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Новини
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У Харкові "замінували" усі школи

У Харкові

Анонімне повідомлення про "мінування" всіх шкіл Харкова надійшло на електронну адресу Управління Служби безпеки у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kharkiv Today.

"Наразі відпрацьовується відповідними органами", - аявила речниця СБУ у Харківській області Лілія Домашенко.

В СБУ додали, що останнім часом фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування об'єктів соціальної сфери по всій території України, проте перевірки показують, що повідомлення надходять неправдиві.

"Ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу і панічні настрої у суспільстві", - зазначили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі "замінували" усі школи

Автор: 

мінування (1218) Харків (5637) школа (2217)


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Топ коментарі
+16
Если сообщения приходят из расеи и ордло, то ответ должен быть равноценный, у них тоже много школ и других объектов, в москве метро тоже хороший объект
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20.01.2022 11:36
+11
Не дають мерзотники спокійно Україні жити і розвиватися. Штучно створюють хаос по всім напрямкам. А мета одна - заволодіти українською землею.
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20.01.2022 11:33
+8
Зеля сказал, что бы не волновались. Ну "минируют", ну создают напряжение, ну войска на границе, ну Крым оккупирован, ну Донбасс оккупирован, ну цены растут, ну энергетика в "жопе". Коломойский же не волнуется, Трухин же отмазан, Юзик же в эйфории. Вот Петра Алексеевича посадим и тогда заживем.
А Зеля не лох, он президент (сколько можно повторять), и он вам ничего не должен. Работает 24/7, отдыхает 24/7. Человек умеет и работать и отдыхать и не волноваться. Учитесь.
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20.01.2022 12:18
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Не дають мерзотники спокійно Україні жити і розвиватися. Штучно створюють хаос по всім напрямкам. А мета одна - заволодіти українською землею.
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20.01.2022 11:33 Відповісти
Тут питання в другому. Що робить СБУ, СНБО та головний горнолижник світу? "Мінують" вже с тиждень, а Бубачка каже "всіо пад кантролем і ідьот па плану". Може це й є його такий план?
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20.01.2022 11:48 Відповісти
так а толку, 90% звонков с территорий ЛДНР
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20.01.2022 12:24 Відповісти
Все можна вирішити, якщо є бажання. І "Стугни", "Корсари", "Вільхи", Нептуни" тощо постачати для армії. А якщо в голові "какаяразніца", то можна й казати "Так а толку. Все одно війну програємо".
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20.01.2022 12:41 Відповісти
Ми виповзли з лайна, а лайно виявилось мстивим (цю фразу приписують Аді Роговцевій)
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20.01.2022 12:08 Відповісти
Если сообщения приходят из расеи и ордло, то ответ должен быть равноценный, у них тоже много школ и других объектов, в москве метро тоже хороший объект
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20.01.2022 11:36 Відповісти
я через прокси или VPN зайду хоть с Берега Слоновой Кости...
эту хрень делает СБУ,либо некто кто работает на СБУ. смысл?-народ нужно держать в напряжении.и тогда он сам сделает то,чего в другом случае,никогда бы не сделал!
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20.01.2022 11:47 Відповісти
Мой отец пенсионер закупился крупами и консервами еще месяц назад, хронический диванный аналитизм у него. Сейчас специально его не трогаю, чтобы не нагнетать его панические фантазии. Это уже не шутки жить в таком инфополе.
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20.01.2022 12:10 Відповісти
Призрак бродит по Украине.
Призрак ... минёра!
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20.01.2022 11:37 Відповісти
не хочуть блаЗЄні з "95-го_кварталу" якось пожартувати з цього приводу? От би посміялися: як з "...отодвінул_ґраніци..."
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20.01.2022 11:37 Відповісти
Ох які бедові! За одну ніч встигли всі школи замінувати
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20.01.2022 11:38 Відповісти
Учні голосують за дистанційку.
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20.01.2022 11:41 Відповісти
дистанционное обучение это тупость и полное отсутствие знаний!
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20.01.2022 11:48 Відповісти
Два роки дистанційки показали, що хто у школі вчився - той і на дистанційці вчиться, а хто ходив розважатись, той і на дистанційці розважається.
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20.01.2022 12:09 Відповісти
хорошо когда за плечами у тебя 10-ти летка,техникум или институт...и ты сейчас такой умный по сравнению с детьми...а им,детям,именно нужно быть в социуме,где как раз и формируется характер. потому как одно дело написать домашку и скинуть её в вайбер или зум,другое дело пороявлять себя у доски,оттачивая и знания и умение эти знания объяснять!
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20.01.2022 13:13 Відповісти
1. Нас социум хворий, тому перебування дітей у ньому далеко не завжди приносить користь.
2. Наші уявлення про спілкування та роль соціуму у соціалізації особистості сильно застаріли.
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20.01.2022 14:15 Відповісти
социум-социумом,но не стоит забывать и роли родителя. если её нет,то вырастет чертополох.
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20.01.2022 14:26 Відповісти
А батьки теж частина социуму
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20.01.2022 17:24 Відповісти
Какой смысл, если решает родословная.
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20.01.2022 12:49 Відповісти
Зависит от специальности. Если требуется специальное оборудование (физика, химия, электротехника и пр.) или практическая отработка навыков работать "руками" (медицина), там без очных занятий не обойтись. Но даже там лекции наверняка можно проводить дистанционно.

Если же для обучения не требуется специального оборудования (компьютер, как минимум ноутбук, сейчас есть практически у каждого студента), то дистанционка дает то же, что и очное обучение. Очень много зависит от преподавателя.
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20.01.2022 13:34 Відповісти
смотреть надо со стороны ученика,а не со стороны своего уже полученного образования.
и потом,меня две недели дистанционно,лечил специалист,в итоге я чуть не помер.
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20.01.2022 13:38 Відповісти
СБУ кого нужно находят, а кого нужно, то не находят Какая то шльондровская контора
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20.01.2022 11:47 Відповісти
Раньше студенти вузи минировали, теперь школьники школи. Дебили на все идут лишь би не учиться.
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20.01.2022 11:51 Відповісти
И в Виннице...
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20.01.2022 12:01 Відповісти
З таким навчанням виросте ціле покоління неуків.Наше "світле майбутнє"!
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20.01.2022 12:03 Відповісти
Почему просто не отключить почту?
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20.01.2022 12:12 Відповісти
А навіщо освіта в країні де 73% підтримали блазня? Головне вміти переглядати відосики і знати як знайти канал Г+Г.
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20.01.2022 12:13 Відповісти
Зеля сказал, что бы не волновались. Ну "минируют", ну создают напряжение, ну войска на границе, ну Крым оккупирован, ну Донбасс оккупирован, ну цены растут, ну энергетика в "жопе". Коломойский же не волнуется, Трухин же отмазан, Юзик же в эйфории. Вот Петра Алексеевича посадим и тогда заживем.
А Зеля не лох, он президент (сколько можно повторять), и он вам ничего не должен. Работает 24/7, отдыхает 24/7. Человек умеет и работать и отдыхать и не волноваться. Учитесь.
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20.01.2022 12:18 Відповісти
создається атмосфера хаоса та деморалізація противника, харьковчани робіть висновки
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20.01.2022 12:42 Відповісти
Нада просто перестати обслуговувати незареєстрованих телефонні картки . В ЄС це давно зробили .
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20.01.2022 13:20 Відповісти
Ох уж эти эксперды☹️. Вы хоть читаете, что -то кроме заголовка? Сообщение пришло на электронную почту! Так же как и в большинстве подобных случаев последние несколько дней. Причем здесь симки?
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20.01.2022 13:47 Відповісти
 
 