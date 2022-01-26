У Чернігові "замінували" всі школи. Навчальні заклади припинили роботу

У середу, 26 січня, невідомий заявив про замінування всіх шкіл у Чернігові. Навчальний процес у закладах зупинили, розпочалася масова евакуація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на ЧЕline.

У Чернігові знову припинено навчання у навчальних закладах міста - школах, ліцеях, коледжах та гімназіях. Усіх учасників навчального процесу евакуюють.

За словами спікера поліції Наталії Слабеняк, у черговому листі, який надійшов до СБУ, повідомили про мінування та інші об'єкти інфраструктури. Йдеться про торгові центри.

На даний момент інформація відпрацьовується і перевіряється відповідними службами.

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Нагадаємо, раніше надходили повідомлення про мінування усіх шкіл Одеси, Запоріжжя, Кривого Рогу, Львова, Києва та Харкова. З цього приводу висловився міністр внутрішніх справ: "70% повідомлень про "мінування" надходять із РФ та Білорусі".