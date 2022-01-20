В Харькове "заминировали" все школы

Анонимное сообщение о "минировании" всех школ Харькова поступило по электронному адресу Управления Службы безопасности в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kharkiv Today.

"Пока отрабатывается соответствующими органами", - заявила представитель СБУ в Харьковской области Лилия Домашенко.

В СБУ добавили, что в последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы на всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

"Эти сообщения не подтверждаются на практике, а цель создать напряжение и панические настроения в обществе", - отметили в СБУ.

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