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В Кривом Роге "заминировали" все школы

В Кривом Роге

Утром 18 января правоохранители получили информацию о "минировании" всех школ города. В этой связи проводится эвакуация детей и персонала учебных заведений Кривого Рога.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом сообщили в районном управлении полиции.

Уведомление о заминировании всех школ города поступило утром 18 января на электронную почту местного отделения СБУ. В 8.30 об этом было уведомлено полицию Кривого Рога.

Учебный процесс был остановлен во многих школах Металлургического и Центрально-Городского районов: № 103, 69, 60, Центрально-Городском лицее и других. Детей срочно собрали и вывели за пределы заведений, были вызваны родители учащихся младших классов.

Как сообщили в Криворожском отделении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, в настоящее время правоохранители (взрывотехники, кинологи и т.п.) проверяют 16 учебных заведений. Подразделения "спасателей" пока не привлекались. В полиции подтвердили эту информацию и отметили, что в течение дня будут проверены на наличие взрывчатки все учебные заведения. На время проведения проверки детей в школах не будет, но решение прекращать образовательный процесс или нет принимают в отделах образования каждого района города.

Часть школ города сегодня уже перевела учащихся на дистанционную учебу.

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Кривой Рог (1403) минирование (1446) школа (3016)


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Топ комментарии
+11
Школы и дети- ето дело рук рашистов. Вот увидите, первыми под бомбардировки именно школы и больницы попадут. Храбрый рузький солдат всегда стоит за женщинами и детьми.
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18.01.2022 10:52
+8
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18.01.2022 10:52
+3
Шизофрения набирает обороты с минированием...
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18.01.2022 11:01
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18.01.2022 10:52 Ответить
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18.01.2022 11:01 Ответить
Правильно сказал Порошенко "прекращайте 🤡🤢🐲, употреблять наркотики ,ваши действия неадекватны "
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18.01.2022 11:07 Ответить
Школы и дети- ето дело рук рашистов. Вот увидите, первыми под бомбардировки именно школы и больницы попадут. Храбрый рузький солдат всегда стоит за женщинами и детьми.
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18.01.2022 10:52 Ответить
да уж, чёто горотделы полиции не минируют - тяжело поверить!
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18.01.2022 11:17 Ответить
Мусорам холодно на улице стоять пока саперы будут *мину* искать. Да весь город будет над мусорами смеяться
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18.01.2022 11:20 Ответить
Наверное, сам бубасик звонил.
Все говно от зеленых.
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18.01.2022 10:59 Ответить
эпидемия минирования не только в Украине, это международная проблема
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18.01.2022 11:00 Ответить
Шизофрения набирает обороты с минированием...
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18.01.2022 11:01 Ответить
Детей в Беслане не щадили...
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18.01.2022 11:03 Ответить
задрали эти минеры хреновые...
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18.01.2022 11:03 Ответить
Заказчик находит людей, которые за тыщу другую позвонят и заминируют школы, больницы и тд. Ловится один такой человек, желающий заработать легкие деньги, садится на 15 лет за угрозу террактом и освещается сие событие на всю страну. Вуаля, желающих становится меньше и неважно что попадаются только тупые исполнители, тут уж голова у каждого своя.
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18.01.2022 11:06 Ответить
Криво заминировали кривые школы.
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18.01.2022 11:07 Ответить
зелена гебня просуває ідею регістрації сімкарт
"для вашего же блага!"
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18.01.2022 11:08 Ответить
А в чем проблема регистрации симки? У меня лично давно именная, сам оформил таким образом, что бы обезопасить себя от всякой хрени. Да и думаю у большинства населения номера зареганы во всяких системах аля банки ид, приваты.
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18.01.2022 11:15 Ответить
Але ж це ваш особистий вибір, а не примушення.
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18.01.2022 11:24 Ответить
чоловіче, ви справді дурень, чи провокуєте?
проблема у тотальному контролі
якщо виникне необхідність усунути злочинну владу, то це буде майже неможливо, через відсутність анонімної комунікації
це шлях до тиранії
ви не українець, вам важко зрозуміти ненависть до тиранії, що в українців у крові
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18.01.2022 11:26 Ответить
ох и бред)
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18.01.2022 11:34 Ответить
так, це не для мікроцефалів
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18.01.2022 11:44 Ответить
Я бачу вихід з цієї ситуації такий.У кожному масовому закладі назначити чергування з бійців територіальної оборони.В школах наприклад не важко видати всим посвідчення на право перебування,у лікарнях можна доглядати речі які заносять,тоді не потрібно буде всіх евакуйовувати,при отриманні сигналу просто перевірка.Во вони нас доконають нашими ж руками,час такий,що потрібно діяти по обставинах.
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18.01.2022 11:24 Ответить
патаму що нє лох
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18.01.2022 11:24 Ответить
Это реально уже факт на лицо, что кто то дестабилизирует обстановку в стране против Зе команды
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18.01.2022 11:41 Ответить
Против? По-моему, наоборот, за - сознательным гражданам приходится с детьми возиться, отличная отвлекушка. Вот если б институты заминировали и студенты бы без пар остались, вот это уже была бы проблемка для зелени.
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20.01.2022 12:55 Ответить
Страшный летеха Баканов мышей совсем не ловит.
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18.01.2022 11:45 Ответить
не знаю.....судя из того что за 7 лет ни разу так и не нашли ни одну взрывчатку нигде и никогда .а их уже тысячи таких минирований....возможно бы и не париться с этими звонками... а так выборочно ..так же не возможно... звонить минировать всю страну будут теперь каждый день без выходных и всё страну выселять с учреждений вечно ...(( это нереально...((
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18.01.2022 11:51 Ответить
Принаймі хоча б не реагувати на електронну пошту, бо можна включити автоматичну розсилку кожен день і на всі школи та же й х будь якої венесуели (читай паРаші).
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18.01.2022 12:23 Ответить
с екатеринбурга звонит ..мы ж им кажн год и день минируем..
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18.01.2022 12:45 Ответить
Веселые и продвинутые детки после каникул организовали по всей стране флэшмоб. Понравилось им на карантине сидеть в своих компах и тренироваться в хакерстве и минированиях. При этом полная собственная безопасность, ведь все взрослые дяди со знанием дела ищут агентов путина
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18.01.2022 13:13 Ответить
Некоторые детки - гадёныши, цветочки жизни, не хотят учиться.
Психопатические задатки с пубертата.
30-40 лет назад просто замок в класс заливали клеем.
Прогресс.
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18.01.2022 16:33 Ответить
 
 