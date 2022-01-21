УКР
В Києві "замінували" усі школи, поліція проводить перевірку інформації

В Києві

Поліція Києва проводить перевірку анонімної інформації про нібито мінування всіх шкіл столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Києві.

"Є повідомлення про нібито мінування всіх шкіл Києва. Воно надійшло на колцентр СБУ. Поліція проводить перевірку інформації", - зазначили правоохоронці.

так то оно так,но если принять во внимание что это запоребрик делает, то на 10 не атреагированое может и рвануть гдето.Они своих не жалеют, что им наши.
21.01.2022 10:33 Відповісти
просто все деньги с отопления школ ушли на велыке будивныцтво
21.01.2022 10:37 Відповісти
А сколько у нас школ взорвали за последние 30 лет? Интересно в Израиле как с этим, если какой упалчленец из полестины позвонит и скажет что каледж заминировали? просто интересно
21.01.2022 10:38 Відповісти
Єслі пішут на почтовый ящик такое сообщение, то его нужно сразу в спам отправлять и не обращать внимания. А если на мобильный позвонили, то сейчас это очень легко вычислить кто звонит
21.01.2022 10:29 Відповісти
IP телефонію з підміною номеру та ще й з VPN не так просто знайти. Цифровий вік і цифрова війна теж можлива, до неї не так просто бути готовими.
21.01.2022 10:32 Відповісти
Не умнічай. Ніяка ІР телефонія з впн не потрібна. Купи в кіоску телефон за 200 грн, і сімку. Позвони, і телефон викинь. ВСЕ!
21.01.2022 10:41 Відповісти
1. Потрібно, щоб Оператори видавали SIM-карти і, при цьому, записували їх номера на магазина.
2. В магазинах при купівлі SIM-карти:
- паспорт
- фото покупця

Тобто, або тотальний контроль за переміщенням SIM-карт, або ..... будем жити як жили і не нити...
21.01.2022 12:17 Відповісти
если нарик украл телефон, потом с него позвонил и тут же в реку выкинул, как ты определишь?Вчера в Днепре все школы "заминировали", никого не нашли.
21.01.2022 10:33 Відповісти
А взрывчатку нашли?
21.01.2022 10:37 Відповісти
О находках сообщений не было.
21.01.2022 10:44 Відповісти
А сколько у нас школ взорвали за последние 30 лет?

Вы реально хотите подобное воотчию увидеть? Запоребрик 30 лет назад небыл на стадии кретинизма, сейчас имея его, дырелены и кучу имбицилов в нищей стране готовых за сотку убить, и еще массу неадекватов которые могут воспользоватся ситуацией ,предлагаете СБУ играть в рулетку пронесетнепронесет не реагируя на сообщения?
Странно это.
Даже будучи увереным на 99,99999999999999% что это блеф, нельзя исключать что именно тот 0,000000000001 не выстрелит именно в этом случае.
21.01.2022 10:46 Відповісти
Смысл предупреждать о теракте? КАКОЙ В ЭТОМ СМЫСЛ? ПРОСТО ВЗРЫВАЕШЬ И ВСЁ!!!! если звонют или пишут 100 % нету там никакой бимбы!!! ИМХО
21.01.2022 10:50 Відповісти
+380443002035 постоянно звонит всем подряд и радостным голосом сообщает, что вы выиграли 400000.
А ну, вычисли.
21.01.2022 10:34 Відповісти
Аваков если бы захотел, то всех бы вычислил!!!
21.01.2022 10:39 Відповісти
соскучился по собакову?
21.01.2022 10:44 Відповісти
Не хватает Арсена. Этот монастырыще не рыба не мясо если честно
21.01.2022 10:46 Відповісти
Ты сам подумай 044 код Киева. Дальше не надо высшего образования и всей поддержки МВД чтобы этого урода вычислить. Кому это надо?? Один два звонка номер (именно этот) находится на раз.
21.01.2022 11:30 Відповісти
Дійсно, здебільшого це зараз іде мінування через кримінальні елементи. Частіше навіть із в.язниць, а сімку викидають. Не реагувати не можна, бо колись дійсно пролунають вибухи. Треба в свою чергу "мінувати" рашистські установи. Щодо шків, вже давно треба відправляти учнів на дистанційне навчання. По класах нема половини учнів, хворіють вчителі так, що нема, кому заміняти. Третина класів вже пішли на карантин, решта ще мучаються. Вчителі розриваються. Якраз зараз нагода, щоб збити хвилю захворюваності та не звертати увагу на мінування.
21.01.2022 11:52 Відповісти
Київські школярі теж за дистанційку.
21.01.2022 10:32 Відповісти
Так это школьники и "минируют", шоб дома сидеть
21.01.2022 10:38 Відповісти
просто все деньги с отопления школ ушли на велыке будивныцтво
21.01.2022 10:37 Відповісти
Это дети зебилов минируют, не хотят учиться, не то что дети порошенкофилов, хорошие детки.
21.01.2022 10:37 Відповісти
21.01.2022 10:41 Відповісти
Здається це і є та сама страшна війна з підорахами. На більше, крім кошмарити поліцію не здатні.
21.01.2022 10:43 Відповісти
Удобно сча неучам всяким... берешь звонишь мол заминировал школу... и все как обічно думайт на рфию...
21.01.2022 11:52 Відповісти
Не понимаю каждый день информация о минировании ....
Что происходит ?
21.01.2022 14:22 Відповісти
 
 