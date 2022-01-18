В Кривом Роге "заминировали" все школы

Утром 18 января правоохранители получили информацию о "минировании" всех школ города. В этой связи проводится эвакуация детей и персонала учебных заведений Кривого Рога.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом сообщили в районном управлении полиции.

Уведомление о заминировании всех школ города поступило утром 18 января на электронную почту местного отделения СБУ. В 8.30 об этом было уведомлено полицию Кривого Рога.

Учебный процесс был остановлен во многих школах Металлургического и Центрально-Городского районов: № 103, 69, 60, Центрально-Городском лицее и других. Детей срочно собрали и вывели за пределы заведений, были вызваны родители учащихся младших классов.

Как сообщили в Криворожском отделении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, в настоящее время правоохранители (взрывотехники, кинологи и т.п.) проверяют 16 учебных заведений. Подразделения "спасателей" пока не привлекались. В полиции подтвердили эту информацию и отметили, что в течение дня будут проверены на наличие взрывчатки все учебные заведения. На время проведения проверки детей в школах не будет, но решение прекращать образовательный процесс или нет принимают в отделах образования каждого района города.

Часть школ города сегодня уже перевела учащихся на дистанционную учебу.

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