії би для неповнолітніх років на пять... і нормуль.
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02.02.2022 23:05 Ответить
Батьки поки що грошима розплатяться, а що їх чекає у майбутньому з таким вихованням ?
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02.02.2022 19:18 Ответить
Прийдеться продавати квартиру і їхати до бабці в село жити
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02.02.2022 19:36 Ответить
Бабця давно вже переписала хату на кота... злякавшись, що прийдеться Бобіка продати за комуналку!
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02.02.2022 21:56 Ответить
@башити на будові підсобником, або на ринку тачки тягати. Таке майбутнє у дол@ойобів
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02.02.2022 19:51 Ответить
Умный и хитрый да заработает и судимости не помешают, но жизнь такая штука сложная и непредсказуемая, что иногда у людей все через сраку, да не по по их воле происходит. И даже у Людей с большой буквы, умных и порядочных. Не стоит тобою перечисленные должности относить к разряду "для дебилов". Как говорится - не стоит зарекаться.
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02.02.2022 21:22 Ответить
За рашистське бабло через український кримінал знаходять неповнолітніх бо їм менше світить. Одразу легенду їм придумали: "щоб в школу не ходити" Гадаю, вони і так дорогу в школу чи пту забули. Невже СБУ не може з.ясувати, звідки роги ???!
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02.02.2022 19:18 Ответить
Аніжедєті яжематєй. Вседозволеність у дитячому віці виливається у кримінал в зрілому.
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02.02.2022 19:25 Ответить
В армії кажуть трішки по-іншому : "Бардак начинается с расстёгнутого подворотничка а заканчивается дисциплинарным батальйоном!"
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02.02.2022 21:59 Ответить
Ізолюйте їх від батьків , бо після сплати всіх рахунків і штрафів батьки їх просто зроблять каліками .
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02.02.2022 19:31 Ответить
СБУ викрила трьох неповнолітніх замовників масових псевдомінувань у Черкасах Джерело:

ФСБ змінило тактику - тепер вербують неповнолітніх у різних месенджерах за руцкомірскую ідею. Дякувати ТБ каналам олігархів за розповсюдження в суспільстві на 8 ий рік війни прорасєйських серіалів і ідей.
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02.02.2022 19:32 Ответить
Колись такі неповнолітні придурки "розважалися" тим що робили саморобні радіопередавачі і виходили в ефір При цьому лізли навіть на частоти які використовувалися військовими та цивільною авіацією для управління авіарухом У нас був один такий на вулиці Коли вирахували то в домі конфіскували все пов"язане з радіозв"язком - то останньої радіолампи! Батькам "вчистили" так що і "десятому заказували"!!! А сам "радіолюбитель" тижнів три ходив посмугований ременем
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02.02.2022 19:35 Ответить
Ну да.
И фамилия такого барана, навечно в списках особых отделов.
Очень знакомо.
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02.02.2022 21:18 Ответить
Може пустити їх на органи - щоб закрити витрати на ці виклики. Все одно з них вже норм люди не стануть.
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02.02.2022 19:38 Ответить
Строже, гораздо строже надо наказывать за такие выходки, чтоб больше другим не повадно было, а то это у вас слишком, как-то гуманно получается.
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02.02.2022 19:38 Ответить
Пидаростки..
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02.02.2022 21:01 Ответить
СБУ, а коли разоблачити Баканова і Зеленського? Чи , як переїхав голова КГБ УССР

Галушко до мацкви і перевіз архіви українських сексотів, СБУ законна філія ФСБ?
Покришуйте бізнес, чи нігерійський наркотрафік, це вам до вподоби підори
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02.02.2022 21:11 Ответить
Цікаво, а чому цих полудурків викрила СБУ, а не кіберполіція, в прямі обов'язки якої входить саме така діяльність? А, зрозумів! Їм ніколи, вони займаються важливішою справою - голих дівчат з веб-камер ловлять.
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02.02.2022 22:12 Ответить
ха.. дебилы мля... Да разоблачите уже крота в ОП !? или слабо !?
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03.02.2022 00:05 Ответить
 
 