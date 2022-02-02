СБУ разоблачила трех несовершеннолетних заказчиков массовых псевдоминирований в Черкассах

В Черкассах СБУ разоблачила злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, заказчиками оказались трое несовершеннолетних жителей Черкасской области – двое студентов из Черкасс и один житель Смелы.

"Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых телеграмм-каналах. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ "минеру". Он не только пользовался закрытыми чатами, но и создал собственный канал, на котором принимал "заказы"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разоблаченные злоумышленники признались в содеянном и объяснили, что "минированиями" стремились сорвать учебный процесс и развлечься.

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В ходе ряда обысков по местам проживания у злоумышленников изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в телеграмм-чате и заказы на минирование объектов.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) УК Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении фигурантам.

Также проверяется причастность указанных подростков к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.