У Харкові "замінували" усі школи
Анонімне повідомлення про "мінування" всіх шкіл Харкова надійшло на електронну адресу Управління Служби безпеки у Харківській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kharkiv Today.
"Наразі відпрацьовується відповідними органами", - аявила речниця СБУ у Харківській області Лілія Домашенко.
В СБУ додали, що останнім часом фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування об'єктів соціальної сфери по всій території України, проте перевірки показують, що повідомлення надходять неправдиві.
"Ці повідомлення не підтверджуються на практиці, а мають на меті створити напругу і панічні настрої у суспільстві", - зазначили в СБУ.
Топ коментарі
+16 сергей #494890
показати весь коментар20.01.2022 11:36
+11 Лена Зельдина
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+8 Владимир Ершов #406127
показати весь коментар20.01.2022 12:18
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эту хрень делает СБУ,либо некто кто работает на СБУ. смысл?-народ нужно держать в напряжении.и тогда он сам сделает то,чего в другом случае,никогда бы не сделал!
Призрак ... минёра!
2. Наші уявлення про спілкування та роль соціуму у соціалізації особистості сильно застаріли.
Если же для обучения не требуется специального оборудования (компьютер, как минимум ноутбук, сейчас есть практически у каждого студента), то дистанционка дает то же, что и очное обучение. Очень много зависит от преподавателя.
и потом,меня две недели дистанционно,лечил специалист,в итоге я чуть не помер.
А Зеля не лох, он президент (сколько можно повторять), и он вам ничего не должен. Работает 24/7, отдыхает 24/7. Человек умеет и работать и отдыхать и не волноваться. Учитесь.