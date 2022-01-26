В Чернигове "заминировали" все школы. Учебные заведения прекратили работу
В среду, 26 января, неизвестный заявил о заминировании всех школ в Чернигове. Учебный процесс в заведениях был остановлен, началась массовая эвакуация.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЧЕline.
В Чернигове снова прекращено ообучение в учебных заведениях города - школах, лицеях, колледжах и гимназиях. Всех участников учебного процесса эвакуируют.
По словам спикера полиции Натальи Слабеняк, в очередном письме, которое поступило в СБУ, сообщили о минировании и других объектов инфраструктуры. Речь идет о торговых центрах.
В настоящее время информация отрабатывается и проверяется соответствующими службами.
Напомним, ранее поступали сообщения о минировании всех школ Одессы, Запорожья, Кривого Рога, Львова, Киева и Харькова. По этому поводу высказался министр внутренних дел: "70% уведомлений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси".
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