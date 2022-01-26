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В Чернигове "заминировали" все школы. Учебные заведения прекратили работу

В Чернигове

В среду, 26 января, неизвестный заявил о заминировании всех школ в Чернигове. Учебный процесс в заведениях был остановлен, началась массовая эвакуация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕline.

В Чернигове снова прекращено ообучение в учебных заведениях города - школах, лицеях, колледжах и гимназиях. Всех участников учебного процесса эвакуируют.

По словам спикера полиции Натальи Слабеняк, в очередном письме, которое поступило в СБУ, сообщили о минировании и других объектов инфраструктуры. Речь идет о торговых центрах.

В настоящее время информация отрабатывается и проверяется соответствующими службами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан студент колледжа, который под руководством российских кураторов "минировал" объекты в Черкасской области, - СБУ

Напомним, ранее поступали сообщения о минировании всех школ Одессы, Запорожья, Кривого Рога, Львова, Киева и Харькова. По этому поводу высказался министр внутренних дел: "70% уведомлений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси".

Автор: 

минирование (1446) Чернигов (890) школа (3019) эвакуация (2093)


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Топ комментарии
+3
Эй, лейтенант старшОй баканов , может начнёшь что-то делать. А то как розыскать семейную пару которая для порнохаб видосики снимала - то СБУ за день нашла и повязала бедняг, выставив результаты своей работы на оф.сайте. А как делом заняться, то обратно обсыраетесь не отходя с офисов фуфлометы квартальные.
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26.01.2022 14:01
+2
В мене запитання до кібервійськ: невже не можливо відокремити інформацію,що надходить із РФ та білоРФ від інформації наших внутрішніх ворогів? І реагувати адекватно джерелу інформації?! Це дуже складно?
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26.01.2022 13:53
+1
Сколько можно на это реагировать? Ясно ведь, что если захотят взорвать, то сделают это без предупреждения
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26.01.2022 13:41
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Сколько можно на это реагировать? Ясно ведь, что если захотят взорвать, то сделают это без предупреждения
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26.01.2022 13:41 Ответить
Вчера в Хмельницкому тоже самое было
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26.01.2022 13:44 Ответить
Розумні люди вже давно перестали б обслуговувати незареєстровані телефонні карточки . Але дурень любить поскакати по граблях .
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26.01.2022 13:53 Ответить
Повідомлення надходять електронною поштою
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26.01.2022 14:01 Ответить
В мене запитання до кібервійськ: невже не можливо відокремити інформацію,що надходить із РФ та білоРФ від інформації наших внутрішніх ворогів? І реагувати адекватно джерелу інформації?! Це дуже складно?
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26.01.2022 13:53 Ответить
А вчера- там же, все садики
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26.01.2022 13:54 Ответить
Эй, лейтенант старшОй баканов , может начнёшь что-то делать. А то как розыскать семейную пару которая для порнохаб видосики снимала - то СБУ за день нашла и повязала бедняг, выставив результаты своей работы на оф.сайте. А как делом заняться, то обратно обсыраетесь не отходя с офисов фуфлометы квартальные.
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26.01.2022 14:01 Ответить
нужно быть большим дебилом,чтобы реагировать на спам в электронной почте.
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26.01.2022 14:14 Ответить
Судя по всему это всё, на что кацапня способна.
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26.01.2022 14:25 Ответить
Это после слов мера Чернигова,что оккупантам в Чернигове не место,месть ************.
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26.01.2022 14:26 Ответить
Нужно на Расеи заминировать все кинотеатры ,где транслируется фильм "Слуга Народа"
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26.01.2022 14:32 Ответить
 
 