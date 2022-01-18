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Новости
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В Бердянске из-за "минирования" школы перевели на "дистанционку"

В Бердянске из-за

В Бердянске все школы города переведены на дистанционное обучение через частые письма о заминировании учебных заведений.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил секретарь Бердянского горсовета Александр Свидло, передает Цензор.НЕТ.

"Новое письмо об очередном псевдоминировании всех школ города получили полчаса назад. Чтобы не срывать учебный процесс, а также не ставить под угрозу безопасность детей, решено до конца недели всем школам города перейти на дистанционное обучение", - написал поздно вечером в соцсетях Свидло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за регулярных сообщений о минировании в Черкассах и Николаеве решили отправить школы на "дистанционку"

Он также обратился к правоохранителям города и области с требованием навести порядок.

"До конца недели Бердянск будет ждать прямых рекомендаций от силовых структур как себя вести и что делать. Я сам отец школьника и понимаю, что чувствуют бердянцы сегодня, отправляя ежедневно детей в школы. Эти сообщения о постоянных псевдоминированиях, честно говоря, достали уже всех", - говорится в сообщении.

Подобная ситуация сложилась сразу в нескольких городах Украины. В Бердянске только в этом году трижды "минировали" школы.

Бердянск (443) минирование (1446) школа (3016) дистанционное обучение (115)


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пыня минирую-мрозь гном с арбузной головой
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18.01.2022 12:44 Ответить
Знайшли вихід. То можливо їх покакривати назавди, щоб не мінували?
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18.01.2022 16:33 Ответить
так, позакривати, щоб за оттоплiрен не платити! а ще можна виплатити сумму, в "повiдомленi", щоб бути iдiотами до кiнця...
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18.01.2022 20:14 Ответить
 
 