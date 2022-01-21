В Києві "замінували" усі школи, поліція проводить перевірку інформації
Поліція Києва проводить перевірку анонімної інформації про нібито мінування всіх шкіл столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Києві.
"Є повідомлення про нібито мінування всіх шкіл Києва. Воно надійшло на колцентр СБУ. Поліція проводить перевірку інформації", - зазначили правоохоронці.
1. Потрібно, щоб Оператори видавали SIM-карти і, при цьому, записували їх номера на магазина.
2. В магазинах при купівлі SIM-карти:
- паспорт
- фото покупця
Тобто, або тотальний контроль за переміщенням SIM-карт, або ..... будем жити як жили і не нити...
А сколько у нас школ взорвали за последние 30 лет?
Вы реально хотите подобное воотчию увидеть? Запоребрик 30 лет назад небыл на стадии кретинизма, сейчас имея его, дырелены и кучу имбицилов в нищей стране готовых за сотку убить, и еще массу неадекватов которые могут воспользоватся ситуацией ,предлагаете СБУ играть в рулетку пронесетнепронесет не реагируя на сообщения?
Странно это.
Даже будучи увереным на 99,99999999999999% что это блеф, нельзя исключать что именно тот 0,000000000001 не выстрелит именно в этом случае.
А ну, вычисли.
Что происходит ?