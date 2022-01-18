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Новини
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У Кривому Розі "замінували" усі школи

У Кривому Розі

Вранці 18 січня правоохоронці отримали інформацію щодо "мінування" всіх шкіл міста. У зв’язку із цим проводиться евакуація дітей та персоналу навчальних закладів Кривого Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це повідомили в районному управлінні поліції.

Повідомлення про замінування всіх шкіл міста надійшло вранці 18 січня на електронну пошту місцевого відділення СБУ. О 8.30 про це було повідомлено поліцію Кривого Рогу.

Навчальний процес було зупинено у багатьох школах Металургійного та Центрально-Міського районів: № 103, 69, 60, Центрально-Міському ліцеї та інших. Дітей терміново зібрали та вивели за межі закладів, були викликані батьки учнів молодших класів.

Як повідомили у Криворізькому відділенні ДСНС України в Дніпропетровській області, наразі правоохоронці (вибухотехніки, кінологи, тощо) перевіряють 16 учбових закладів. Підрозділи "рятівників" поки що не залучалися. В поліції підтвердили цю інформацію і зазначили, що протягом дня будуть перевірені на наявність вибухівки усі учбові заклади. На час проведення перевірки дітей у школах не буде, але рішення припиняти чи ні освітній процес приймають у відділах освіти кожного району міста.

Частина шкіл міста сьогодні вже перевела учнів на дистанційне навчання.

Також читайте: У Бердянську через "мінування" школи перевели на "дистанційку"

Автор: 

Кривий Ріг (1358) мінування (1218) школа (2214)


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Топ коментарі
+11
Школы и дети- ето дело рук рашистов. Вот увидите, первыми под бомбардировки именно школы и больницы попадут. Храбрый рузький солдат всегда стоит за женщинами и детьми.
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18.01.2022 10:52
+8
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18.01.2022 10:52
+3
Шизофрения набирает обороты с минированием...
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18.01.2022 11:01
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18.01.2022 10:52 Відповісти
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18.01.2022 11:01 Відповісти
Правильно сказал Порошенко "прекращайте 🤡🤢🐲, употреблять наркотики ,ваши действия неадекватны "
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18.01.2022 11:07 Відповісти
Школы и дети- ето дело рук рашистов. Вот увидите, первыми под бомбардировки именно школы и больницы попадут. Храбрый рузький солдат всегда стоит за женщинами и детьми.
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18.01.2022 10:52 Відповісти
да уж, чёто горотделы полиции не минируют - тяжело поверить!
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18.01.2022 11:17 Відповісти
Мусорам холодно на улице стоять пока саперы будут *мину* искать. Да весь город будет над мусорами смеяться
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18.01.2022 11:20 Відповісти
Наверное, сам бубасик звонил.
Все говно от зеленых.
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18.01.2022 10:59 Відповісти
эпидемия минирования не только в Украине, это международная проблема
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18.01.2022 11:00 Відповісти
Шизофрения набирает обороты с минированием...
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18.01.2022 11:01 Відповісти
Детей в Беслане не щадили...
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18.01.2022 11:03 Відповісти
задрали эти минеры хреновые...
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18.01.2022 11:03 Відповісти
Заказчик находит людей, которые за тыщу другую позвонят и заминируют школы, больницы и тд. Ловится один такой человек, желающий заработать легкие деньги, садится на 15 лет за угрозу террактом и освещается сие событие на всю страну. Вуаля, желающих становится меньше и неважно что попадаются только тупые исполнители, тут уж голова у каждого своя.
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18.01.2022 11:06 Відповісти
Криво заминировали кривые школы.
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18.01.2022 11:07 Відповісти
зелена гебня просуває ідею регістрації сімкарт
"для вашего же блага!"
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18.01.2022 11:08 Відповісти
А в чем проблема регистрации симки? У меня лично давно именная, сам оформил таким образом, что бы обезопасить себя от всякой хрени. Да и думаю у большинства населения номера зареганы во всяких системах аля банки ид, приваты.
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18.01.2022 11:15 Відповісти
Але ж це ваш особистий вибір, а не примушення.
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18.01.2022 11:24 Відповісти
чоловіче, ви справді дурень, чи провокуєте?
проблема у тотальному контролі
якщо виникне необхідність усунути злочинну владу, то це буде майже неможливо, через відсутність анонімної комунікації
це шлях до тиранії
ви не українець, вам важко зрозуміти ненависть до тиранії, що в українців у крові
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18.01.2022 11:26 Відповісти
ох и бред)
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18.01.2022 11:34 Відповісти
так, це не для мікроцефалів
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18.01.2022 11:44 Відповісти
Я бачу вихід з цієї ситуації такий.У кожному масовому закладі назначити чергування з бійців територіальної оборони.В школах наприклад не важко видати всим посвідчення на право перебування,у лікарнях можна доглядати речі які заносять,тоді не потрібно буде всіх евакуйовувати,при отриманні сигналу просто перевірка.Во вони нас доконають нашими ж руками,час такий,що потрібно діяти по обставинах.
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18.01.2022 11:24 Відповісти
патаму що нє лох
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18.01.2022 11:24 Відповісти
Это реально уже факт на лицо, что кто то дестабилизирует обстановку в стране против Зе команды
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18.01.2022 11:41 Відповісти
Против? По-моему, наоборот, за - сознательным гражданам приходится с детьми возиться, отличная отвлекушка. Вот если б институты заминировали и студенты бы без пар остались, вот это уже была бы проблемка для зелени.
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20.01.2022 12:55 Відповісти
Страшный летеха Баканов мышей совсем не ловит.
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18.01.2022 11:45 Відповісти
не знаю.....судя из того что за 7 лет ни разу так и не нашли ни одну взрывчатку нигде и никогда .а их уже тысячи таких минирований....возможно бы и не париться с этими звонками... а так выборочно ..так же не возможно... звонить минировать всю страну будут теперь каждый день без выходных и всё страну выселять с учреждений вечно ...(( это нереально...((
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18.01.2022 11:51 Відповісти
Принаймі хоча б не реагувати на електронну пошту, бо можна включити автоматичну розсилку кожен день і на всі школи та же й х будь якої венесуели (читай паРаші).
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18.01.2022 12:23 Відповісти
с екатеринбурга звонит ..мы ж им кажн год и день минируем..
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18.01.2022 12:45 Відповісти
Веселые и продвинутые детки после каникул организовали по всей стране флэшмоб. Понравилось им на карантине сидеть в своих компах и тренироваться в хакерстве и минированиях. При этом полная собственная безопасность, ведь все взрослые дяди со знанием дела ищут агентов путина
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18.01.2022 13:13 Відповісти
Некоторые детки - гадёныши, цветочки жизни, не хотят учиться.
Психопатические задатки с пубертата.
30-40 лет назад просто замок в класс заливали клеем.
Прогресс.
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18.01.2022 16:33 Відповісти
 
 