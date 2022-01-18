У Бердянську через "мінування" школи перевели на "дистанційку"
У Бердянську всі школи міста переведені на дистанційне навчання через часті листи про замінування навчальних закладів.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив секретар Бердянської міськради Олександр Свідло, передає Цензор.НЕТ.
"Нового листа про чергове псевдомінування всіх шкіл міста отримали півгодини тому. Щоб не зривати навчальний процес, а також не ставити під загрозу безпеку дітей, вирішено до кінця тижня всім школам міста перейти на дистанційне навчання", - написав пізно ввечері у соцмережах Свідло.
Він також звернувся до правоохоронців міста та області з вимогою навести лад.
"До кінця тижня Бердянськ чекатиме прямих рекомендацій від силових структур як поводитися і що робити. Я сам батько школяра і розумію, що відчувають бердянці сьогодні, відправляючи щодня дітей до шкіл. Ці повідомлення про постійні псевдомінування, чесно кажучи, дістали вже всіх", - йдеться у дописі.
Подібна ситуація склалася одразу в кількох містах України. У Бердянську лише цього року тричі "мінували" школи.
Будь ласка, зачекайте...
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