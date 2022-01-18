В Кривом Роге "заминировали" все школы
Утром 18 января правоохранители получили информацию о "минировании" всех школ города. В этой связи проводится эвакуация детей и персонала учебных заведений Кривого Рога.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом сообщили в районном управлении полиции.
Уведомление о заминировании всех школ города поступило утром 18 января на электронную почту местного отделения СБУ. В 8.30 об этом было уведомлено полицию Кривого Рога.
Учебный процесс был остановлен во многих школах Металлургического и Центрально-Городского районов: № 103, 69, 60, Центрально-Городском лицее и других. Детей срочно собрали и вывели за пределы заведений, были вызваны родители учащихся младших классов.
Как сообщили в Криворожском отделении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, в настоящее время правоохранители (взрывотехники, кинологи и т.п.) проверяют 16 учебных заведений. Подразделения "спасателей" пока не привлекались. В полиции подтвердили эту информацию и отметили, что в течение дня будут проверены на наличие взрывчатки все учебные заведения. На время проведения проверки детей в школах не будет, но решение прекращать образовательный процесс или нет принимают в отделах образования каждого района города.
Часть школ города сегодня уже перевела учащихся на дистанционную учебу.
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Все говно от зеленых.
"для вашего же блага!"
проблема у тотальному контролі
якщо виникне необхідність усунути злочинну владу, то це буде майже неможливо, через відсутність анонімної комунікації
це шлях до тиранії
ви не українець, вам важко зрозуміти ненависть до тиранії, що в українців у крові
Психопатические задатки с пубертата.
30-40 лет назад просто замок в класс заливали клеем.
Прогресс.