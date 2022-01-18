У Кривому Розі "замінували" усі школи
Вранці 18 січня правоохоронці отримали інформацію щодо "мінування" всіх шкіл міста. У зв’язку із цим проводиться евакуація дітей та персоналу навчальних закладів Кривого Рогу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це повідомили в районному управлінні поліції.
Повідомлення про замінування всіх шкіл міста надійшло вранці 18 січня на електронну пошту місцевого відділення СБУ. О 8.30 про це було повідомлено поліцію Кривого Рогу.
Навчальний процес було зупинено у багатьох школах Металургійного та Центрально-Міського районів: № 103, 69, 60, Центрально-Міському ліцеї та інших. Дітей терміново зібрали та вивели за межі закладів, були викликані батьки учнів молодших класів.
Як повідомили у Криворізькому відділенні ДСНС України в Дніпропетровській області, наразі правоохоронці (вибухотехніки, кінологи, тощо) перевіряють 16 учбових закладів. Підрозділи "рятівників" поки що не залучалися. В поліції підтвердили цю інформацію і зазначили, що протягом дня будуть перевірені на наявність вибухівки усі учбові заклади. На час проведення перевірки дітей у школах не буде, але рішення припиняти чи ні освітній процес приймають у відділах освіти кожного району міста.
Частина шкіл міста сьогодні вже перевела учнів на дистанційне навчання.
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Все говно от зеленых.
"для вашего же блага!"
проблема у тотальному контролі
якщо виникне необхідність усунути злочинну владу, то це буде майже неможливо, через відсутність анонімної комунікації
це шлях до тиранії
ви не українець, вам важко зрозуміти ненависть до тиранії, що в українців у крові
Психопатические задатки с пубертата.
30-40 лет назад просто замок в класс заливали клеем.
Прогресс.