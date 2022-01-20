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В Харькове "заминировали" все школы

В Харькове

Анонимное сообщение о "минировании" всех школ Харькова поступило по электронному адресу Управления Службы безопасности в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kharkiv Today.

"Пока отрабатывается соответствующими органами", - заявила представитель СБУ в Харьковской области Лилия Домашенко.

В СБУ добавили, что в последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы на всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

"Эти сообщения не подтверждаются на практике, а цель создать напряжение и панические настроения в обществе", - отметили в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге "заминировали" все школы

минирование (1446) Харьков (7520) школа (3016)


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Топ комментарии
+16
Если сообщения приходят из расеи и ордло, то ответ должен быть равноценный, у них тоже много школ и других объектов, в москве метро тоже хороший объект
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20.01.2022 11:36
+11
Не дають мерзотники спокійно Україні жити і розвиватися. Штучно створюють хаос по всім напрямкам. А мета одна - заволодіти українською землею.
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20.01.2022 11:33
+8
Зеля сказал, что бы не волновались. Ну "минируют", ну создают напряжение, ну войска на границе, ну Крым оккупирован, ну Донбасс оккупирован, ну цены растут, ну энергетика в "жопе". Коломойский же не волнуется, Трухин же отмазан, Юзик же в эйфории. Вот Петра Алексеевича посадим и тогда заживем.
А Зеля не лох, он президент (сколько можно повторять), и он вам ничего не должен. Работает 24/7, отдыхает 24/7. Человек умеет и работать и отдыхать и не волноваться. Учитесь.
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20.01.2022 12:18
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Не дають мерзотники спокійно Україні жити і розвиватися. Штучно створюють хаос по всім напрямкам. А мета одна - заволодіти українською землею.
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20.01.2022 11:33 Ответить
Тут питання в другому. Що робить СБУ, СНБО та головний горнолижник світу? "Мінують" вже с тиждень, а Бубачка каже "всіо пад кантролем і ідьот па плану". Може це й є його такий план?
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20.01.2022 11:48 Ответить
так а толку, 90% звонков с территорий ЛДНР
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20.01.2022 12:24 Ответить
Все можна вирішити, якщо є бажання. І "Стугни", "Корсари", "Вільхи", Нептуни" тощо постачати для армії. А якщо в голові "какаяразніца", то можна й казати "Так а толку. Все одно війну програємо".
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20.01.2022 12:41 Ответить
Ми виповзли з лайна, а лайно виявилось мстивим (цю фразу приписують Аді Роговцевій)
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20.01.2022 12:08 Ответить
Если сообщения приходят из расеи и ордло, то ответ должен быть равноценный, у них тоже много школ и других объектов, в москве метро тоже хороший объект
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20.01.2022 11:36 Ответить
я через прокси или VPN зайду хоть с Берега Слоновой Кости...
эту хрень делает СБУ,либо некто кто работает на СБУ. смысл?-народ нужно держать в напряжении.и тогда он сам сделает то,чего в другом случае,никогда бы не сделал!
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20.01.2022 11:47 Ответить
Мой отец пенсионер закупился крупами и консервами еще месяц назад, хронический диванный аналитизм у него. Сейчас специально его не трогаю, чтобы не нагнетать его панические фантазии. Это уже не шутки жить в таком инфополе.
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20.01.2022 12:10 Ответить
Призрак бродит по Украине.
Призрак ... минёра!
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20.01.2022 11:37 Ответить
не хочуть блаЗЄні з "95-го_кварталу" якось пожартувати з цього приводу? От би посміялися: як з "...отодвінул_ґраніци..."
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20.01.2022 11:37 Ответить
Ох які бедові! За одну ніч встигли всі школи замінувати
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20.01.2022 11:38 Ответить
Учні голосують за дистанційку.
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20.01.2022 11:41 Ответить
дистанционное обучение это тупость и полное отсутствие знаний!
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20.01.2022 11:48 Ответить
Два роки дистанційки показали, що хто у школі вчився - той і на дистанційці вчиться, а хто ходив розважатись, той і на дистанційці розважається.
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20.01.2022 12:09 Ответить
хорошо когда за плечами у тебя 10-ти летка,техникум или институт...и ты сейчас такой умный по сравнению с детьми...а им,детям,именно нужно быть в социуме,где как раз и формируется характер. потому как одно дело написать домашку и скинуть её в вайбер или зум,другое дело пороявлять себя у доски,оттачивая и знания и умение эти знания объяснять!
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20.01.2022 13:13 Ответить
1. Нас социум хворий, тому перебування дітей у ньому далеко не завжди приносить користь.
2. Наші уявлення про спілкування та роль соціуму у соціалізації особистості сильно застаріли.
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20.01.2022 14:15 Ответить
социум-социумом,но не стоит забывать и роли родителя. если её нет,то вырастет чертополох.
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20.01.2022 14:26 Ответить
А батьки теж частина социуму
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20.01.2022 17:24 Ответить
Какой смысл, если решает родословная.
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20.01.2022 12:49 Ответить
Зависит от специальности. Если требуется специальное оборудование (физика, химия, электротехника и пр.) или практическая отработка навыков работать "руками" (медицина), там без очных занятий не обойтись. Но даже там лекции наверняка можно проводить дистанционно.

Если же для обучения не требуется специального оборудования (компьютер, как минимум ноутбук, сейчас есть практически у каждого студента), то дистанционка дает то же, что и очное обучение. Очень много зависит от преподавателя.
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20.01.2022 13:34 Ответить
смотреть надо со стороны ученика,а не со стороны своего уже полученного образования.
и потом,меня две недели дистанционно,лечил специалист,в итоге я чуть не помер.
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20.01.2022 13:38 Ответить
СБУ кого нужно находят, а кого нужно, то не находят Какая то шльондровская контора
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20.01.2022 11:47 Ответить
Раньше студенти вузи минировали, теперь школьники школи. Дебили на все идут лишь би не учиться.
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20.01.2022 11:51 Ответить
И в Виннице...
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20.01.2022 12:01 Ответить
З таким навчанням виросте ціле покоління неуків.Наше "світле майбутнє"!
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20.01.2022 12:03 Ответить
Почему просто не отключить почту?
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20.01.2022 12:12 Ответить
А навіщо освіта в країні де 73% підтримали блазня? Головне вміти переглядати відосики і знати як знайти канал Г+Г.
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20.01.2022 12:13 Ответить
Зеля сказал, что бы не волновались. Ну "минируют", ну создают напряжение, ну войска на границе, ну Крым оккупирован, ну Донбасс оккупирован, ну цены растут, ну энергетика в "жопе". Коломойский же не волнуется, Трухин же отмазан, Юзик же в эйфории. Вот Петра Алексеевича посадим и тогда заживем.
А Зеля не лох, он президент (сколько можно повторять), и он вам ничего не должен. Работает 24/7, отдыхает 24/7. Человек умеет и работать и отдыхать и не волноваться. Учитесь.
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20.01.2022 12:18 Ответить
создається атмосфера хаоса та деморалізація противника, харьковчани робіть висновки
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20.01.2022 12:42 Ответить
Нада просто перестати обслуговувати незареєстрованих телефонні картки . В ЄС це давно зробили .
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20.01.2022 13:20 Ответить
Ох уж эти эксперды☹️. Вы хоть читаете, что -то кроме заголовка? Сообщение пришло на электронную почту! Так же как и в большинстве подобных случаев последние несколько дней. Причем здесь симки?
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20.01.2022 13:47 Ответить
 
 