У Кривому Розі "замінували" усі школи

Вранці 18 січня правоохоронці отримали інформацію щодо "мінування" всіх шкіл міста. У зв’язку із цим проводиться евакуація дітей та персоналу навчальних закладів Кривого Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це повідомили в районному управлінні поліції.

Повідомлення про замінування всіх шкіл міста надійшло вранці 18 січня на електронну пошту місцевого відділення СБУ. О 8.30 про це було повідомлено поліцію Кривого Рогу.

Навчальний процес було зупинено у багатьох школах Металургійного та Центрально-Міського районів: № 103, 69, 60, Центрально-Міському ліцеї та інших. Дітей терміново зібрали та вивели за межі закладів, були викликані батьки учнів молодших класів.

Як повідомили у Криворізькому відділенні ДСНС України в Дніпропетровській області, наразі правоохоронці (вибухотехніки, кінологи, тощо) перевіряють 16 учбових закладів. Підрозділи "рятівників" поки що не залучалися. В поліції підтвердили цю інформацію і зазначили, що протягом дня будуть перевірені на наявність вибухівки усі учбові заклади. На час проведення перевірки дітей у школах не буде, але рішення припиняти чи ні освітній процес приймають у відділах освіти кожного району міста.

Частина шкіл міста сьогодні вже перевела учнів на дистанційне навчання.

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