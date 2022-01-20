У Харкові "замінували" усі школи

Анонімне повідомлення про "мінування" всіх шкіл Харкова надійшло на електронну адресу Управління Служби безпеки у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kharkiv Today.

"Наразі відпрацьовується відповідними органами", - аявила речниця СБУ у Харківській області Лілія Домашенко.

В СБУ додали, що останнім часом фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування об'єктів соціальної сфери по всій території України, проте перевірки показують, що повідомлення надходять неправдиві.

"Ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу і панічні настрої у суспільстві", - зазначили в СБУ.

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