В Чернигове "заминировали" все школы. Учебные заведения прекратили работу

В среду, 26 января, неизвестный заявил о заминировании всех школ в Чернигове. Учебный процесс в заведениях был остановлен, началась массовая эвакуация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕline.

В Чернигове снова прекращено ообучение в учебных заведениях города - школах, лицеях, колледжах и гимназиях. Всех участников учебного процесса эвакуируют.

По словам спикера полиции Натальи Слабеняк, в очередном письме, которое поступило в СБУ, сообщили о минировании и других объектов инфраструктуры. Речь идет о торговых центрах.

В настоящее время информация отрабатывается и проверяется соответствующими службами.

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Напомним, ранее поступали сообщения о минировании всех школ Одессы, Запорожья, Кривого Рога, Львова, Киева и Харькова. По этому поводу высказался министр внутренних дел: "70% уведомлений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси".