В Бердянске из-за "минирования" школы перевели на "дистанционку"

В Бердянске все школы города переведены на дистанционное обучение через частые письма о заминировании учебных заведений.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил секретарь Бердянского горсовета Александр Свидло, передает Цензор.НЕТ.

"Новое письмо об очередном псевдоминировании всех школ города получили полчаса назад. Чтобы не срывать учебный процесс, а также не ставить под угрозу безопасность детей, решено до конца недели всем школам города перейти на дистанционное обучение", - написал поздно вечером в соцсетях Свидло.

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Он также обратился к правоохранителям города и области с требованием навести порядок.

"До конца недели Бердянск будет ждать прямых рекомендаций от силовых структур как себя вести и что делать. Я сам отец школьника и понимаю, что чувствуют бердянцы сегодня, отправляя ежедневно детей в школы. Эти сообщения о постоянных псевдоминированиях, честно говоря, достали уже всех", - говорится в сообщении.

Подобная ситуация сложилась сразу в нескольких городах Украины. В Бердянске только в этом году трижды "минировали" школы.