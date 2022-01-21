В Києві "замінували" усі школи, поліція проводить перевірку інформації

Поліція Києва проводить перевірку анонімної інформації про нібито мінування всіх шкіл столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Києві.

"Є повідомлення про нібито мінування всіх шкіл Києва. Воно надійшло на колцентр СБУ. Поліція проводить перевірку інформації", - зазначили правоохоронці.

