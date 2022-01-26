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Новини
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У Чернігові "замінували" всі школи. Навчальні заклади припинили роботу

У Чернігові

У середу, 26 січня, невідомий заявив про замінування всіх шкіл у Чернігові. Навчальний процес у закладах зупинили, розпочалася масова евакуація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на ЧЕline.

У Чернігові знову припинено навчання у навчальних закладах міста - школах, ліцеях, коледжах та гімназіях. Усіх учасників навчального процесу евакуюють.

За словами спікера поліції Наталії Слабеняк, у черговому листі, який надійшов до СБУ, повідомили про мінування та інші об'єкти інфраструктури. Йдеться про торгові центри.

На даний момент інформація відпрацьовується і перевіряється відповідними службами.

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Нагадаємо, раніше надходили повідомлення про мінування усіх шкіл Одеси, ЗапоріжжяКривого Рогу, Львова, Києва та Харкова. З цього приводу висловився міністр внутрішніх справ: "70% повідомлень про "мінування" надходять із РФ та Білорусі".

мінування (1218) Чернігів (793) школа (2223) евакуація (2333)


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Топ коментарі
+3
Эй, лейтенант старшОй баканов , может начнёшь что-то делать. А то как розыскать семейную пару которая для порнохаб видосики снимала - то СБУ за день нашла и повязала бедняг, выставив результаты своей работы на оф.сайте. А как делом заняться, то обратно обсыраетесь не отходя с офисов фуфлометы квартальные.
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26.01.2022 14:01
+2
В мене запитання до кібервійськ: невже не можливо відокремити інформацію,що надходить із РФ та білоРФ від інформації наших внутрішніх ворогів? І реагувати адекватно джерелу інформації?! Це дуже складно?
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26.01.2022 13:53
+1
Сколько можно на это реагировать? Ясно ведь, что если захотят взорвать, то сделают это без предупреждения
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26.01.2022 13:41
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Сколько можно на это реагировать? Ясно ведь, что если захотят взорвать, то сделают это без предупреждения
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26.01.2022 13:41 Відповісти
Вчера в Хмельницкому тоже самое было
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26.01.2022 13:44 Відповісти
Розумні люди вже давно перестали б обслуговувати незареєстровані телефонні карточки . Але дурень любить поскакати по граблях .
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26.01.2022 13:53 Відповісти
Повідомлення надходять електронною поштою
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26.01.2022 14:01 Відповісти
В мене запитання до кібервійськ: невже не можливо відокремити інформацію,що надходить із РФ та білоРФ від інформації наших внутрішніх ворогів? І реагувати адекватно джерелу інформації?! Це дуже складно?
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26.01.2022 13:53 Відповісти
А вчера- там же, все садики
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26.01.2022 13:54 Відповісти
Эй, лейтенант старшОй баканов , может начнёшь что-то делать. А то как розыскать семейную пару которая для порнохаб видосики снимала - то СБУ за день нашла и повязала бедняг, выставив результаты своей работы на оф.сайте. А как делом заняться, то обратно обсыраетесь не отходя с офисов фуфлометы квартальные.
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26.01.2022 14:01 Відповісти
нужно быть большим дебилом,чтобы реагировать на спам в электронной почте.
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26.01.2022 14:14 Відповісти
Судя по всему это всё, на что кацапня способна.
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26.01.2022 14:25 Відповісти
Это после слов мера Чернигова,что оккупантам в Чернигове не место,месть ************.
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26.01.2022 14:26 Відповісти
Нужно на Расеи заминировать все кинотеатры ,где транслируется фильм "Слуга Народа"
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26.01.2022 14:32 Відповісти
 
 