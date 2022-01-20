В Харькове "заминировали" все школы
Анонимное сообщение о "минировании" всех школ Харькова поступило по электронному адресу Управления Службы безопасности в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kharkiv Today.
"Пока отрабатывается соответствующими органами", - заявила представитель СБУ в Харьковской области Лилия Домашенко.
В СБУ добавили, что в последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы на всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.
"Эти сообщения не подтверждаются на практике, а цель создать напряжение и панические настроения в обществе", - отметили в СБУ.
Топ комментарии
+16 сергей #494890
показать весь комментарий20.01.2022 11:36
+11 Лена Зельдина
показать весь комментарий20.01.2022 11:33
+8 Владимир Ершов #406127
показать весь комментарий20.01.2022 12:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
эту хрень делает СБУ,либо некто кто работает на СБУ. смысл?-народ нужно держать в напряжении.и тогда он сам сделает то,чего в другом случае,никогда бы не сделал!
Призрак ... минёра!
2. Наші уявлення про спілкування та роль соціуму у соціалізації особистості сильно застаріли.
Если же для обучения не требуется специального оборудования (компьютер, как минимум ноутбук, сейчас есть практически у каждого студента), то дистанционка дает то же, что и очное обучение. Очень много зависит от преподавателя.
и потом,меня две недели дистанционно,лечил специалист,в итоге я чуть не помер.
А Зеля не лох, он президент (сколько можно повторять), и он вам ничего не должен. Работает 24/7, отдыхает 24/7. Человек умеет и работать и отдыхать и не волноваться. Учитесь.